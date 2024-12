Il primo Airbus A321XLR di Qantas entra nella Final Assembly line ad Amburgo

Qantas è un passo più vicina a ricevere il suo primo Airbus A321XLR, con l’aereo che entra nella final assembly line presso la Airbus production facility di Amburgo, in Germania.

“Questo segna una pietra miliare significativa nel programma di rinnovamento della flotta del Gruppo, con i major airframe components, inclusi forward and rear fuselage, le ali e l’iconica Flying Kangaroo tail, che si uniscono.

L’aereo, la cui consegna è prevista per aprile 2025, sarà il primo dei 28 aeromobili A321XLR ordinati (con opzioni di acquisto per altri) come parte della progressiva sostituzione della flotta Boeing 737 del Gruppo nel prossimo decennio. QantasLink sta già utilizzando il nuovo velivolo A220, con il quinto programmato per entrare in servizio entro la fine dell’anno”, afferma Qantas Group.

“All’inizio di questo mese, Iberia è stata la prima compagnia aerea al mondo a operare un volo commerciale con l’A321XLR (leggi anche qui). Quando il primo di questi velivoli di nuova generazione volerà nei cieli australiani l’anno prossimo, i clienti Qantas saranno i primi nell’area Asia-Pacifico a provare l’Airbus A321XLR.

Il nuovo tipo di velivolo inizialmente opererà sui voli domestici attualmente operati da velivoli 737. Il nuovo velivolo offrirà un’esperienza di volo più confortevole per i clienti con sedili più ampi, finestrini più grandi, Wi-Fi veloce e gratuito e vani portaoggetti che consentono di stivare circa il 60% in più di bagagli rispetto al 737.

In preparazione all’arrivo del primo A321XLR, Qantas engineering ha ricevuto quasi 800 pezzi di nuovi tooling e il pilot training è in corso, con i piloti che trascorrono fino a 60 ore nel nuovo simulatore prima di entrare in cockpit”, prosegue Qantas Group.

Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha affermato che il primo A321XLR che entra nella final assembly line è il risultato di oltre due anni di duro lavoro e pianificazione da parte di diversi team di Qantas: “Questi nuovi aeromobili fanno parte del più grande programma di rinnovamento della flotta nazionale nella storia di Qantas, che sta apportando notevoli miglioramenti per i clienti e opportunità di carriera per il nostro personale.

L’A321XLR è un aeromobile fantastico, che offre un volo più confortevole per i clienti e la maggiore autonomia ci darà nel tempo l’opportunità di esplorare più rotte non-stop e di operarle in modo più efficiente. I nuovi aeromobili significano più posti di lavoro, training e opportunità di promozione per il nostro personale e formeremo oltre 240 piloti sul nuovo aeromobile nei prossimi tre anni”.

“Sezioni dell’A321XLR sono state costruite in fabbriche specializzate in tutta Europa, tra cui Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, prima di essere spedite alla Airbus Finkenwerder factory in Amburgo per l’assemblaggio. Ci vuole circa un mese per assemblare i major components dell’aereo, ovvero fusoliera, coda e ali, sulla assembly line, prima che i motori vengano montati e l’aeromobile venga inviato al paint shop. La coda viene verniciata prima del resto dell’aereo, poiché è spesso più complessa del resto del velivolo.

Gli A321XLR di Qantas sono cinque metri più lunghi dei 737 in uscita e possono ospitare 197 passeggeri (20 posti in Business e 177 posti in Economy), un aumento del 13% della capacità totale dei posti, senza riduzione dello spazio tra i sedili e con un aumento del 66% dei posti premium.

Il primo aereo ad arrivare, con marche di registrazione VH-OGA, si chiamerà Great Ocean Road. La cabina è stata progettata da David Caon, per massimizzare il comfort dei passeggeri senza modificare la distanza tra i sedili, con un sedile leggermente più largo rispetto al 737.

L’A321XLR può volare circa 3.000 km in più rispetto al 737 (a 8.700 km) e apre una gamma più ampia di rotte domestiche dirette e rotte internazionali a corto raggio (ad esempio, Asia sud-orientale, isole del Pacifico). L’A321XLR di Qantas sarà dotato di motori Pratt & Whitney GTF (PW1100G-JM).

L’A321XLR migliora i livelli di rumorosità rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Su base per posto, si prevede che l’A321XLR bruci meno carburante rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

I dipendenti di Qantas sono stati invitati a dare alla nuova flotta A321XLR il nome delle passeggiate, dei fiumi e delle strade australiane, in omaggio alle opportunità di viaggio iconiche in tutta l’Australia e all’importanza di collegare questo vasto paesaggio e oltre”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Airbus Operations GmbH 2024 – Qantas Group)