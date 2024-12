L’Airbus A380 di Etihad Airways al centro della scena al Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix

Etihad Airways informa: “L’iconico Airbus A380 di Etihad Airways è salito al centro della scena con un sorvolo direttamente sopra il circuito di Yas Marina per segnare l’inizio del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 ieri.

Pochi minuti prima dell’inizio dell’ultima gara del calendario annuale di Formula 1, l’iconico Airbus A380 di Etihad ha sorvolato la griglia di partenza. A 500 piedi dal suolo, questo è uno dei sorvoli a più bassa quota che Etihad abbia mai eseguito sul circuito”.

Antonoaldo Neves, Etihad’s Chief Executive Officer, ha affermato: “L’Abu Dhabi Grand Prix è un gioiello nel calendario di Abu Dhabi, che attrae migliaia di visitatori internazionali e milioni di spettatori in tutto il mondo. Siamo lieti di far volare l’Airbus A380 di Etihad sullo Yas Marina Circuit in una tradizione che segna l’inizio della gara”.

Il sorvolo di quest’anno è stato operato dal Capitano Adel Al Zubaidi come pilot in command, dal Capitano Harris Kynigos, dal Capitano Ziad El Nady, dal Capitano Azizan Othman.

Neves ha continuato: “Collaborare con importanti eventi sportivi e squadre in tutto il mondo ci aiuta a interagire più da vicino con i nostri ospiti e quest’anno abbiamo accolto i fan della Formula 1 all’attivazione di Etihad nel F1 Village e i membri Etihad Guest idonei alla Etihad Guest Hospitality on the Hill experience”.

“Oltre a godersi l’azione in pista, Etihad ha riproposto la sua popolare “Hospitality on the Hill” per i membri Etihad Guest con status Platinum e per i membri Gold con co-branded partner credit cards. L’esclusiva Etihad Guest Lounge era posizionata tra Abu Dhabi Hill e la tribuna principale e, dopo il successo dell’attivazione dell’anno scorso, l’ospitalità di quest’anno è stata più grande e migliore.

Al F1 Village i fan hanno potuto apprezzare la vetrina culinaria di Etihad, l’area per bambini, l’attivazione dei partner con Chennai Super Kings e Manchester City FC, la destination selfie feature, e hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità nei simulatori di aeromobili”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)