Cargolux si unisce a cargo.one, CargoAi e WebCargo by Freightos per migliorare l’offerta digitale

Cargolux si è unita ai marketplace cargo.one, CargoAi e WebCargo by Freightos per migliorare la sua digital quote and booking offering.

“I marketplace consentiranno a Cargolux di aumentare le sue “speed to market” capabilities, offrendo ai clienti un accesso rapido, facile e diretto alle booking capabilities”, afferma Cargolux.

“Con la crescita della domanda per digital processes, intendiamo abbracciare il cambiamento e ampliare la nostra portata digitale. L’adesione ai marketplace offre ai nostri clienti uno strumento aggiuntivo e intuitivo per prenotare capacità che corrispondano alle loro esigenze. Questo strumento non solo migliorerà l’esperienza del cliente, ma consentirà anche a Cargolux di rafforzare la sua presenza sul mercato”, afferma Mathieu Weber, VP Digital Sales.

“La partnership con i marketplace è l’ultimo passo nel wide-ranging Sales Digitalization program di Cargolux. L’eccellenza del servizio è sempre stata al centro della filosofia di Cargolux e questa iniziativa è un ulteriore passo verso un servizio impeccabile e personalizzato”, afferma Domenico Ceci, EVP Sales.

“La compagnia aerea continua a ottimizzare le sue risorse e ad abbracciare l’innovazione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Questa nuova offerta supporta pienamente la trasformazione digitale di Cargolux, un percorso che mira a connettersi in modo sempre più efficiente e impeccabile con i suoi clienti.

Dopo un lancio iniziale nel Benelux e in Germania, la disponibilità sui marketplace verrà gradualmente ampliata per coprire altri paesi e regioni geografiche”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)