Cinque decenni di partnership tra Airbus Helicopters e Kawasaki Heavy Industries

Airbus Helicopters informa: “Airbus Helicopters e Kawasaki Heavy Industries collaborano alla famiglia di elicotteri H145 da quasi 50 anni, un rapporto che è stato forgiato con l’introduzione del primo elicottero della H145 family, il BK117. È stato l’inizio di una storia di successo, poiché i partner si sono riuniti per celebrare la consegna del 2000° H145 allo Swiss air rescue operator, Rega, con la flotta globale che ha raggiunto 8 milioni di ore di volo”.

“Siamo orgogliosi e onorati di celebrare quasi cinque decenni di partnership con Kawasaki Heavy Industries sulla nostra famiglia di elicotteri H145, che riunisce il meglio delle tecnologie, delle performance e delle capacità industriali di Airbus e Kawasaki”, ha affermato Axel Humpert, Head of the H145 programme at Airbus. “Vorrei ringraziare Kawasaki Heavy Industries per il suo impegno e il percorso di miglioramento continuo che abbiamo condiviso per rendere l’H145 il light twin helicopter di maggior successo al mondo”.

“La BK117/H145 family ha un’eccellente reputazione tra i nostri clienti in Giappone, tra gli altri paesi, e l’ultima versione ha rappresentato un vero punto di svolta per gli operatori di tutto il mondo. Il suo attuale successo globale è il risultato degli sforzi congiunti di entrambe le aziende e della loro partnership di lunga data”, ha affermato Katsumi Tamura, Director Helicopters Business Group at Kawasaki Heavy Industries. “Siamo orgogliosi e onorati di far parte di questo grande team e, a nome di Kawasaki Heavy Industries, vorrei ringraziare Airbus Helicopters per il suo straordinario supporto e la sua collaborazione, che sono stati indispensabili per noi nel corso degli anni”.

“Nel 1974 iniziarono le discussioni tra la società tedesca Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), una delle società fondatrici di Airbus Helicopters, e Kawasaki Heavy Industries per sviluppare congiuntamente un multi-mission helicopter. Tre anni dopo, nel 1977, MBB e Kawasaki firmarono il cooperation agreement per il BK117 programme, dove B stava per Bölkow e K per Kawasaki. Il prototipo completò il suo volo inaugurale nel 1979, con oltre 400 BK117 prodotti alla fine per i clienti in tutto il mondo.

Per soddisfare i requisiti dei clienti e degli operatori degli elicotteri, i team in Giappone ed Europa lavorarono per migliorare ulteriormente il robusto multi-purpose rotorcraft, con conseguente sviluppo dell’EC145. L’aeromobile, che ricevette la type certification nel 2000, presentava una serie di vantaggi, tra cui una cabina più grande, una maggiore velocità, un carico utile maggiore e livelli di rumorosità ridotti”, prosegue Airbus Helicopters.

“Nel 2014, ha preso vita l’H145, con innovazioni che includono la Helionix avionics suite con 4-axis autopilot, high-performance Safran Arriel 2 engines con digital control e il Fenestron shrouded tail rotor. Nel 2020 è stato introdotto il five-bladed H145, un’innovazione che aumenta le capacità dell’aeromobile e facilita la manutenzione (leggi anche qui)”, continua Airbus Helicopters.

“La certificazione dell’aeromobile e i successivi sviluppi hanno cambiato le regole del gioco per gli operatori di tutto il mondo e sono una testimonianza della collaborazione in corso con Kawasaki Heavy Industries. Dal lancio della H145 family, Kawasaki Heavy Industries è stata un attore chiave, fornendo parti vitali come helicopter airframe and main gear box. Grazie a questa collaborazione, gli operatori sono stati in grado di svolgere un lungo elenco di missioni critiche, tra cui helicopter emergency medical services, law enforcement, aerial work, offshore transport”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)