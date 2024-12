Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer riafferma la posizione di leader della compagnia al Doha Forum 2024

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha preso parte al Doha Forum di quest’anno, sottolineando l’impegno della compagnia aerea per una crescita sostenibile, le sue partnership strategiche e l’attenzione all’innovazione, con la CNN anchor and correspondent, Ms. Julia Chatterley.

“La 22a edizione del Doha Forum si è tenuta sotto il patrocinio di His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Il Forum ha accolto leader mondiali, decisori politici ed esperti per discutere di soluzioni innovative e raccomandazioni orientate all’azione per sfide critiche a livello globale, tra cui sicurezza e progressi tecnologici.

La discussione con l’ing. Al-Meer ha esplorato l’impatto degli investimenti trasformativi, la navigazione di complessi scenari geopolitici e le opportunità nei mercati emergenti. L’ing. Al-Meer ha fatto luce su una delle sue massime priorità, Qatar Airways 2.0, che si concentra sul benessere e la fidelizzazione dei dipendenti. Ha anche parlato di partnership strategiche dall’Africa all‘Australia e dell’onore di essere stato insignito del titolo ‘World’s Best Airline by Skytrax’ nel 2024 per l’ottava volta”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Sono stato orgoglioso di rappresentare Qatar Airways al Doha Forum di quest’anno. Il nostro mondo sempre più connesso ha introdotto sfide uniche, ma ha anche portato alla luce nuove opportunità di comprensione interculturale, con grande beneficio per l’industria aeronautica. Qatar Airways ha forti e strategici legami diplomatici in tutto il mondo ed è un attore chiave sulla scena globale. La domanda per i nostri servizi è rimasta elevata sia durante le stagioni di punta che durante quelle di bassa stagione”.

Ha continuato: “Con le nostre partnership nei mercati emergenti in Africa, nelle Americhe e in India, abbiamo costruito sui nostri punti di forza di agilità e impegno per una crescita sostenibile, per dimostrare più e più volte che Qatar Airways rimane resiliente, agile e reattiva al cambiamento. Queste qualità sono essenziali per la crescita in un ambiente multilaterale. Grazie alla nostra nuova era di Qatar Airways 2.0, alla dedizione alla nostra forza lavoro e ai crescenti investimenti e partnership, la nostra compagnia aerea funge da caso di studio ottimale per aziende fiorenti in scenari in rapida evoluzione”.

“Con un utile record di 1,7 miliardi di dollari nell’anno finanziario precedente, Qatar Airways continua a investire nelle ultime tecnologie, più di recente come prima global airline a introdurre lo Starlink Wi-Fi in tutta la sua flotta. La compagnia aerea ha inoltre acquisito una quota del 25% nel regional carrier dell’Africa meridionale, Airlink, e ha ottenuto l’autorizzazione provvisoria dall’Australian Competition and Consumer Commission per impegnarsi con Virgin Australia in una cooperazione nell’ambito di un’alleanza integrata, in seguito all’annuncio di Qatar Airways Group in ottobre che intende acquisire una quota azionaria di minoranza del 25% in Virgin Australia da Bain Capital (soggetta all’approvazione del FIRB), come parte del suo impegno per la connettività globale”, conclude Qatar Airways.

