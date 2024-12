News Brevi – 05.12.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA 121ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI POGGIO BALLONE – Giovedì 22 novembre, a Poggio Ballone (GR) si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne al Comando della 121ª Squadriglia Radar Remota tra il Capitano Giacomo Stefanelli, Comandante uscente, e il Capitano Giovanni Giuseppe Pontillo, Comandante subentrante. A presenziare la cerimonia il Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi DA/AV di Borgo Piave, Generale di Brigata Pietro Spagnoli, e numerose autorità civili e militari tra cui il Prefetto di Grosseto, Dott.ssa Paola Berardino, il Questore di Grosseto, Dott. Claudio Ciccimarra e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma che hanno voluto rappresentare il forte legame dell’Aeronautica Militare col territorio grossetano. La 121ª Squadriglia Radar Remota di Poggio Ballone dipende dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni D.A./A.V. di Borgo Piave, principale struttura della 3ª Divisione del Comando Logistico, ed ha il compito primario di garantire l’efficienza del sistema d’arma assegnato per la sorveglianza dello spazio aereo di competenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: CONSEGNATI I GRADI DI SOTTOTENENTE AGLI ASPIRANTI DEL CORSO CENTAURO VI – Con una cerimonia semplice ma ricca di significato ed emozione, martedì tre dicembre, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, 79 Aspiranti del Corso Centauro VI hanno ricevuto i gradi di Sottotenente, segnando l’inizio del loro lungo percorso come Ufficiali dell’Aeronautica Militare. La cerimonia si è svolta presso il Circolo Ufficiali alla presenza del Comandante della Squadra Aerea dell’A.M., Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati nonché Padrino del Corso Centauro IV che ha voluto consegnare personalmente i gradi agli Aspiranti, sottolineando l’importanza di questo evento e rimarcando ancora di più il forte e indissolubile legame che unisce le diverse generazioni dei Corsi Centauro. Il Corso Centauro VI, con la cerimonia odierna rappresenta una nuova generazione di giovani Ufficiali, pronta ad affrontare le sfide future, al servizio del Paese, con lo spirito e la determinazione che hanno sempre contraddistinto l’Accademia Aeronautica. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata) e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

5+5 DEFENSE INITIATIVE: CONCLUSO IL WORKSHOP DEDICATO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E AI SUOI IMPATTI ALLE OPERAZIONI NAVALI NEL MEDITERRANEO – Nei giorni 21 e 22 novembre a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, ha avuto luogo la 5^ edizione del Workshop dal titolo “Defense Activities In The Mediterranean Sea: How The Climate Change Can Affect The Aero-Naval Operations And The Way To Adapt To The Extreme Weather Scenarios”. Il workshop rientra nel quadro delle attività dell’Iniziativa 5+5 Difesa, accordo di collaborazione siglato dallo Stato Maggiore Difesa nel 1990 e consolidato nel 2004. Tra i Paesi affacciati sul Mediterraneo hanno preso parte delegazioni di: Tunisia, Algeria e Marocco, per la sponda sud del Mediterraneo, insieme a Italia, Francia, Spagna e Portogallo per la sponda nord del bacino. Per l’Italia, oltre ai conferenzieri dell’Aeronautica Militare provenienti tutti dal CNMCA, c’è stato il contributo della Dott.ssa Paola Mercogliano del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC) e il Dott. Marcello Mario Miglietta dell’Istituto delle Scienze dell’Atmosfera del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC-CNR). Nel Workshop di quest’anno, nell’ambito dei temi del clima e della meteorologia, è stato posto l’accento su come i cambiamenti climatici possono influenzare le operazioni aeronavali e il modo di adattarsi agli scenari meteorologici estremi, con particolare riguardo alla sicurezza e la prevenzione. Il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (CNMCA), è alle dipendenze della 9^ Brigata Aerea ISTAR-EW. Con sede a Pratica di Mare, assicura supporto meteorologico a molteplici realtà in ambito sia militare che civile (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE: TRE FATTORI INTEGRATI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA FORZA ARMATA – Il 27 e 28 novembre si è tenuto, presso l’Auditorium “Adriano Visconti” di Palazzo Aeronautica, a Roma, il seminario annuale “Salute, Sicurezza e Ambiente”, organizzato dall’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale (UCOPRATA). L’evento ha riunito più di cento Ufficiali Comandanti di reparto, coinvolgendo complessivamente, insieme all’analogo evento tenutosi presso il Quartier Generale della 3ª Regione Aerea di Bari nel mese di ottobre, circa 140 partecipanti. Il Seminario, giunto alla dodicesima edizione, si è confermato appuntamento annuale di confronto per i Comandanti dei reparti operativi, logistici e di formazione della Forza Armata su argomenti ed esperienze comuni nel settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, stimolando discussioni e riflessioni per rafforzare la cultura della prevenzione e promuovere soluzioni innovative, necessarie ad affrontare le sfide in continua evoluzione nel settore. Il seminario si inserisce nel programma di eventi formativi promossi dall’Aeronautica Militare per rafforzare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, consolidando il ruolo della Forza Armata come punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità operativa, anche in tali settori. L’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha il compito di formulare la politica dell’A.M. e definire le linee di indirizzo nel settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, favorendo la creazione e la condivisione della cultura e dei valori che caratterizzano tali tematiche, per tutto il personale in azzurro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: A FIRENZE LA RIUNIONE DELLA COMBINED SPACE OPERATIONS INITIATIVE – Potenziare la collaborazione e il coordinamento delle attività spaziali e di sicurezza nazionale tra i Paesi Alleati. Questo l’obiettivo del Comitato di vertice del Combined Space Operations (CSpO) Initiative, che nel decimo anniversario dalla sua costituzione, si è riunito a Firenze, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA). Alla riunione, in programma mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, partecipano i rappresentanti dei Ministeri della Difesa di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti e dell’Italia. La sicurezza e la difesa dello spazio, dominio operativo critico, sono vitali per evitare che attori malevoli possano inibire, degradare e interrompere i servizi essenziali che si basano su sistemi spaziali come, ad esempio, i servizi e le applicazioni fondamentali per le comunicazioni, i sistemi gps (per il trasporto aereo, marittimo e terrestre), il monitoraggio ambientale e territoriale, le previsioni meteorologiche; tutte basate su infrastrutture spaziali (satelliti e centri di controllo). In questo senso, la sicurezza e la difesa delle infrastrutture spaziali costituisce la condizione a premessa di qualunque sviluppo tecnologico, economico e di benessere comune. L’Italia è entrata a far parte del CSpO, nato per rafforzare la collaborazione globale nella risposta alle sfide e alle minacce nello e dallo spazio, dal 2023 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GESTIONE DEI BAGAGLI: SITA E IDEMIA PORTANO LE OPERAZIONI IN AEROPORTO NEL FUTURO CON LA COMPUTER VISION – In seguito al recente annuncio della collaborazione per favorire le digital travel credential e le soluzioni biometriche per la gestione delle frontiere, si espande la partnership tra SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, e IDEMIA Public Security, leader mondiale in computer vision e tecnologie digitali, biometria e sicurezza, per affrontare le principali sfide nella gestione dei bagagli e nelle operazioni aeroportuali. Sfruttando l’esperienza di IDEMIA nella computer vision, unita a quella di SITA nella tracciatura e riconcilio bagagli, si migliora l’efficienza operativa e si offre un’esperienza più fluida sia ai viaggiatori che alle compagnie aeree. Con la forte ripresa dei viaggi aerei in tutto il mondo – secondo il Baggage IT Insights 2024 di SITA, il numero di passeggeri è infatti salito a 5,2 miliardi nel 2023, superando i livelli del 2019 – la necessità di una gestione efficiente dei bagagli è più impellente che mai. Nonostante questa impennata, l’industria ha compiuto notevoli progressi. Grazie agli investimenti in tecnologia, il tasso dei bagagli disguidati, vale a dire quelle borse e valigie perse, consegnate in ritardo o danneggiate, è sceso da 7,6 a 6,9 ogni 1.000 passeggeri nel 2023, con un miglioramento del 9,2% rispetto all’anno precedente. La collaborazione tra SITA e IDEMIA porterà ulteriori passi in avanti con l’integrazione della computer vision nei processi di gestione del bagaglio, consentendo una migliore tracciabilità di borse e valigie dal check-in alla destinazione finale, riducendo, così, il rischio di smarrimento o ritardo dei bagagli e offrendo al contempo ai passeggeri una migliore visibilità nonché un maggiore controllo sul viaggio del bagaglio, una delle richieste più pressanti dei viaggiatori. Inoltre, la collaborazione rafforzerà l’efficienza operativa degli aeroporti.

NORWEGIAN GROUP TRASPORTA 1,9 MILIONI DI PASSEGGERI A NOVEMBRE 2024 – A novembre Norwegian ha trasportato 1.531.361 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 326.041, per un totale di 1.857.402 per il Gruppo. La capacità per Norwegian è aumentata di un solido 28%, mentre il load factor è rimasto stabile. La distanza media di volo è aumentata del 17% rispetto allo scorso anno, poiché la rete include più rotte verso destinazioni turistiche invernali e artiche. “Siamo lieti che Norwegian abbia registrato un piccolo aumento del load factor e allo stesso tempo abbia ottenuto una sostanziale crescita della capacità a due cifre rispetto allo scorso anno. Ciò dimostra che il nostro programma invernale è stato ben accolto dai nostri passeggeri. Nonostante i ricavi unitari siano stati influenzati da un sostanziale aumento della distanza media di volo, anche il costo unitario è notevolmente inferiore. Novembre ha portato diversi giorni di condizioni meteorologiche difficili che hanno influenzato le nostre operazioni. Vorrei ringraziare i nostri colleghi per aver perseverato e averci aiutato a raggiungere una performance operativa soddisfacente. Lo slancio delle prenotazioni sembra incoraggiante, soprattutto per la stagione di viaggi di Natale, e anche come risultato di campagne di marketing di successo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, all’82,5%. A novembre, Norwegian ha operato con una regolarità, ovvero la quota di scheduled flights in corso, del 99,1%. La puntualità è stata dell’81,0%, in calo di 5,8 punti percentuali rispetto a novembre dell’anno scorso. Norwegian ha operato una media di 75 aeromobili a novembre. Questa settimana è stato pubblicato il Sustainable Aviation Fuels (SAF) Observatory report, classificando Norwegian tra le prime tre compagnie aeree a livello mondiale per impegno nei SAF. Il rapporto evidenzia l’impegno di Norwegian per gli e-Fuels come uno dei fattori chiave. “Siamo molto soddisfatti della classifica, che riconosce le scelte di Norwegian in materia di carburanti sostenibili per l’aviazione. Tuttavia, vediamo che il risultato di questo rapporto dimostra che l’aviazione ha ancora molta strada da fare e abbiamo bisogno di un maggiore supporto da parte dell’UE e dei governi locali nella transizione verso carburanti più puliti in futuro. Oggi, i carburanti alternativi rimangono troppo costosi. Per mitigare il rischio per i produttori che vogliono concentrarsi sui carburanti sostenibili per l’aviazione, abbiamo bisogno di un maggiore supporto normativo. Abbiamo anche bisogno che i clienti aziendali e pubblici seguano l’esempio delle Forze armate norvegesi e si impegnino in accordi volontari per carburanti sostenibili per l’aviazione”, ha proseguito Geir Karlsen. Per Widerøe, la capacità è in aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Il load factor è stato del 71,3%, in aumento di 5,2 punti percentuali rispetto a novembre dello scorso anno.

EASA: PROSEGUE L’EU AND ROK AVIATION PARTNERSHIP PROJECT – Il 29 novembre 2024, il Service for Foreign Policy Instruments (FPI) of the European Commission, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e il Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) of the Republic of Korea (ROK) hanno segnato la fine della prima fase del loro quadro comune per gli scambi tecnici nel settore dell’aviazione civile, l’EU-ROK Aviation Partnership Project (APP). Ospitato dalla EU Delegation presso la ROK, l’evento di chiusura ufficiale ha fornito una revisione dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni e delle aspettative per gli anni a venire. Supportato da FPI, l’APP UE-ROK ha consentito preziosi scambi nei settori della gestione dell’Air Traffic Management (ATM), Urban Air Mobility (UAM), flight standards, aviation safety, sustainability e altri. Questi hanno migliorato con successo la comprensione reciproca e migliorato le intuizioni tecniche per affrontare le sfide comuni, anche in gran parte grazie al contributo di partner dell’industria aeronautica europea e coreana e delle autorità correlate, che hanno spesso garantito una discussione inclusiva e solida. In questo evento di chiusura, i rappresentanti della ROK e dell’Europa hanno espresso una forte volontà di continuare la partnership e di approfondire la cooperazione, ad esempio, in materia di sostenibilità ambientale e tecnologie e concetti emergenti. EASA e MOLIT si impegnano a portare avanti queste esperienze positive verso una nuova fase di progetto a partire dall’anno prossimo.

EASYJET: ESPERIENZE E TRADIZIONI NATALIZIE ALTERNATIVE – easyJet informa: “Un sondaggio condotto su 2.000 vacanzieri britannici dalla compagnia aerea easyJet ha rivelato un nuovo elenco alternativo di esperienze e tradizioni natalizie meno note che si possono trovare in tutta Europa. Nove su dieci (90%) britannici vogliono provare una tradizione natalizia diversa da quelle che di solito hanno a casa, mentre l’80% ha affermato che, più che mai, vorrebbe viaggiare all’estero per provare una nuova esperienza natalizia, con il 76% che cerca Natali più avventurosi ed esperienziali. I motivi per cui i britannici vogliono provare nuove tradizioni o esperienze natalizie all’estero includono la creazione di nuovi ricordi (46%), l’esperienza di culture diverse a Natale (38%) e la sperimentazione di qualcosa di nuovo con la famiglia e i propri cari (37%). Più di un terzo (37%) dei britannici ha affermato di voler dare una scossa alla solita routine natalizia. La speciale Tivoli Lucia candlelight procession in Copenhagen è l’esperienza che i britannici vorrebbero provare di più a Natale. Una Finnish Christmas Sauna si è classificata al secondo posto. Gli inglesi in cerca di tradizioni diverse un po’ più vicine a casa vorrebbero provare a partecipare al Fireball Swinging a Stonehaven, in Scozia, per la loro esperienza natalizia, che si è classificata al terzo posto. Le esperienze italiane in classifica sono la Befana (Italia) del 6 gennaio e il rogo del Vecchione a Bologna, la notte di Capodanno”.

ACCORDO TRA IBERIA E PALNETA FORMACION Y UNIVERSIDADES PER FACILITARE AI COLOMBIANI LO SVOLGIMENTO DEI LORO STUDI IN SPAGNA – Iberia informa: “Planeta Formación y Universidades, la rete di istruzione superiore del Grupo Planeta, ha concluso un accordo con Iberia, la principale compagnia aerea che collega l’America Latina con la Spagna, con l’obiettivo di promuovere la mobilità degli studenti colombiani. L’accordo offre uno sconto per gli studenti che viaggiano dalla Colombia nel paese europeo per proseguire la loro formazione nei programmi educativi della rete, che conta 22 istituti scolastici in tutto il mondo e oltre 145.000 studenti di 100 nazionalità diverse. Questo sforzo, che promuove la mobilità accademica e sottolinea l’importanza di creare ponti educativi internazionali che valorizzino il talento e rafforzino le connessioni tra i due paesi, consentirà agli studenti di accedere a un’ampia gamma di programmi in più di 10 aree di studio più richieste”. “Il nostro scopo come compagnia è generare prosperità collegando le persone con il mondo, quindi promuovere la mobilità degli studenti colombiani affinché continuino a sviluppare la loro formazione è al centro di questo obiettivo che ci siamo prefissati. Ecco perché siamo sicuri che questa alleanza aiuterà più giovani a beneficiare di un’esperienza accademica di primo piano, rendendo i viaggi internazionali più accessibili”, ha affermato María Consuelo Fiorentini, Country Manager di Iberia in Colombia.

AIR CANADA RIVEDE LEBASIC AND COMFORT FARES – Air Canada sta rivedendo alcuni dei termini dei suoi Basic and Comfort economy fare tickets. “Queste modifiche allineano la struttura tariffaria della compagnia aerea con offerte tariffarie simili di altri vettori canadesi e distinguono meglio i suoi fare brands. Per la più economica Basic fare for North America and Sun routes, i clienti che selezionano questa classe tariffaria e viaggiano con biglietti acquistati dal 3 gennaio 2025 in poi potranno comunque portare a bordo un piccolo oggetto personale, come una borsa o una borsa per computer. Tuttavia, gli oggetti più grandi, come trolley o borsoni o grandi zaini, dovranno essere registrati prima dei controlli di sicurezza e si applicheranno le tariffe standard di $35 per un primo bagaglio e $50 per un secondo bagaglio. I clienti che arrivano al gate di imbarco con bagagli a mano non idonei dovranno registrare questo bagaglio per una tariffa di $65 per ogni articolo. Ausili per la mobilità, dispositivi medici e passeggini sono esenti dalle carry-on charges per tutti i clienti. Inoltre, Status members, Star Alliance Gold and Aeroplan premium credit cardholders continueranno ad avere diritto a un bagaglio a mano e continueranno ad applicarsi anche gli altri vantaggi. La Basic fare rivista includerà comunque l’assegnazione gratuita del posto al momento del check-in per i clienti che non hanno pagato una commissione per selezionare i propri posti in anticipo. Tuttavia, a partire dal 21 gennaio 2025, i clienti che viaggiano con la Basic fare rivista e desiderano cambiare il proprio posto da quello generato automaticamente al momento del check-in dovranno pagare per tale modifica, con una commissione determinata dal nuovo posto scelto. Per le famiglie o coloro che necessitano di un assistente, Air Canada rimane impegnata a far sedere questi clienti insieme secondo la sua politica attuale, che dà anche priorità ai compagni di viaggio. Continueranno ad applicarsi anche gli Status and credit card member benefits”, afferma Air Canada. “Il vettore ha anche annunciato oggi che aumenterà la franchigia bagaglio registrato per i clienti che viaggiano in tutto il mondo con la sua Comfort economy fare. Con la nuova struttura, i clienti con tariffa Comfort che acquistano i loro biglietti dal 3 gennaio 2025 in poi avranno diritto a registrare due bagagli gratuiti, mentre attualmente la tariffa consente solo un bagaglio registrato”, conclude Air Canada.

AMERICAN AIRLINES SI PREPARA A CHIUDERE IL 2024 E PREPARA NUOVE ROTTE PER IL 2025 – American Airlines informa: “Mentre ci avviamo verso la discesa finale nel 2024, American Airlines avrà effettuato più di 2,1 milioni di voli per 1,8 miliardi di miglia, sufficienti per fare il giro della Terra circa 74.000 volte. American ha offerto più di 275 milioni di posti su tutti quei voli, ma sono i numeri dietro i numeri a dare un’occhiata ai viaggi dei viaggiatori durante tutto l’anno. I clienti stanno approfittando con entusiasmo delle innumerevoli scelte che American offre sia prima che durante i loro viaggi. American vola verso più di 350 destinazioni in più di 60 paesi, ma alcune località sono emerse nel 2024 come le preferite in assoluto. Le prime tre destinazioni per le coppie sono Cancun, Messico, San Juan, Porto Rico e Las Vegas, mentre le mete più gettonate per le famiglie sono Cancun, Orlando, Florida e Londra. Orlando, Boston e Austin, Texas, sono le tre principali destinazioni domestiche per i membri AAdvantage® che riscattano le proprie miglia, mentre Londra, Cancun e San Jose del Cabo, Messico, sono le tre scelte internazionali più popolari per il riscatto delle miglia. I clienti che viaggiano ad Atene, Grecia; Roma e Napoli, Italia, non vedono l’ora di allacciare le cinture. Queste destinazioni sono prenotate con il massimo anticipo, consentendo ai clienti di avere tutto il tempo per pianificare il viaggio perfetto. Per i veri jetsetter, i voli più lunghi di American sono Brisbane–Dallas-Fort Worth (8.303 miglia), Los Angeles–Sydney (7.488 miglia) e Auckland – Dallas-Fort Worth (7.440 miglia)”. “Nuovi voli attendono i passeggeri nel 2025, con American che aggiungerà più di 20 nuove rotte nel 2025, tra cui: da Atene (ATH) a Charlotte, North Carolina (CLT); da Carlsbad, California (CLD) a Phoenix (PHX); da Edimburgo, Scozia (EDI) a Philadelphia (PHL); da Madrid (MAD) a Chicago (ORD); da Milano (MXP) a PHL; da Napoli, Italia (NAP) a ORD; da Roma (FCO) a Miami (MIA); da South Caicos, Turks e Caicos (XSC) a MIA; da Tampico, Messico (TAM) a Dallas-Fort Worth (DFW); da Venezia (VCE) a DFW”, conclude American.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DI PRODUZIONE PER IL NEXT GENERATION JAMMER MID-BAND – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un $590 million follow-on production contract dalla U.S. Navy per il Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB) system. NGJ-MB è un cooperative development and production program con la Royal Australian Air Force (RAAF). Il contratto include la consegna di shipsets, support equipment, spares and non-recurring engineering support. “NGJ-MB è un revolutionary offensive electronic attack system per la forza congiunta”, ha affermato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Stiamo lavorando con la Marina degli Stati Uniti per garantire che NGJ-MB fornisca l’advanced electronic warfare solution necessaria il più rapidamente possibile”. La U.S. Navy e la RAAF impiegheranno NGJ-MB sull’EA-18G GROWLER® per contrastare advanced radar threats, communications, data links and non-traditional radio frequency threats. NGJ-MB consente agli equipaggi della marina di operare efficacemente a distanze estese e di attaccare più bersagli simultaneamente con tecniche avanzate. I lavori previsti da questo contratto si svolgeranno a McKinney, Texas; Forest, Mississippi; El Segundo, California; Fort Wayne, Indiana fino al 2028.

LETTERA DI KLM SUL BALANCED APPROACH – KLM informa: “Ci aspettiamo che il governo prenda presto una decisione sul futuro di Schiphol. Data l’importanza per i nostri milioni di clienti, per KLM come importante datore di lavoro e per la società olandese, il CEO di KLM Marjan Rintel ha inviato una lettera aperta al Minister Madlener of Infrastructure and Water Management”. “KLM sostiene il desiderio del governo di raggiungere un migliore equilibrio tra gli interessi dei residenti locali e l’importanza economica di Schiphol e dell’aviazione. Sosteniamo l’obiettivo di ottenere una riduzione del 20% dell’inquinamento acustico. Inoltre, crediamo che la tutela legale dei residenti locali debba essere affrontata in modo appropriato. Si dice che il governo sia sul punto di prendere una decisione importante che potrebbe avere conseguenze negative inutilmente grandi per il futuro di Schiphol, per KLM e per la connettività dei Paesi Bassi con il resto del mondo. Ciò porta a un processo decisionale che è incoerente con l’essenza di un Balanced Approach corretto e attento, in cui il raggiungimento dell’obiettivo politico previsto, ovvero la riduzione del rumore, è fondamentale. La riduzione dei movimenti di volo non è un fine in sé, potrebbe non essere sostenibile dal punto di vista legale e comporta il rischio di ritorsioni. KLM, come Schiphol e le altre parti interessate del settore, rimane pronta a supportare voi, il ministero e il governo nella ricerca di un migliore equilibrio tra gli interessi dei residenti locali e il pilastro indispensabile che l’aviazione è per la società olandese e per i milioni di olandesi che viaggiano con noi ogni anno”, afferma, tra le altre cose, KLM nella lettera.

AIR CANADA VOLA VERSO MANILA – Air Canada ha annunciato oggi l’espansione strategica della sua rete internazionale con l’aggiunta di voli diretti tra il suo Pacific hub a Vancouver International Airport (YVR) e Manila Ninoy Aquino International Airport (MNL) nelle Filippine. L’annuncio è stato fatto durante la missione commerciale Team Canada del governo canadese attualmente nelle Filippine, per celebrare 75 anni di relazioni diplomatiche tra Canada e Filippine. Questo nuovo servizio per Manila è la terza destinazione del Sud-Est asiatico lanciata da Air Canada negli ultimi due anni. “Siamo entusiasti di aggiungere Manila alla nostra rete globale con un nuovo servizio non-stop, attivo tutto l’anno, da Vancouver, l’hub di Air Canada nel Pacifico. Continuiamo a perseguire la nostra strategia di espansione verso grandi mercati in rapida crescita che al momento non sono serviti direttamente da Air Canada. Le Filippine sono un mercato importante che riflette i legami familiari di lunga data tra i nostri due paesi con crescenti collegamenti commerciali e opportunità turistiche. Con un’ampia rete nazionale e transfrontaliera a Vancouver progettata per connettersi senza problemi ai nostri voli internazionali, stiamo rendendo i viaggi tra il Nord America e le Filippine ancora più convenienti sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d’affari. È con grande entusiasmo che non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo la prossima primavera”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, and President, Cargo at Air Canada.

AMERICAN AIRLINES E CITI ESPANDONO LA LORO PARTNERSHIP – American Airlines e Citi hanno annunciato oggi l’estensione della loro partnership co-branded di oltre 37 anni per il prossimo decennio, portando la relazione a nuovi livelli, con Citi che diventerà l’emittente esclusivo dell’AAdvantage® co-branded card portfolio negli Stati Uniti nel 2026. Lavorando più a stretto contatto, Citi e American possono creare un valore significativo sia per i titolari di carte co-branded AAdvantage® che per quelli a brand Citi. “American è orgogliosa di aver lanciato il primo programma fedeltà di una compagnia aerea e, con Citi, la prima carta di credito co-branded del settore dei viaggi”, ha affermato Robert Isom, CEO di American Airlines. “La solidità del nostro rapporto con Citi ci ha consentito di offrire prodotti e servizi clienti di prima classe a milioni di titolari di carte AAdvantage. Questa partnership ampliata sbloccherà ancora più valore e nuovi entusiasmanti vantaggi per tutti i nostri clienti in futuro”.