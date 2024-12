easyJet aprirà nella primavera 2025 nuove basi a Milano Linate e Roma Fiumicino

easyJet conferma di essere stata identificata come remedy taker per il corto raggio nell’ambito dell’accordo tra ITA Airways e Lufthansa. La compagnia riceverà slot a Milano Linate e Roma Fiumicino, che consentiranno ad easyJet di basare 8 aeromobili nei due aeroporti.

“Accogliamo con favore la decisione della Commissione Europea di confermare easyJet come remedy taker per i voli a corto raggio, nell’ambito della proposta di acquisizione di una quota di ITA Airways da parte di Lufthansa. Di conseguenza, a partire dalla primavera del 2025, easyJet baserà cinque aeromobili a Milano Linate e tre a Roma Fiumicino, creando da subito circa 250 posti di lavoro diretti nelle due basi”, afferma easyJet.

“La decisione consentirà ad easyJet di offrire un ampio network di destinazioni a tariffe convenienti ai passeggeri in viaggio da e per le due principali città italiane. Dalla primavera del 2025 easyJet opererà con un totale di 38 aeromobili in Italia nelle quattro basi di Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli. In totale la compagnia volerà da e per 20 aeroporti italiani prevedendo di trasportare oltre 21 milioni di passeggeri all’anno.

Per i passeggeri milanesi e lombardi l’offerta di voli da Milano Linate si aggiunge a quella di Milano Malpensa, che ospita la principale base continentale della compagnia e recentemente ha festeggiato l’importante traguardo di 100 milioni di passeggeri trasportati da e verso lo scalo dal 1998″, prosegue easyJet.

Kenton Jarvis, CFO di easyJet e futuro CEO, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati confermati come remedy taker per il corto raggio a Milano e Roma. Questo garantirà un mercato italiano sempre più competitivo, consentendo a easyJet di offrire una gamma ancora più ampia di destinazioni e tariffe vantaggiose per i consumatori italiani. I passeggeri che voleranno da e per Linate e Roma potranno beneficiare di nuovi servizi a partire dalla prossima primavera. Questa decisione conferma il ruolo centrale della compagnia nel mercato italiano, creando opportunità per ulteriori investimenti, nuovi posti di lavoro e una crescita sostenuta.”

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha aggiunto: “Con oltre 210 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Italia negli ultimi 26 anni, abbiamo contribuito con orgoglio alla democratizzazione del trasporto aereo nel Paese, permettendo a un numero sempre maggiore di italiani di viaggiare comodamente e senza difficoltà in tutta Europa. Siamo ora entusiasti di poter rafforzare la nostra presenza a Milano Linate e Roma Fiumicino, crescendo ulteriormente in questi due importanti mercati, generando nuovi posti di lavoro e continuando a offrire ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di destinazioni e opzioni. Non vediamo l’ora di accogliere ancora più clienti e sono sicuro che i nostri straordinari team in volo e a terra sapranno fare un ottimo lavoro per far diventare easyJet la compagnia preferita anche per chi parte da Linate e Fiumicino”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)