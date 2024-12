Wizz Air vince il premio di World Finance come migliore compagnia aerea per la riduzione delle emissioni di carbonio

Wizz Air annuncia di essere stata nominata “Migliore compagnia aerea per la riduzione delle emissioni di carbonio” durante la prima edizione dei Carbon Awards 2024, organizzati da World Finance.

“Wizz Air è stata premiata per il suo straordinario contributo nella riduzione dell’intensità delle emissioni di carbonio e per gli sforzi nello sviluppo di pratiche più sostenibili nel settore dell’aviazione.

I Carbon Awards, conferiti annualmente da World Finance, mirano a premiare aziende e organizzazioni che si distinguono per il loro impatto concreto e le soluzioni innovative nella lotta al cambiamento climatico. L’edizione di quest’anno ha dato particolare rilievo ai risultati tangibili nel campo della sostenibilità e alle strategie visionarie applicate in vari settori, con un’attenzione speciale al comparto dell’aviazione.

Wizz Air continua ad assumere un ruolo di leadership nella decarbonizzazione dell’industria aeronautica, vantando le emissioni di CO2 più basse per posto a sedere nel settore, pari a soli 52 grammi . La compagnia aerea possiede inoltre una delle flotte più giovani ed efficienti: oltre il 60% della sua flotta di 225 aeromobili è composta da Airbus A321neo ultra-efficienti, in grado di ridurre il consumo di carburante del 20% per volo”, afferma Wizz Air.

“Questo riconoscimento arriva mentre Wizz Air continua a compiere progressi significativi verso l’ambizioso obiettivo di ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio del 25% entro il 2030. Oltre a rinnovare la propria flotta, la compagnia aerea punta a far sì che il 10% dei suoi voli sia alimentato con carburanti a minore impatto ambientale, come il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, Wizz Air sta investendo in aziende produttrici di SAF e stipulando accordi di fornitura con partner strategici.

In preparazione ai prossimi mandati dell’UE, il gruppo ha recentemente annunciato due rotte alimentate da SAF: Budapest-Barcellona e Budapest-Bruxelles Charleroi. Durante questa fase di prova, Wizz Air raccoglierà informazioni dai passeggeri attraverso un sondaggio dedicato per valutare la loro consapevolezza sulle modalità dell’aviazione sostenibile”, prosegue Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate & ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere il Carbon Award 2024 for Best Airline for Carbon Reduction, oltre al World Finance Award for Most Sustainable Low-Cost Airline, che abbiamo ottenuto a giugno. Le persone che compongono il nostro team sono il cuore del nostro percorso di sostenibilità. Siamo estremamente orgogliosi del nostro personale dedicato, il cui impegno guida i nostri sforzi nel ridurre le emissioni e nel sensibilizzare i nostri passeggeri. Questo riconoscimento da parte di World Finance sottolinea l’impegno costante di Wizz Air nella decarbonizzazione dell’aviazione attraverso investimenti strategici e partnership. È necessario un approccio multidimensionale da parte del settore, che rappresenta il mezzo di trasporto più veloce e sicuro, ma che deve includere progressi tecnologici e supporto normativo per accelerare la transizione verde, mantenendo al contempo una concorrenza equa per tutti i suoi player”.

Monika Wojcik, Responsabile dei Progetti Speciali di World Finance, ha aggiunto: “Quest’anno abbiamo assistito a notevoli progressi tecnologici nella riduzione delle emissioni di carbonio e siamo orgogliosi di supportare questi sforzi con il lancio dei Carbon Awards. Selezionando Wizz Air come la migliore compagnia per la riduzione delle emissioni di carbonio nel settore delle compagnie low-cost, i giudici hanno riconosciuto i suoi sforzi eccezionali nel minimizzare l’intensità delle emissioni di carbonio. Abbiamo particolarmente apprezzato le misure innovative di risparmio di carburante di Wizz Air, come l’uso di un solo motore durante il rullaggio post-atterraggio, l’utilizzo di unità di alimentazione a terra invece delle unità di potenza ausiliarie quando possibile, e l’adozione di operazioni di handling completamente elettriche in alcuni aeroporti. Queste iniziative hanno contribuito a ridurre le emissioni di CO2 fino all’80–85% per aeromobile rispetto alle apparecchiature tradizionali alimentate a diesel”.

“All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea ha vinto il premio World Finance come Compagnia low-cost più sostenibile per il quarto anno consecutivo, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader globale nell’aviazione rispettosa dell’ambiente”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)