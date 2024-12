easyJet e UNICEF lanciano la 50ª raccolta fondi a bordo per finanziare programmi educativi che cambiano la vita

easyJet e UNICEF lanciano la raccolta fondi invernale a bordo nell’ambito della campagna “Ogni Bambino Può Volare”, per sostenere il lavoro di UNICEF nell’affrontare la crisi globale dell’apprendimento e realizzare l’ambizioso obiettivo di garantire l’accesso alla scuola a tutti i bambini in età da scuola primaria e secondaria inferiore entro il 2030.

“A partire da sabato 7 dicembre, quasi nove milioni di passeggeri che voleranno con easyJet questo inverno avranno l’opportunità di effettuare donazioni attraverso le raccolte effettuate dall’equipaggio di cabina, a bordo di oltre 72.000 voli in 32 paesi.

Questa nuova raccolta a bordo, della durata di sei settimane, segna la 50ª iniziativa a favore di UNICEF dalla nascita della partnership nel 2012. Da allora, i clienti e l’equipaggio di easyJet hanno raccolto oltre 17 milioni di sterline per sostenere il lavoro di UNICEF, che ha contribuito a proteggere milioni di bambini nel mondo da malattie, a garantirne la sicurezza durante le emergenze e a favorire l’accesso a un’istruzione di qualità”, afferma easyJet.

“Lanciata all’inizio di quest’anno, la campagna di easyJet e UNICEF “Ogni Bambino Può Volare” vuole aiutare bambini e adolescenti a costruire il proprio futuro, contribuendo all’obiettivo di UNICEF di offrire opportunità di apprendimento a 114 milioni di bambini e un’educazione digitale a 148,6 milioni di bambini nel mondo entro la fine del 2025.

A livello globale, sette bambini di 10 anni su dieci non sono in grado di leggere un testo semplice o svolgere operazioni matematiche di base. Nonostante i significativi progressi nell’ampliamento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità, resta necessario iscrivere 1,4 milioni di bambini ogni anno all’educazione della prima infanzia e formare 44 milioni di insegnanti per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 (SDG4) sull’istruzione.

Questa iniziativa coinvolge bambini come Khadija, che vive in Afghanistan e può frequentare la scuola grazie a una classe comunitaria istituita da UNICEF nel suo villaggio a Daikundi. Khadija ha raccontato: “Se i miei compagni non capiscono la lezione, li aiuterò” e ha aggiunto: “Leggerò le lezioni per loro ancora una volta”“, prosegue easyJet.

Michael Brown, Direttore dei Servizi di Cabina di easyJet, ha dichiarato: “È con orgoglio che lanciamo quest’inverno la nostra 50ª raccolta a bordo per UNICEF nell’ambito della campagna ‘Ogni Bambino Può Volare’, per sostenere l’ambizione di UNICEF di garantire a ogni bambino il diritto universale all’apprendimento entro il 2030. Dalla nascita della nostra partnership oltre un decennio fa, siamo incredibilmente grati ai nostri clienti per la loro gentilezza e generosità, che hanno permesso di raccogliere oltre 17 milioni di sterline a sostegno del lavoro di UNICEF. Un ringraziamento speciale va anche al nostro straordinario equipaggio, che rende possibili queste raccolte. Non possiamo ringraziarli abbastanza per tutto ciò che fanno per cambiare la vita di innumerevoli bambini in tutto il mondo”.

Fabrizio Bertolelli, Head of corporate partnerships, UNICEF Italia: “Quest’inverno siamo fieri di lanciare la nostra 50ª raccolta fondi con easyJet. Il sostegno dell’equipaggio e dei clienti di easyJet ha già permesso ad UNICEF di raggiungere oltre 169 milioni di bambini, contribuendo alla costruzione di un futuro migliore per molti di loro. Questa raccolta si basa su oltre 3 milioni di sterline che easyJet ha contribuito a donare negli anni ai programmi educativi di UNICEF, per offrire a ogni bambino l’opportunità di accedere a un’istruzione di qualità e inclusiva. Ciò ha incluso la fornitura di materiali educativi, come libri di testo e kit per le aule, per permettere ai bambini di continuare a studiare, anche durante le emergenze”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)