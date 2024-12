EcoPulse apre la strada a un’aviazione più sostenibile

EcoPulse, il distributed hybrid-electric propulsion aircraft demonstrator sviluppato congiuntamente da Daher, Safran e Airbus, ha concluso la sua flight test campaign, fornendo informazioni cruciali per soddisfare gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto aereo entro il 2050. Questo progetto collaborativo, emblematico del settore aerospaziale francese, ha fornito un’esperienza unica in design, certification, production and operation of hybrid-electric aircraft.

EcoPulse ha eseguito il suo primo hybrid-electric test flight il 29 novembre 2023 dall’aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Dal suo volo inaugurale, EcoPulse ha accumulato 100 ore di volo e ha eseguito circa 50 test flights con il distributed hybrid propulsion system, l’ultimo dei quali ha avuto luogo a luglio 2024. Questi test hanno consentito la dimostrazione di onboard electric power levels senza precedenti per la distributed electric propulsion, con una network voltage di circa 800 volt CC e una potenza in uscita di 350 kilowatt.

I test di volo hanno prodotto risultati significativi, tra cui una valutazione oggettiva della maturità delle tecnologie di ibridazione, una valutazione delle prestazioni quando integrate nell’aeromobile e un’identificazione delle limitazioni operative.

Ad esempio, i test hanno dimostrato che il synchro-phasing delle ePropellers (electric motors) può ridurre il rumore interno. Questa sincronizzazione è un ulteriore vantaggio dell’innovativo flight control computer, progettato principalmente per manovrare l’aeromobile, sostituendo le tradizionali superfici di controllo, regolando la distribuzione di energia elettrica tra le ePropeller.

Più in generale, EcoPulse ha identificato le principali sfide nella decarbonizzazione dell’aviazione:

– Electric and hybrid-electric architectures.

– Sviluppo di componenti chiave: batteries (performance and operational range) and high-voltage management systems (>400 V).

– Assistenza al pilota con interfacce specializzate.

– Demonstration logic for airworthiness.

– Ottimizzazione del peso e del rumore.

– Competenze associate alla gestione della complessità.

La campagna di test di volo ha gettato le basi per i compliance documents, per soddisfare i requisiti normativi per hybrid-electric propulsion flights, stabilendo la base per la certificazione della sicurezza di innovative aircraft configurations.

Il progetto EcoPulse mostra la forza della cooperazione di alto livello tra Daher, Safran e Airbus. Mettendo in comune le loro competenze e risorse di test, i partner hanno dimostrato sinergie significative tra general aviation and commercial aviation.

“Siamo particolarmente soddisfatti del successo del programma EcoPulse e dei suoi risultati. Questa è stata la prima volta che abbiamo testato un complete hybrid-electric propulsion system in flight e queste prove hanno rappresentato una pietra miliare significativa nella nostra tabella di marcia tecnologica”, ha affermato Eric Dalbiès, Senior Vice President – Strategy & Chief Technology Officer, Safran. “Le lezioni apprese ci consentono di continuare a convalidare le tecnologie di decarbonizzazione”.

“EcoPulse ha consentito a Daher di compiere un passo avanti cruciale nello sviluppo di un aeromobile a basse emissioni di carbonio. Questo progetto non solo ci ha aiutato a progettare un sistema operativo per un prototipo dimostrativo, ma anche ad affrontare ostacoli tecnologici critici. Grazie a questa ricca e senza precedenti collaborazione, abbiamo compiuto progressi significativi verso l’ibridazione”, ha sottolineato Pascal Laguerre, Chief Technology Officer, Daher.

“Questa EcoPulse campaign ci consente di far progredire alcune tecnologie ibride-elettriche, come le batterie ad alto voltaggio, e di integrarle in futuri aeromobili, elicotteri e soluzioni di mobilità aerea”, ha affermato Jean-Baptiste Manchette, Head of Propulsion of Tomorrow, Airbus. “Con la distributed electric propulsion,, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di modellare la fisica del volo e la gestione dell’energia a livello di aeromobile, elementi chiave per dare forma alla prossima generazione di aeromobili”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)