Lufthansa rafforza i suoi hub di Monaco e Francoforte

A partire dal 1° gennaio 2025, Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, assumerà la responsabilità delle operazioni di Lufthansa presso il suo Munich hub, oltre al suo attuale ruolo. Klaus Froese, attualmente Chief Operations Officer & Accountable Manager of the core brand, assumerà inoltre la responsabilità per il Frankfurt hub.

“Alla luce delle principali sfide operative presso gli hub di Francoforte e Monaco, che hanno portato a un calo della qualità, in particolare durante i periodi di punta delle ultime estati, Lufthansa Airlines sta definendo nuove responsabilità.

Tra le altre cose, la nuova struttura, con espliciti responsible hub managers, mira a migliorare i processi delle flight operations presso la rispettiva sede. Ciò include station and cabin management, nonché il coordinamento e l’ulteriore sviluppo di ground infrastructure and processes. L’obiettivo è garantire operazioni di volo stabili, affidabili e puntuali in collaborazione tra i team Lufthansa e i rispettivi partner locali, anche durante i periodi di punta estivi”, afferma Lufthansa.

“Operazioni di volo fluide e puntuali sono essenziali per aumentare la soddisfazione del cliente. L’istituzione della nuova hub responsibility intende contribuire a questo e, in particolare, a migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri Lufthansa nei due aeroporti più importanti del Gruppo.

La nuova struttura genererà anche ulteriori sinergie attraverso la cross-divisional collaboration all’interno di Lufthansa Airlines“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)