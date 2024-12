Lo Star Alliance Chief Executive Board elegge Michael Rousseau come nuovo Chairperson

Michael Rousseau, President and CEO of Air Canada, è stato eletto come nuovo Chairperson of the Star Alliance Chief Executive Board (CEB). Succede a Scott Kirby, CEO di United, che ha ricoperto la carica da dicembre 2020.

Assumendo il ruolo di Chairperson, Mr. Rousseau ha affermato: “Non vedo l’ora di lavorare con il board nei prossimi due anni, per continuare il nostro lavoro progressivo nel fornire una customer experience senza soluzione di continuità. In Star Alliance siamo impegnati nella visione di un mondo connesso senza sforzo e invito ogni membro della nostra Alleanza a unirsi a me per rendere questa visione una realtà nel 2025 e oltre”.

“Nel suo nuovo ruolo di CEB Chairperson della più grande alleanza di compagnie aeree al mondo, Mr. Rousseau guiderà i due annual board meetings e fungerà da spokesperson for the board, guidando la direzione strategica dell’Alleanza, che è composta da 25 compagnie aeree globali”, afferma Star Alliance.

Congratulandosi con Mr. Rousseau per la nomina, il CEO di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, ha affermato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Michael Rousseau, uno dei CEO più esperti del board, come nuovo Chairperson e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui, mentre portiamo a compimento la rinnovata visione dell’Alleanza. Esprimo inoltre la mia più sentita gratitudine a Scott Kirby per la sua guida e il suo supporto a Star Alliance durante il suo mandato di quattro anni di successo”.

“Ognuna delle 25 compagnie aeree associate è rappresentata dal suo CEO nel CEB, che funge da organo di governo dell’Alleanza e stabilisce la direzione strategica generale”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)