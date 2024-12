Volotea raggiunge la quota di 70 milioni di passeggeri trasportati

Volotea celebra il trasporto del suo 70milionesimo passeggero. “Un traguardo significativo che sottolinea i successi della compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e il suo impegno per rafforzare la connettività regionale in tutto il continente.

La celebrazione del 70milionesimo passeggero si è tenuta a Marsiglia, dove il fortunato viaggiatore Marc Kuhm, direttore operativo di un’azienda globale di logistica ed e-commerce, è stato premiato con un anno di voli Volotea gratuiti. Kuhm viaggiava sul volo V72763, sulla rotta Marsiglia-Strasburgo di Volotea, una rotta particolarmente gradita durante il periodo natalizio perché permette ai passeggeri in partenza da Marsiglia di raggiungere la città amata per i suoi celebri mercatini di Natale. Ispirandosi al fascino stagionale della rotta, la compagnia aerea ha celebrato il traguardo raggiunto con un festoso mercatino di Natale allestito al gate d’imbarco, animato da diverse iniziative pensate per coinvolgere i passeggeri in partenza da Marsiglia”, afferma Volotea.

“Siamo davvero entusiasti di raggiungere questo traguardo storico, 70 milioni di passeggeri. Lo avremmo solo sognato 12 anni fa, quando abbiamo avviato Volotea. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, soprattutto i nostri passeggeri Megavolotea (che presto saranno 1 milione). Ma voglio anche riconoscere il grande lavoro di tutto il nostro team e dei nostri equipaggi, che hanno saputo offrire, volo dopo volo, esperienze di viaggio eccezionali ai nostri clienti, collegando tutte le città piccole e medie d’Europa. Continueremo a farlo per molti milioni di passeggeri in futuro”, ha dichiarato Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea.

“Volotea è stata premiata più volte per il suo impegno nel migliorare l’esperienza dei passeggeri. Nel 2024, la compagnia ha ricevuto una valutazione di quattro stelle da Skytrax ed è stata nominata “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa” ai World Airline Awards, riconoscimento già ottenuto nel 2023. La compagnia aerea ha anche conquistato il titolo di “Compagnia Aerea Low-Cost Leader in Europa” ai World Travel Awards nel 2021, 2022 e 2024. Questi risultati riflettono i livelli record di soddisfazione dei clienti di Volotea, dimostrati da un Net Promoter Score (NPS) annuale – l’indicatore di riferimento usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti – di 38 punti, insieme a tassi di raccomandazione superiori al 90% tra i membri del programma Megavolotea“, conclude Volotea.

