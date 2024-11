ACI World: l’ultimo Global Traveller Survey rivela aspettative crescenti per il benessere e le esperienze premium

Airports Council International (ACI) World ha lanciato oggi l’Airport Service Quality (ASQ) 2024 Global Traveller Survey (GTS) report, che rivela i cambiamenti nelle aspettative dei passeggeri in un panorama di viaggio in via di stabilizzazione e una crescente domanda di benessere dei viaggiatori ed esperienze premium.

“Per il quinto anno, l’esperienza di ACI World nelle ricerche di mercato sulla customer experience è stata sfruttata per il 2024 GTS report, per acquisire informazioni da oltre 4.125 viaggiatori in 30 paesi che hanno viaggiato in aereo almeno una volta negli ultimi 12 mesi.

Il 2024 GTS report è stato pubblicato oggi in occasione di Airports Innovate, un evento ACI che riunisce innovatori aeroportuali, start-up, pensatori visionari, ricercatori e tecnici di alto livello per discutere delle ultime innovazioni che stanno trasformando gli aeroporti”, afferma ACI World.

“Principali risultati:

Intenzioni di viaggio positive: nonostante le pressioni economiche, l’entusiasmo per i viaggi rimane costante. Infatti, il 67% degli intervistati afferma di voler viaggiare con la stessa frequenza o più spesso nel 2024 rispetto al 2023. I viaggiatori ora stanno pianificando i viaggi con maggiore anticipo e mostrano una crescente fiducia negli accordi di viaggio a lungo termine, riflettendo un ritorno di fiducia nel settore post-COVID.

Benessere come stile di vita: con la crescente importanza del benessere dei consumatori, i viaggiatori si aspettano un’esperienza piacevole che mantenga i loro livelli di stress e ansia al minimo. Due terzi degli intervistati dichiarano di sentirsi positivi riguardo al loro prossimo viaggio in aeroporto, ma una parte significativa (un terzo) evidenzia una chiara richiesta di ambienti incentrati sul benessere per migliorare la loro esperienza di viaggio complessiva.

Esperienza complessiva durante il viaggio: i punti di contatto più stressanti per i viaggiatori si verificano durante la fase di pre-imbarco, con livelli di stress che diminuiscono una volta completati questi processi. Ciò rappresenta un’opportunità per migliorare l’esperienza complessiva presso le strutture per lo shopping e la ristorazione, poiché i viaggiatori sono in uno stato emotivo positivo, ma le loro aspettative spesso non vengono pienamente soddisfatte”, prosegue ACI World.

Justin Erbacci, Direttore generale di ACI World, ha commentato: “L’ASQ 2024 Global Traveller Survey report riflette un panorama in cui le aspettative dei viaggiatori si stanno consolidando in termini di convenienza, opzioni premium e sostenibilità. I viaggiatori cercano un viaggio con meno stress e sono più desiderosi che mai di godere di esperienze aeroportuali migliorate. Danno priorità al comfort, alla personalizzazione e all’impegno etico”.

“Principali tendenze dei consumatori che rimodellano le preferenze dei viaggiatori e stabiliscono nuovi standard aeroportuali:

Viaggi automatizzati e senza interruzioni: i viaggiatori apprezzano sempre di più la tecnologia che personalizza e semplifica il loro viaggio, migliorando il loro benessere generale durante l’intera esperienza aeroportuale. Un notevole 78% degli intervistati ha espresso interesse per le “ready-to-fly” options, come il check-in remoto e la pre-clearance, evidenziando una forte preferenza per viaggi efficienti e basati sulla tecnologia.

Condivisione delle informazioni: le soluzioni promettenti per semplificare il viaggio dipendono dalla volontà dei viaggiatori di condividere informazioni personali. Mentre molti viaggiatori sono aperti alla condivisione di alcuni dati, il settore deve offrire loro la flessibilità di scegliere quali informazioni condividere e con chi.

Crescita in premium and personalization: c’è una crescente domanda di servizi premium, tra cui check-in più rapidi ed esperienze lounge migliorate, con un’enfasi su viaggi personalizzati, coinvolgenti e divertenti.

Valore per il denaro e consumismo consapevole: i viaggiatori sono attratti da brand con pratiche etiche ed ecologiche, che influenzano le loro scelte di vendita al dettaglio in aeroporto. I viaggiatori più giovani, in particolare, sono desiderosi di adattare il loro comportamento per supportare la sostenibilità e sono molto interessati alle iniziative aeroportuali incentrate su quest’area.

Il GTS report fornisce informazioni chiave sull’evoluzione dei comportamenti e delle aspettative dei viaggiatori e contribuisce al progresso dell’eccellenza dell’esperienza aeroportuale esplorando le tendenze di viaggio attuali ed emergenti. Il report esamina anche il potenziale impatto di eventi esterni sul settore dei viaggi aerei.

Il completamento del 2024 GTS report è stato reso possibile grazie al supporto di IDEMIA come Platinum Advisory Partner, NACO e Plaza Premium Group come Premium Sponsor”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)