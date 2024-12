Qatar Airways Cargo e Cainiao rafforzano la loro partnership per soddisfare la domanda globale per l’e-commerce

Qatar Airways Cargo e Cainiao, global leader in e-commerce logistics, concordano di rafforzare la loro partnership esistente, con l’obiettivo di supportare la crescita dell’e-commerce transfrontaliero e migliorare le esperienze dei consumatori in tutto il mondo.

“Cainiao, con le sue approfondite conoscenze sull’e-commerce e la sua competenza tecnologica, e Qatar Airways Cargo, con la sua ampia connettività globale, sfrutteranno insieme i loro punti di forza complementari attraverso questa partnership per migliorare la logistica globale dell’e-commerce e stimolare la crescita economica a livello sia regionale che globale”, afferma Qatar Airways.

Il Chief Officer Cargo di Qatar Airways Cargo, Mr. Mark Drusch, ha affermato: “Dall’inizio della nostra collaborazione con Cainiao nel 2021, la partnership ha registrato una forte crescita, guidata da flying agreements in corso e da una visione condivisa per supportare il fiorente settore dell’e-commerce. Stiamo ora rafforzando ulteriormente i nostri legami con Cainiao per lavorare ancora più a stretto contatto. Utilizzando l’hub Qatar Airways Cargo presso l’Hamad International Airport a Doha, puntiamo ad accelerare le spedizioni ai clienti in Europa, Medio Oriente e Africa, rafforzando il nostro impegno nei confronti di Cainiao”.

Il CEO di Cainiao, Mr. Wan Lin, ha affermato: “In Cainiao ci impegniamo a costruire uno smart, future-proof logistics network for e-commerce. Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con attori di qualità come Qatar Airways Cargo per costruire un global express network più solido e supportare meglio i nostri clienti globali, con consegne più rapide e una maggiore efficienza della supply chain”.

“L’e-commerce rimane il principale motore della air cargo capacity demand in tutto il mondo. L’ampia rete globale e la flotta all’avanguardia di Qatar Airways Cargo l’hanno posizionata come partner essenziale per soddisfare questa domanda. Attraverso questa collaborazione, entrambe le aziende continuano a migliorare la connettività e l’affidabilità per aziende e consumatori in tutto il mondo.

Qatar Airways Cargo non vede l’ora di sviluppare ulteriormente questa relazione strategica, rafforzando la sua posizione di leader nell’air cargo industry”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)