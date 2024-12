L’U.S. Army ordina ulteriori Boeing CH-47F Block II Chinook

L’U.S. Army ha ordinato altri tre CH-47F Block II Chinook da Boeing. Il Lot 3 contract award, del valore di 135 milioni di dollari, fa parte degli sforzi di modernizzazione in corso dell’U.S. Army.

“È fondamentale che i soldati raggiungano le loro destinazioni e abbiano l’equipaggiamento di cui hanno bisogno per portare a termine la missione”, ha affermato Heather McBryan, vice president and program manager, Boeing Cargo Programs. “La maggiore payload capacity e l’autonomia ampliata del CH-47F Block II consentono all’esercito degli Stati Uniti di soddisfare gli heavy-lift mission requirements in continua evoluzione in tutto il mondo”.

“Questo contratto segue l’annuncio di febbraio dall’U.S. Army di procedere con la produzione a pieno regime del CH-47F Block II program. Ad oggi, Boeing ha un contratto per nove velivoli fino a un massimo di 465 nella flotta attuale dell’esercito. L’esercito ha anche ricevuto finanziamenti dal Congresso degli Stati Uniti per tre velivoli come parte del prossimo lotto di produzione e ha assegnato a Boeing un contratto l’anno scorso per l’acquisizione di long lead parts.

Boeing ha consegnato il primo production CH-47F Block II aircraft all’esercito a giugno, seguito dal secondo a settembre”, afferma Boeing.

“Con miglioramenti a drivetrain and airframe, la CH-47F Block II configuration è più robusta, aggiungendo 4.000 libbre al max gross weight dell’aeromobile e aumentando significativamente la lift capability. Inoltre, modifiche innovative al fuel system estendono il raggio di missione di quasi tutti i payloads. In combinazione con una maggiore sostenibilità e la capacità di effettuare upgrade futuri a prezzi accessibili, il CH-47F Block II soddisferà l’obiettivo desiderato dall’esercito di volare per almeno altri 40 anni”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)