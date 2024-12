FAA ed EASA certificano l’updated high-pressure turbine (HPT) hardware durability kit per i motori CFM LEAP-1A

CFM International informa: “La U.S. Federal Aviation Administration e la European Union Aviation Safety Agency hanno certificato l’updated high-pressure turbine (HPT) hardware durability kit per i motori CFM LEAP-1A che equipaggiano gli Airbus A320neo family aircraft. Il durability kit è stato progettato per aumentare il time on wing, in particolare in ambienti caldi e difficili, e include HPT stage 1 blade, stage 1 nozzle, forward inner nozzle support”.

“Questo nuovo hardware sta mantenendo la nostra promessa di garantire che i motori LEAP raggiungano lo stesso livello di maturità, durata e time on wing che i nostri clienti hanno apprezzato con la linea di prodotti CFM56”, afferma Gaël Méheust, president and CEO of CFM International.

“Per garantire che i miglioramenti affrontassero i durability challenges in ambienti difficili, CFM ha collaborato con un team di geologi per progettare polvere che imitasse ciò che i motori sperimentano in questi ambienti in tutto il mondo. Utilizzando un proprietary dust ingestion system, l’azienda è stata in grado di replicare l’usura delle HPT blade che gli operatori stavano osservando sul campo. Ciò ha quindi consentito a CFM di progettare, testare e convalidare miglioramenti per aumentare durability and time on wing di queste parti”, prosegue CFM International.

“La CFM LEAP engine family offre un consumo di carburante ed emissioni di CO2 inferiori dal 15% al 20%, nonché un significativo miglioramento del rumore, rispetto ai motori della generazione precedente. Con oltre 3.500 LEAP-powered aircraft in service, il motore ha consentito ai CFM customers di evitare oltre 40 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Il motore ha rappresentato la new product introduction di maggior successo nei 50 anni di storia di CFM, con il più rapido ramp-up di engine flight hours mai registrato nel settore, superando 60 milioni di ore in otto anni”, conclude CFM International.

(Ufficio Stmpa CFM International – Photo Credits: CFM International)