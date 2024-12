L’Aeronautica Militare presenta il cortometraggio “Believe”

L’Aeronautica Militare informa: “Con la tappa di Milano, giovedì 5 dicembre, si chiude il ciclo di presentazione di Believe, il cortometraggio nato da una collaborazione con MG Production e con cui l’Aeronautica Militare intende raggiungere prevalentemente il giovane pubblico della cosiddetta generazione Z.

Ideato coniugando cinema e strategie di brand awareness e brand reputation, il corto è un prodotto ispirato alle loro abitudini, al loro modo di comunicare e vivere le esperienze”.

“Un’opportunità, quella del cortometraggio, molto utilizzata come veicolo di comunicazione da diverse organizzazioni pubbliche e private, ma assolutamente nuova per l’Aeronautica Militare. Realizzato per trasmettere valori e missione della Forza Armata facendo leva su esperienze, avventure, emozioni e opportunità, il racconto ruota intorno alla figura di Underdog, nickname di un adolescente nerd e intellettuale che recluta tre suoi coetanei – il GOAT, Bailey e Atticus – per un’avventura epica.

Inizialmente coinvolti nel completare missioni all’interno di un videogioco con i loro avatar, ben presto si renderanno conto che si tratta solo di un preludio a una sfida di portata molto più ampia.

La narrazione è veloce, cinematografica, coinvolgente e innovativa, con un cast di giovani protagonisti emergenti guidati da un professionista come Giorgio Borghetti, attore e doppiatore affermato di cinema e teatro.

Il prodotto tocca temi valoriali e di attualità proiettando, in un ipotetico futuro, i ragazzi e l’Aeronautica Militare stessa. Scenari fantastici ma non impossibili, in un mondo quale quello attuale che si muove sempre più velocemente con nuove tecnologie e scoperte, presentano al pubblico, sotto una luce diversa, un’organizzazione da sempre all’avanguardia, votata all’innovazione e pronta ad affrontare moderne sfide”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Believe è stato presentato presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare a Roma, successivamente presso il Comando delle Scuole AM/3^ R.A. a Bari e infine al Comando Squadra Aerea – 1^R.A. a Milano, rispettivamente alla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S.A. Aurelio Colagrande, del Comandante del Comando delle Scuole dell’A.M./3^R.A. Gen. S.A. Silvano Frigerio e del Comandante del Comando della Squadra Aerea/1^ R.A. Gen. S.A. Alberto Biavati, oltre a rappresentanze di militari dei reparti interessati.

A Milano, in particolare, luogo scelto per la promozione esterna del corto, sono intervenuti esponenti della stampa e giovani content creator.

Il cortometraggio sarà presto disponibile sul canale YouTube dell’Aeronautica Militare, in 3 puntate, ogni giovedì a partire dal 12 dicembre”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)