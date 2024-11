British Airways accoglie tre nuove rotte italiane nel suo network

British Airways ha annunciato tre nuove rotte per l’estate 2025, rafforzando la sua vasta rete di destinazioni italiane. A partire da maggio 2025, British Airways introdurrà nuovi voli per Rimini (RMI) sulla costa adriatica da London Heathrow e Salerno (QSR) sulla Costiera Amalfitana da London Gatwick. Un nuovo servizio da London City a Olbia (OLB), in Sardegna, integrerà i voli esistenti da London Heathrow.

Le nuove rotte porteranno il numero totale di destinazioni italiane servite dalla compagnia a 19, più di qualsiasi altro paese europeo nel network della compagnia aerea.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha affermato: “L’Italia continua a rivelarsi estremamente popolare tra i nostri clienti, motivo per cui è la nostra destinazione europea più grande e la seconda a livello mondiale dopo gli Stati Uniti. Il mese scorso, abbiamo registrato un aumento del 10% nelle ricerche di voli estivi per l’Italia rispetto al 2023, quindi siamo lieti di offrire una scelta di destinazioni ancora più ampia l’anno prossimo. Rimini, Salerno e Olbia sono tutte destinazioni costiere, quindi ci aspettiamo che siano particolarmente apprezzate dai nostri leisure customers che cercano sole, mare e, naturalmente, il fantastico cibo italiano”.

I voli per Rimini inizieranno il 15 maggio 2025, con tre voli alla settimana (lunedì, giovedì e sabato). Situata in Emilia-Romagna, è una popolare località balneare nota per le spiagge sabbiose e le acque limpide e poco profonde del Mare Adriatico. Rimini è anche un’ottima base da cui esplorare la vicina San Marino. I voli saranno operativi fino al 27 settembre 2025.

La sussidiaria di British Airways con base a London Gatwick, BA Euroflyer, opererà tre voli a settimana per Salerno, nella Regione Campania, dal 22 maggio 2025 (lunedì, giovedì e sabato). L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi ha aperto per la prima volta ai voli commerciali a luglio 2024, affermandosi rapidamente come un’ottima alternativa a Napoli per coloro che desiderano raggiungere la Costiera Amalfitana. I voli saranno operativi fino al 25 ottobre 2025.

Per l’estate 2025, i clienti di British Airways potranno scegliere tra London City o London Heathrow per volare a Olbia, in Sardegna. La sussidiaria di British Airways con base a London City, BA Cityflyer, aggiungerà un servizio settimanale dal 25 maggio 2025, aumentando a un servizio bisettimanale dal 16 luglio 2025 (mercoledì e domenica). Olbia, situata sulla costa nord-orientale della Sardegna, è nota per il suo significato storico, così come per le sue spiagge idilliache e le sue acque cristalline. I voli saranno operativi fino al 28 settembre 2025. Olbia è una delle due destinazioni servite da British Airways in Sardegna, insieme a Cagliari, sulla costa meridionale, da London Gatwick.

Tutti i voli sono prenotabili ora su www.ba.com.

(Ufficio Stampa British Airways)