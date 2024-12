Eve Air Mobility e Helicopters Inc. siglano una Letter of Intent per fino a 50 eVTOL, Service Support and Urban ATM Software

Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera di intenti con Helicopters Inc., leading vertical lift and helicopter operator negli Stati Uniti, per un massimo di 50 electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. L’ordine per aircraft, service support e Vector, l’urban air traffic management (ATM) software di Eve, è stato annunciato durante Revolution Aero Advanced Air Mobility (AAM) conference, a cui Eve ha partecipato per discutere di come supportare e scalare il futuro della mobilità aerea.

“Apprezziamo la fiducia di Helicopters Inc. in Eve, acquistando fino a 50 dei nostri velivoli eVTOL”, ha affermato Megha Bhatia, chief commercial officer, Eve Air Mobility. “Helicopters Inc. è un leader riconosciuto, che gestisce in sicurezza gli aeromobili in oltre 30 aree metropolitane negli Stati Uniti e siamo entusiasti di aggiungere un vertical lift operator così credibile alla nostra lista di clienti. Non vediamo l’ora di lavorare con loro per implementare il nostro all-electric eVTOL aircraft come parte della loro vasta attività negli Stati Uniti”.

Il rapporto di Eve con Helicopters Inc. risale a una simulazione su cui le due aziende hanno lavorato insieme a Chicago, nel 2022. Eve, in partnership con Blade, Inc. ed Helicopters Inc., ha utilizzato un elicottero gestito da Helicopters Inc. per replicare le future operazioni eVTOL. Le aziende hanno collaborato per trasportare i passeggeri dalla Vertiport Chicago facility a due eliporti situati a nord-ovest e a sud-ovest di Chicago. La prima rotta collegava Vertiport Chicago a Schaumburg Municipal Helistop e la seconda rotta collegava Vertiport Chicago a Tinley Park Helistop.

“La maturità e l’affidabilità di Eve Air Mobility, supportate da Embraer, uno dei maggiori produttori di aeromobili commerciali al mondo, sono state un fattore chiave nella nostra decisione di selezionare Eve per il nostro futuro velivolo eVTOL”, ha affermato Tom Wagner, presidente di Helicopters Inc. “Il velivolo eVTOL offrirà numerosi vantaggi, tra cui costi operativi competitivi, meno parti, strutture e sistemi ottimizzati, per non parlare di un impatto acustico inferiore e vantaggi ambientali”.

Eve ed Helicopters, Inc. collaboreranno ulteriormente per perfezionare potenziali città di lancio nei mercati target, requisiti di manutenzione e assistenza degli aeromobili e, insieme ai partner dell’ecosistema, analizzare i requisiti infrastrutturali aggiuntivi necessari per supportare operazioni sicure ed efficienti. I casi d’uso target potrebbero includere airport shuttle and point-to-point connections negli Stati Uniti.

Come parte del nuovo accordo, Helicopters, Inc. avrà anche accesso a Eve TechCare, una suite pionieristica di soluzioni all-in-one progettata per semplificare le operazioni eVTOL fornendo i servizi più completi del settore, assistenza clienti e soluzioni operative all’avanguardia. L’accordo include anche Vector, una soluzione software progettata per gestire in modo efficiente le attuali e future operazioni di mobilità aerea avanzata.

L’aereo eVTOL di Eve utilizza una lift+cruise configuration con otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza modificare la posizione di questi componenti durante il volo. L’aeromobile include un electric pusher alimentato da due motori elettrici che forniscono ridondanza di propulsione, con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di prestazioni e sicurezza.

L’anno scorso l’azienda ha annunciato che il suo primo stabilimento di produzione eVTOL sarà situato nella città di Taubaté, stato di San Paolo, Brasile. L’azienda ha recentemente presentato il suo primo full-scale prototype al Farnborough Air Show lo scorso luglio e sta procedendo verso la sua campagna di test. Eve ha lettere di intenti per quasi 3.000 eVTOL, inclusi clienti in quasi tutti i continenti.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)