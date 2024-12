Emirates introduce il terzo servizio non-stop tra Melbourne e Dubai con un Boeing 777 rimodernato

Emirates introdurrà un terzo servizio non-stop tra Dubai e Melbourne, a partire dal 30 marzo 2025. Il terzo servizio sarà operato con un Boeing 777-300ER Emirates a quattro classi recentemente ristrutturato, dotato del prodotto Premium Economy della compagnia aerea e di sedili Business Class di ultima generazione.

La compagnia aerea attualmente opera due voli giornalieri non-stop tra Dubai e Melbourne utilizzando un Airbus A380 a quattro classi e un volo giornaliero che collega Dubai a Melbourne via Singapore con un Boeing 777-300ER. Le operazioni di Emirates tra Singapore e Melbourne cesseranno il 30 marzo 2025 e la compagnia aerea prevede di operare il terzo volo diretto Dubai-Melbourne e il quarto servizio Dubai-Singapore con nuovi numeri di volo.

A partire dal 30 marzo 2025, l’aereo Emirates Boeing 777 a quattro classi sarà impiegato sui voli EK404/405 tra Dubai e Melbourne. Il volo Emirates EK404 partirà da Dubai alle 21:15, arrivando a Melbourne alle 17:40 del giorno successivo. Il volo di ritorno EK405 partirà da Melbourne alle 23:55 e arriverà a Dubai alle 07:00 del giorno successivo.

“Il terzo volo giornaliero diretto significa anche che i clienti hanno orari e scelta più convenienti, con una connettività e opzioni di viaggio senza pari tramite Dubai verso 27 città europee servite da più voli giornalieri tra cui Londra, Parigi e Francoforte.

L’ultimo Boeing 777 ristrutturato di Emirates include 8 First Class Suite, 40 posti in Business Class, 24 posti in Premium Economy e 256 posti in Economy Class. Le cabine Premium Economy di Emirates sono state nominate “Best in Class” ai Business Traveller, Asia-Pacific Awards 2024.

Con l’imminente distribuzione dei Boeing 777 a quattro classi di Emirates da e per Melbourne, la compagnia aerea offrirà 3.472 posti settimanali in Premium Economy tra Melbourne e Sydney, consentendo a più viaggiatori di sperimentare le sue migliori caratteristiche e servizi di categoria superiore.

Emirates ha anche ripristinato il suo secondo servizio per Perth dal 1° dicembre e ora offre quasi 12.000 posti settimanali da e per la città, offrendo collegamenti aggiuntivi verso punti popolari come Londra, Dublino, Roma ed Edimburgo. Il secondo servizio per Perth rafforzerà ulteriormente i legami commerciali tra l’Australia Occidentale e il resto del mondo.

Il volo EK424 di Emirates parte da Dubai alle 09:15, arrivando a Perth alle 00:10. Il volo di ritorno EK425 di Emirates parte da Perth alle 06:00, arrivando a Dubai alle 13:10. L’aereo Boeing 777-300ER offre 354 posti in tre cabine, con 8 First Class Suite, 42 posti in Business Class e 304 posti in Economy Class.

Il 28 ottobre, Emirates ha ripristinato i suoi servizi per Adelaide, contribuendo ad aumentare le visite in Australia Meridionale da Dubai e dai principali mercati in entrata attraverso la sua rete.

La compagnia aerea ora opera 77 servizi settimanali da e per cinque gateway australiani: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. La ripresa progressiva delle operazioni da e per l’Australia da parte di Emirates fornisce connettività attraverso più servizi giornalieri attraverso i suoi gateway, stimolando lo sviluppo del turismo, alimentando l’attività economica e attraendo investimenti aziendali”, afferma Emirates.

“Emirates è profondamente impegnata in Australia da quasi tre decenni e il suo investimento nel paese va ben oltre i voli che opera. Emirates impiega centinaia di australiani in tutto il mondo e in Australia. Emirates Group (inclusa dnata) ha un’impronta nazionale di attività di aviazione e turismo in Australia e ha stretto partnership con una moltitudine di aziende locali.

Il 6 novembre, gli Emirati Arabi Uniti e l’Australia hanno firmato un importante Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), gettando le basi per legami economici più stretti aumentando il commercio, promuovendo la collaborazione del settore privato e facilitando i flussi di investimento tra le due nazioni. Con la capacità di trasportare più di 2.350 tonnellate di merci dentro e fuori l’Australia ogni settimana, Emirates è ben posizionata per contribuire allo sviluppo dei legami commerciali tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Australia attraverso le sue high-capacity, multi-vertical, world-class cargo operations, aiutando ad accelerare il flusso di merci.

I clienti di Emirates e Qantas hanno anche accesso a un’ampia rete di destinazioni grazie alla partnership codesharing decennale tra le due compagnie aeree. Insieme, Emirates e Qantas forniscono ai clienti l’accesso a più di 120 destinazioni in code sharing, tra cui 60 punti in Australia e Nuova Zelanda. I clienti Qantas possono volare con Emirates a Dubai e accedere a oltre 65 città in Europa, Medio Oriente e Africa. Emirates e Qantas hanno trasportato congiuntamente più di 15 milioni di passeggeri su 543.000 voli negli ultimi dieci anni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)