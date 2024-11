Etihad Airways e Chennai Super Kings svelano una nuova livrea speciale

Etihad Airways ha svelato una nuova livrea con i colori e il brand del suo partner, Chennai Super Kings (CSK).

“L’aereo, che è il primo Airbus A320neo ad essere operato da un vettore degli Emirati Arabi Uniti ed è il 20% più efficiente nei consumi rispetto agli aerei della generazione precedente, servirà le rotte a corto raggio di Etihad. Il volo inaugurale dell’aereo avrà luogo a dicembre verso la base del CSK a Chennai, India”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Siamo lieti di dimostrare ancora una volta il nostro impegno nei confronti del mercato indiano e di celebrare la nostra partnership con CSK con questa splendida nuova livrea nei colori audaci giallo e blu del Chennai Super Kings. Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership con CSK e della gioia che il cricket porta a così tante persone in tutto il mondo. Con la nostra rete globale in rapida espansione, siamo in grado di mostrare la CSK special livery a milioni di persone in destinazioni lontane e di portare più fan in tutto il mondo al gioco che amiamo e apprezziamo”.

“A febbraio Etihad è diventato sponsor ufficiale della squadra della Premier League indiana, il CSK, per la stagione 2024, con una cerimonia speciale di lancio della partnership tenutasi a Chennai.

Etihad opera 181 voli a settimana verso 11 città indiane, collegando gli ospiti indiani a un’ampia gamma di destinazioni in Medio Oriente, Africa, Europa e Nord America. Nel 2024, la compagnia aerea ha lanciato nuove rotte per Kozhikode e Thiruvananthapuram nel Kerala, così come la “città rosa” di Jaipur e ha aggiunto frequenze ai principali gateway di Mumbai e Delhi. A settembre, Etihad ha celebrato 20 anni di voli in India“, prosegue Etihad Airways.

“Oltre alla sua signature ‘facets’ tailfin, Etihad vanta una serie di livree speciali che celebrano le sue partnership globali, tra cui il Manchester City FC nel blu distintivo del club e il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, che celebra l’ultima gara della stagione e che si svolge ogni anno ad Abu Dhabi.

All’inizio di quest’anno Etihad ha anche presentato una Warner Bros World Abu Dhabi livery raffigurante i famosi supereroi DC e i personaggi dei Looney Tunes e, più di recente, un’esclusiva 20th anniversary livery su un Airbus A321neo che presenta un disegno al tratto dei famosi punti di riferimento dello skyline di Abu Dhabi“, conclude Etihad Airways.

