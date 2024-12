Qatar Airways Cargo e Japan Airlines firmano un Memorandum d’intesa per rafforzare l’Airline Cargo Partnership

Qatar Airways Cargo ha firmato un Memorandum d’intesa (MoU) con Japan Airlines, per rafforzare la loro partnership e migliorare la loro offerta di prodotti ai cargo customers.

Ciò segue l’annuncio di inizio anno riguardo l’avvio da parte di Japan Airlines di daily passenger flights da Tokyo Haneda Airport all’Hamad International Airport in Doha. Qatar Airways Cargo e la Japan Airlines Cargo division (JALCARGO) hanno ora ampliato il loro rapporto di lunga data come partner oneworld firmando questo MoU. L’accordo mira a fornire un’offerta di prodotti migliorata ai clienti cargo e a realizzare sinergie operative.

Alla presenza del Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, l’accordo è stato firmato dal Chief Officer Cargo di Qatar Airways Cargo, Mr. Mark Drusch, e dall’Executive Officer, Senior Vice President, Head of Cargo and Mail di Japan Airlines, Mr. Yuichiro Kito.

Il Chief Officer Cargo di Qatar Airways Cargo, Mr. Mark Drusch, ha affermato: “Questo MoU simboleggia un impegno verso una partnership più profonda, che mira a integrare entrambe le reti tramite gli hub di Doha e Tokyo. Ciò migliorerà la connettività e le offerte di prodotti per i clienti, collegando il Giappone all’ampia rete di Qatar Airways in Europa, Medio Oriente, Levante e Africa e viceversa. I clienti trarranno vantaggio da una migliore connettività e dall’accesso a una gamma più ampia di destinazioni”.

Il Japan Airlines Executive Officer, Senior Vice President, Head of Cargo and Mail, Mr. Yuichiro Kitof, ha affermato: “Questo accordo rafforza ulteriormente la partnership di lunga data tra JAL e Qatar Airways Cargo. Per la prima volta in 13 anni, abbiamo avviato l’operazione dei nostri own freighters. Attraverso questo accordo, JALCARGO sfrutterà i JAL passenger flights, il freighter network e il network di Qatar Airways recentemente ampliato per consegnare il cargo dei clienti a una gamma di destinazioni più ampia che mai”.

Qatar Airways Cargo e JALCARGO si impegnano a semplificare il trasferimento di merci tra i due vettori, garantendo un processo più efficiente per i clienti. Entrambe le parti rafforzeranno la loro collaborazione ottimizzando le loro reti reciproche e pianificano di estendere la loro cooperazione in vari campi. La partnership sarà ulteriormente rafforzata il prossimo anno, quando Qatar Airways Cargo inizierà i servizi cargo tra il suo hub all’Hamad International Airport e l’hub di Japan Airlines a Tokyo Narita Airport.

Si prevede che la partnership genererà un valore economico significativo, migliorando i flussi commerciali tra le regioni servite da Japan Airlines e quelle servite da Qatar Airways Cargo.

