Pratt & Whitney e la Polish Air Force University amplieranno le propulsion education opportunities per i cadetti

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha firmato una lettera di intenti con la Polish Air Force University per creare opportunità per i cadetti di apprendere advanced jet propulsion design, manufacturing and production dei F100 and F135 engines, che equipaggiano esclusivamente gli attuali F-16 e i futuri F-35 polacchi, rispettivamente.

“Pratt & Whitney Rzeszów è un’azienda aerospaziale leader in Polonia con attività che coprono l’intero ciclo di vita dei motori aeronautici, dalla progettazione e sviluppo alla produzione e assistenza”, ha affermato Piotr Owsicki, general director of Pratt & Whitney Rzeszów. “La nostra collaborazione con la Polish Air Force University crea un ambiente educativo unico e la conoscenza dei motori F100 e F135 aiuterà i cadetti a comprendere meglio le specifiche dei fighter propulsion systems utilizzati dalla Polish Air Force e dai nostri partner NATO”.

La Pratt & Whitney Rzeszów facility produce F100 static structures and critical rotating parts a supporto dei nuovi motori F100 e svolge un ruolo importante nel sostegno mondiale. Il sito produce anche main engine structural components and rotating parts per l’F135, che equipaggerà gli F-35A polacchi nei prossimi anni.

“I graduati della Polish Air Force University sono i futuri leader militari responsabili della crescita delle airpower capabilities della Polonia”, afferma il Brigadier General Pilot Dr. Krzysztof Cur, Commandant Rector of the Polish Air Force University. “I corsi di formazione tenuti dagli specialisti di Pratt & Whitney Rzeszów forniranno ai cadetti una conoscenza diretta dei motori che equipaggiano le missioni critiche di oggi e di domani”.

“Per tutto il 2024, Pratt & Whitney ha lavorato a stretto contatto con la Polish Air Force e i partner del settore della difesa per rafforzare la prontezza della flotta polacca. A luglio, Pratt & Whitney ha consegnato il primo di diversi motori F100 alla Polonia per la F-16 fleet del paese. Più di recente, a novembre, Pratt & Whitney ha firmato una lettera di intenti con Military Aviation Works No. 2 S.A., nota anche come WZL2, per esplorare expanded F100 maintenance repair and overhaul (MRO) capabilities.

Se la Polish Air Force dovesse scegliere l’F-15EX per migliorare le sue capacità di difesa, il motore F100 è la migliore soluzione di propulsione. L’attuale familiarità della Polish Air Force con l’F100, unita alle capacità e all’esperienza di lunga data dell’industria polacca in materia di MRO per l’F100, fornirà il percorso più conveniente e a più basso rischio per sostenere i motori e massimizzare la prontezza della flotta sia per l’F-15EX che per l’F-16“, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)