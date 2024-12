Qatar Airways si aggiudica l’Honeywell HGT1700 APU Overhaul Contract, il primo nella MENA Region

Qatar Airways è stata selezionata da Honeywell come official Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) provider per le Airbus A350 Auxiliary Power Units (APU). “Questa licenza, la prima nella regione del Medio Oriente e dell’Africa per l’APU HGT1700, rappresenta un risultato significativo e stabilisce Qatar Airways come un attore fondamentale nell’aviation MRO business a livello regionale e globale.

Questo accordo sottolinea anche gli obiettivi della Vision 2030 del Qatar, concentrandosi sulla diversificazione economica e sulla promozione del Qatar come centro per l’innovazione aerospaziale. Questo progetto ha un impatto che va ben oltre l’aviazione, generando oltre 50 posti di lavoro altamente qualificati. Questi lavori garantiranno lo sviluppo dei talenti e fungeranno anche da calamita per i più brillanti ingegneri che verranno a lavorare e vivere in Qatar. A sua volta, ciò porterà ulteriori benefici economici, poiché Qatar Airways rafforza la forza lavoro qualificata della nazione”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Questa pietra miliare segna un passo trasformativo per Qatar Airways, poiché entriamo nel settore MRO. Oltre a fornire assistenza alle APU della nostra flotta, genereremo anche nuovi flussi di entrate offrendo servizi di manutenzione a terze parti. Questa partnership non solo rafforza la nostra posizione di leader del settore, ma aumenta anche la nostra redditività e la capacità di fornire un servizio eccezionale ai nostri partner”.

L’Honeywell Global, High Growth Regions President and CEO, Mr. Anant Maheshwari, ha affermato: “Offrendo local MRO services per la nostra APU HGT1700 tramite le capacità aftermarket di Qatar Airways, stiamo sottolineando il nostro impegno per la localizzazione in tutto il Medio Oriente, fornendo agli operatori internazionali un rapido accesso ai servizi di cui hanno bisogno per supportare il settore dell’aviazione in rapida crescita della regione”.

“L’APU HGT1700, alloggiata nella tail section dell’Airbus A350, fornisce electric and pneumatic power cruciale per più sistemi di bordo, inclusi i main engines dell’aereo. Attraverso questo accordo, ogni anno Qatar Airways genererà entrate e risparmierà sui costi di manutenzione per la propria flotta. Questo sviluppo è anche in linea con l’impegno del Qatar nel promuovere un hub aeronautico e tecnologico all’interno della regione.

Come parte di questa collaborazione, Qatar Airways progetterà e costruirà una MRO facility all’avanguardia per la manutenzione dell’avanzata Honeywell HGT1700 APU. Questa pietra miliare colloca Qatar Airways in un gruppo selezionato di global MRO providers autorizzati a svolgere questi servizi specializzati, rafforzando la sua reputazione di leader emergente nell’aviation maintenance sector. Dotata di tecnologia ecologicamente avanzata ed efficiente dal punto di vista energetico, questa struttura all’avanguardia stabilirà nuovi parametri di riferimento nella maintenance excellence. Il completamento è previsto per il 2028″, prosegue Qatar Airways.

“Attraverso questa partnership, Qatar Airways diventa anche un official Honeywell Channel Partner, segnando una nuova era in cui ora può estendere i servizi di manutenzione per i prodotti Honeywell. Qatar Airways sta accelerando la tempistica del progetto per introdurre la sua prima APU nella struttura entro il 2028″, conclude Qatar Airways.

