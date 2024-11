Aeroporto di Bologna: superati oggi per la prima volta i 10 milioni di passeggeri annui

L’Aeroporto di Bologna informa: “Dieci milioni di passeggeri in un anno. È il nuovo record storico dell’Aeroporto Marconi di Bologna, che con un trend di crescita nel 2024 del 7,8%, si conferma una delle realtà più brillanti ed attive del panorama nazionale ed internazionale e che dalla sua nascita ad oggi ha trasportato oltre 150 milioni di passeggeri.

La signora Gabriella Affini di Bologna, in arrivo da Osaka, è la passeggera numero “10 Milioni” dell’Aeroporto di Bologna. A festeggiarla, con due biglietti andata e ritorno per Dubai offerti da Emirates, il Presidente di AdB Enrico Postacchini, l’Amministratore Delegato di AdB Nazareno Ventola e il Direttore Business Aviation e Comunicazione di AdB Antonello Bonolis, accompagnati dal Country Manager Italia di Emirates Flavio Ghiringhelli e alla presenza dei rappresentati degli Enti di Stato e degli Enti Aeroportuali”.

“Si tratta di un grande risultato per la nostra società, per il Gruppo AdB, per tutta la Comunità Aeroportuale e per il territorio. Non dobbiamo infatti dimenticare che se cresce l’aeroporto, cresce e si sviluppa tutto il suo bacino d’utenza. L’Aeroporto di Bologna con la sua attività dà lavoro complessivamente ad oltre 20 mila persone tra lavoratori diretti, indiretti ed indotto, e produce sul territorio un PIL di circa 1 miliardo di euro all’anno: un beneficio per tutti, che credo vada riconosciuto”, ha commentato il Presidente di AdB, Enrico Postacchini.

“Ringrazio tutti i lavoratori dello scalo, sia di AdB sia dell’intera comunità aeroportuale che a vario titolo prestano la propria opera in aeroporto, che insieme ci hanno permesso di raggiungere questo storico traguardo. E ringrazio anche tutti i nostri passeggeri, che talvolta con qualche difficoltà nell’ultimo periodo in relazione ai cantieri aperti in aeroporto, hanno scelto di volare dal Marconi. Il nostro impegno per un servizio migliore è continuo e si rafforza nel tempo, con nuovi servizi in arrivo e i lavori in corso di ampliamento ed ammodernamento dello scalo, per un investimento di oltre 200 milioni di euro in totale autofinanziamento, che di recente hanno visto l’apertura di una nuova area d’attesa di 750 metri quadrati in area partenze e che a breve vedranno l’avvio di due nuove linee di controlli di sicurezza. Il Marconi conferma così la sua missione di garantire la connettività aerea del nostro territorio, fonte di coesione sociale e sviluppo economico e occupazionale e la sua rilevanza e centralità nel panorama aeroportuale nazionale e internazionale, grazie anche ad un bacino di utenza di circa 11 milioni di persone, che supera quindi i confini regionali”, ha aggiunto l’Amministratore Delegato di AdB, Nazareno Ventola.

“Forte di oltre 100 destinazioni servite con voli diretti ed oltre 50 compagnie aeree operanti sullo scalo, l’Aeroporto di Bologna è una delle realtà più dinamiche ed attrattive del settore, grazie anche ad un mix equilibrato tra collegamenti nazionali ed internazionali, compagnie “tradizionali” e voli low cost. Con il record di oggi il Marconi fa un salto di categoria ed entra nella squadra degli aeroporti tra i 10 e i 25 milioni di passeggeri: una soddisfazione che ci riempie di orgoglio, ma anche un impegno a fare sempre meglio”, ha commentato il Direttore Business Aviation e Comunicazione, Antonello Bonolis.

“Siamo felici e orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Aeroporto di Bologna per celebrare insieme un traguardo così significativo e di contribuire con due biglietti per visitare la meravigliosa città di Dubai. In quasi un decennio di collaborazione, Bologna si è affermata come un punto di riferimento strategico per Emirates in Italia, tanto da essere stata selezionata come prima città italiana per il debutto del nuovissimo A350 presentato proprio in queste ore a Dubai. Questo aeromobile di ultima generazione, caratterizzato dall’introduzione della Premium Economy Class, rappresenta un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nell’offrire ai passeggeri, che ci scelgono sia per piacere che per lavoro, un’esperienza di volo sempre più esclusiva e confortevole”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates Italia.

“È la prima volta che l’Aeroporto di Bologna supera quota 10 milioni di passeggeri annui: il precedente record di traffico, risalente allo scorso anno, si era fermato poco sotto la soglia dei 10 milioni, a 9.960.205 passeggeri. Dal primo volo commerciale del 4 settembre 1933, la crescita è stata sempre più rapida: nel 1988 i passeggeri annui hanno raggiunto per la prima volta il milione, due milioni nel 1995, tre nel 1999, quattro nel 2006, cinque nel 2010, sei nel 2013, sette nel 2016, otto nel 2017 e nove nel 2019.

Complessivamente, dal primo passeggero del 1933 ad oggi, il Marconi ha trasportato oltre 150 milioni di passeggeri, favorendo in modo significativo lo sviluppo del territorio e delle imprese.

In una logica di sviluppo sostenibile, la crescita di passeggeri è andata di pari passo con un sempre maggiore impegno di AdB sui temi ambientali, sociali ed economici.

In particolare, per i temi ambientali, la società ha ottenuto quest’anno l’accreditamento al “Livello 4+ Transition” nell’ambito del programma internazionale “Airport Carbon Accreditation”, la certificazione promossa da ACI Europe per le società di gestione aeroportuali che intendono perseguire obiettivi di “carbon neutrality” ovvero neutralizzare le emissioni di CO2 sotto il proprio diretto controllo e si è impegnata ad arrivare a zero emissioni di CO2 entro il 2030, in coerenza anche con quanto fatto dagli enti territoriali di riferimento”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

