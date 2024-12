LOT Polish Airlines nomina Adriano Gabrielli come rappresentante dello sviluppo aziendale

LOT Polish Airlines, uno dei soci di Star Alliance, ora vuole intensificare le proprie attività in Italia nominando Adriano Gabrielli (57) come rappresentante dello sviluppo aziendale. “Nella sua nuova posizione fresca di nomina, Gabrielli sarà responsabile dell’assistenza dei partner di distribuzione nel settore turistico italiano. Sarà lui a comunicare direttamente con Amit Ray, direttore Italia, India, mercati DACH (Germania, Austria, Svizzera) e responsabile vendite globali, corporate e strategiche di LOT Polish Airlines.

Adriano Gabrielli entra quindi a far parte di LOT Polish Airlines come professionista di grande esperienza nel settore delle compagnie aeree e delle attività commerciali, operativo nel settore da più di 30 anni, avendo maturato molta esperienza negli ambiti più disparati. Prima di passare a LOT Polish Airlines, da settembre 2023 lavorava per Royal Jordanian, dove si occupava tra l’altro di agenzie di viaggi d’affari e agenzie di viaggi orientate al turismo. Prima ancora, Gabrielli ha svolto per molto tempo diverse mansioni per American Airlines”, afferma LOT Polish Airlines.

“Siamo molto lieti di poter accogliere Adriano Gabrielli nel team di LOT Polish Airlines”, ha affermato Amit Ray. “L’Italia per noi ha un’importanza strategica. Siamo quindi estremamente orgogliosi di essere riusciti a inserire nel nostro team un esperto di tale livello che gode già di una buona reputazione sul mercato e che continuerà la nostra storia di successo in Italia con idee nuove e collaborazioni mirate nel settore turistico”.

“LOT Polish Airlines negli ultimi anni ha ulteriormente sviluppato il suo impegno in Italia. Ad oggi, la compagnia collega Roma, Milano (Malpensa) e Venezia con il suo hub globale di Varsavia, nonché Roma con Radom in Polonia. Grazie ai ridotti tempi di transfer, i passeggeri hanno la possibilità di proseguire i loro voli in Europa, in Nord America, nella Penisola Arabica e in India, Asia Centrale ed Estremo Oriente.

Per ulteriori informazioni su LOT Polish Airlines visitare www.lot.com“, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)