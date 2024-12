PZL Mielec consegna un ulteriore S-70 Black Hawk alla Polish National Police

PZL Mielec, una società Lockheed Martin, ha recentemente consegnato un altro elicottero S-70i Black Hawk alla Polish National Police (PNP), portando la flotta del PNP Aviation Board a cinque velivoli. Questa ultima consegna completa i requisiti contrattuali firmati a dicembre 2022 per due elicotteri e continua a rafforzare le loro capacità di missione e ad aumentare la sicurezza in tutta la regione.

L’elicottero è stato accettato dal Commander-in-Chief of the Polish National Police, Maj. Gen. Marek Boron, durante una visita a PZL Mielec. In conformità con i termini del contratto, gli elicotteri sono stati consegnati in piena configurazione operativa. Il contratto includeva anche la consegna di uno spare parts package, di ground support equipment (GSE) e di un training package.

“Dopo la consegna con successo degli elicotteri S-70 Black Hawk alle Polish Armed Forces, siamo orgogliosi di ampliare la flotta della Polish National Police con un altro velivolo”, ha affermato Janusz Zakrecki, PZL Mielec President and General Director. “Siamo fiduciosi che la flotta ampliata di elicotteri Black Hawk versatili, affidabili e durevoli soddisferà le esigenze operative della Polish National Police, migliorando la sicurezza dei cittadini in tutto il paese e supportando il Polish Rescue and Firefighting System”.

A partire dal 2019, la Polish National Police ha utilizzato gli elicotteri S-70i Black Hawk. Le loro missioni includono search and rescue, border patrol, firefighting, disaster response in coordinamento con il National Headquarters of the State Fire Service of Poland.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)