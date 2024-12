Emirates per altri 5 anni è Official Airline degli Australian Open

Emirates annuncia oggi il rinnovo per altri cinque anni della sua lunga partnership con Tennis Australia, riconfermandosi come Official Airline degli Australian Open fino al 2029.

“Quest’anno Emirates ha festeggiato i 10 anni come Official Airline degli Australian Open, celebrando il suo costante impegno in Australia e il suo sostegno agli eventi sportivi locali. Da quando ha stretto una partnership con Tennis Australia nel 2015, Emirates ha continuato a impegnarsi a diffondere la cultura del tennis e a regalare ai tifosi e ai giocatori momenti indimenticabili durante le partite.

Dal 2025, la partnership si estenderà anche al di fuori degli Australian Open con l’obiettivo di avere un impatto significativo sulle comunità locali in difficoltà. Emirates e l’Australian Tennis Foundation (ATF) hanno collaborato a un’iniziativa finanziata dal programma “Force for Good” della compagnia aerea attraverso la quale Emirates investirà 2,25 milioni di dollari in cinque anni per garantire un futuro più luminoso ai bambini e ai giovani svantaggiati attraverso il tennis”, afferma Emirates.

Il vicepresidente della divisione Australasia di Emirates, Barry Brown, ha dichiarato: “Il nostro rinnovo quinquennale con Tennis Australia, che si aggiunge alla partnership decennale già esistente, è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di lunga data di Emirates nei confronti dell’Australia, in linea con quasi trent’anni di servizio dal nostro volo inaugurale a Melbourne. Siamo orgogliosi di lavorare con Tennis Australia e di mettere in contatto giocatori incredibili con i fan sia a livello globale che sul campo in Australia. L’Australian Open è un evento che si colloca al centro del calendario sportivo australiano e siamo entusiasti di offrire ai fan esperienze uniche per la prossima edizione e per gli anni a venire. Quest’anno il nostro impegno si estende oltre il campo, con il programma ‘Force for Good’, che garantirà alle comunità locali una serie di opportunità per scendere in campo, oltre ad avvicinare molte più persone al tennis. Ciò significa anche che saremo in grado di fornire istruzione e competenze ai giovani tennisti, non solo per aiutarli e ispirarli, ma anche per spianare la strada alle future stelle del tennis in Australia”.

Il direttore del torneo degli Australian Open e CEO di Tennis Australia, Craig Tiley, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra partnership di lunga data con Emirates, che è stata una pietra miliare degli Australian Open e di Tennis Australia per più di un decennio. Questo rinnovato impegno rafforza il ruolo vitale che Emirates svolge nel collegare i nostri giocatori, le persone e gli eventi al resto del mondo. Siamo particolarmente lieti di annunciare la nuova iniziativa ‘Force for Good’, che insieme all’Australian Tennis Foundation, fornirà opportunità e sostegno ai giovani svantaggiati in tutto il Paese”.

“Il portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates per il tennis comprende tutti e quattro i Grandi Slam – Australian Open, US Open, Roland Garros e Wimbledon, oltre ad altri 60 tornei durante l’anno grazie alla partnership della compagnia aerea con l’ATP. Grazie alla sua portata globale, l’iniziativa “Force for Good” di Emirates sosterrà anche iniziative di impatto sociale nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove ha unito le forze con Wimbledon e la United States Tennis Association per sostenere le comunità locali.

Emirates serve l’Australia da quasi trent’anni, trasportando oltre 40 milioni di passeggeri da e per Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide attraverso il suo hub di Dubai. Attualmente opera 77 servizi settimanali di andata e ritorno per l’Australia e offre oltre 68.000 posti da e per i suoi cinque principali gateway nel Paese. La compagnia aerea opera tre servizi giornalieri di andata e ritorno da Dubai a Melbourne e Sydney, due voli giornalieri per Brisbane e Perth e un servizio giornaliero per Adelaide. Emirates facilita anche il trasporto di merci da e per l’Australia, fungendo da collegamento aereo fondamentale per contribuire ad aumentare i flussi di investimenti e a realizzare i benefici dell’accordo CEPA tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Australia.

I clienti di Emirates e Qantas hanno accesso a una vasta rete di destinazioni grazie alla partnership di codeshare tra le due compagnie aeree. Insieme, Emirates e Qantas offrono ai clienti l’accesso a più di 120 destinazioni in codeshare, tra cui 60 destinazioni in Australia e Nuova Zelanda. I clienti Qantas possono volare con Emirates a Dubai e accedere a oltre 65 città in Europa, Medio Oriente e Africa. Negli ultimi dieci anni Emirates e Qantas hanno trasportato insieme più di 15 milioni di passeggeri per un totale di 543.000 voli”, conclude Emirates.

