Bartolini Air aggiunge otto ulteriori aeromobili Tecnam alla sua flotta

Tecnam e Bartolini Air hanno annunciato oggi l’acquisto di sei ulteriori Tecnam P2008JC e due P2006T NG twin-engine aircraft per il programma di espansione della flotta di Bartolini Air. I velivoli saranno utilizzati da PPL – Private Pilot Licence, ad advanced commercial pilot come CPL(A), IR(A) and MEP(L), nonché per l’integrated ab-initio commercial pilot training.

“Oggi l’ATO polacca opera ventidue velivoli e, con i nuovi otto acquisiti, saranno trenta velivoli in totale, di cui ventisei Tecnam.

Bartolini Air ha più di duecento cadetti ogni anno ed è uno dei sei partner ufficiali di Ryanair all’interno della Ryanair Future Flyer Academy.

Bartolini Air, che è stato il cliente di lancio del P2006T, ha scelto Tecnam come principale fornitore e partner di aeromobili perché Tecnam offre oggi la soluzione di flotta più moderna ed efficiente, dai single engine two-seaters per ab-initio a twin engine aircraft per multi-engine piston and complex ratings, che coprono tutte le esigenze di una moderna scuola di volo”, afferma Tecnam.

“Il P2006T NG, Next Generation è l’ultima versione del P2006T, che offre un valore imbattibile e un design innovativo con una moderna suite avionica Garmin, che integra tutti i primary flight, navigation, communication and terrain data su due high-definition LCD.

L’aereo è inoltre dotato di two-axis autopilot, per un MEP complex training più efficiente.

Dotato di due Rotax 912iSc3 injected engines, il Tecnam P2006T mostra notevoli risparmi di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS e MOGAS, il che comporta forti risparmi sui costi, offrendo il best training per Multi Engine, Variable Pitch and Retractable Landing Gear ratings. L’advanced avionic system offre VFR/ VFR Night, MEP, IR, PBN (LNAV/VNAV, LPV)”, prosegue Tecnam.

“Siamo molto orgogliosi della nostra pluriennale collaborazione con Tecnam, che ha sempre supportato il nostro sviluppo e contribuito in modo significativo alla qualità dei cadetti che lasciano Bartolini Air per volare sotto le proprie ali con le compagnie aeree più prestigiose. Vale la pena ricordare che molti dei piloti di oggi, che volano con molti di noi per viaggi di lavoro o vacanze, hanno mosso i primi passi ai comandi di aerei Tecnam nella nostra azienda. Questi acquisti aggiuntivi non faranno che aumentare il numero di piloti ben addestrati che saranno ai comandi di Boeing 737 o Airbus A320 domani”, ha affermato Bartlomiej Walas, Bartolini Air, CEO.

Walter Da Costa, CSO Tecnam, ha affermato: “La chiave del successo per una scuola di volo è offrire agli studenti aerei moderni con bassi costi operativi e di gestione, design innovativo e stile italiano. Bartolini Air ha dimostrato come innovare l’addestramento al volo e stabilire nuovi standard”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)