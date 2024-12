News Brevi – 10.12.2024

ITA AIRWAYS: NOTA SULL’INIZIATIVA DELLA REGIONE SICILIA – ITA Airways in una nota stampa informa: “ITA Airways aderisce all’iniziativa lanciata dalla Regione Siciliana che prevede uno sconto del 50% sui biglietti aerei in favore di tutti i cittadini UE residenti e/o nati in Sicilia, per i voli effettuati dal 07/12/2024 al 06/01/2025. Da oggi è possibile acquistare sul sito della Compagnia ita-airways.com i biglietti aerei per i voli nazionali diretti e senza scalo da e per gli aeroporti siciliani di Palermo e Catania con lo sconto pari al 50% applicato sul costo totale del biglietto aereo, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori. ITA Airways riconosce il lavoro della Regione Siciliana nel favorire la mobilità dei Cittadini dell’isola e conferma la sua attenzione per i passeggeri siciliani fuori sede che vorranno riunirsi con le proprie famiglie durante le festività”.

MADONNA DI LORETO: L’AERONAUTICA MILITARE CELEBRA LA VERGINE LAURETANA, PROTETTRICE DI TUTTI GLI AERONAUTI – Si è tenuta nella mattinata di martedì 10 dicembre, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la tradizionale celebrazione eucaristica dell’Aeronautica Militare in omaggio alla Vergine Lauretana, Santa Patrona degli Aeronauti. La celebrazione, presieduta da S.E. Mons. Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia e concelebrata da Mons. Antonio Coppola, Vicario Episcopale per l’Aeronautica Militare, ha visto la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Alla celebrazione ha inoltre preso parte una nutrita rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dell’Aeronautica Militare, personale civile della Difesa, i Cappellani militari dell’Aeronautica Militare e della zona pastorale del Lazio, numerose autorità militari e civili nonché rappresentanti delle componenti aeree di tutte le Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. S.E. Mons. Santo Marcianò, che ha celebrato oggi una delle sue ultime funzioni religiose insieme all’Aeronautica Militare prima di terminare, il prossimo aprile, dopo quasi 12 anni, il suo percorso come Ordinario Militare: ”Mi avete aiutato a crescere e migliorare. Con la vostra umanità piena, caratteristica intrinseca dell’essere militare, mi avete colpito nel profondo. Siete esperti in umanità e mi avete fatto crescere, perché il dono radicale di voi stessi, ovunque voi siate, è un fatto concreto. Grazie Aeronautica Militare, vi porterò sempre nel cuore. Grazie per tutto il bene che mi avete fatto e che mi avete voluto”. Ha poi preso la parola il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che nel suo discorso di saluto al termine della funzione religiosa, ha voluto subito ricordare i Caduti e tutti i famigliari di coloro che hanno perso la vita “per il bene della nostra Patria, per la nostra libertà e per il nostro popolo”. A seguire il Capo di Stato Maggiore ha ringraziato tutto il personale dell’Aeronautica che opera in silenzio 24 ore su 24, “sempre pronto a prestare soccorso, aiuti, difesa, formazione, aprendo la strada a opere di giustizia, solidarietà e fraternità, spesso attraverso il dialogo con culture e religioni diverse, per costruire insieme la pace. Sono davvero orgoglioso di voi e dei vostri Comandanti perché attraverso di voi rappresentiamo un elemento chiave, un simbolo di sicurezza e di certezza non solo per il nostro Paese ma anche in campo internazionale”. Al termine del suo intervento, il Gen. Goretti ha invitato i presenti a dedicare un applauso all’opera pastorale di S.E. Mons. Santo Marcianò: “Sei stato una guida e un rifugio sicuro per tutti noi. Grazie” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR: PROMOZIONE FLASH CON IL 20% DI SCONTO SUI VIAGGI PER GENNAIO E FEBBRAIO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (10 dicembre) una promozione flash di 48 ore, con il 20% di sconto sui viaggi per tutto gennaio e febbraio. Questa offerta a tempo limitato che termina a mezzanotte di domani (11 dicembre) offre una straordinaria gamma di destinazioni nel network leader del settore di Ryanair di oltre 235 destinazioni per dare il via al nuovo anno con una fuga indimenticabile. Con nuove città da esplorare o splendide spiagge sabbiose su cui rilassarsi, prenota oggi il tuo prossimo viaggio e scopri di più sull’Europa”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Inizia il nuovo anno con un viaggio indimenticabile attraverso il network leader del settore Ryanair di oltre 235 destinazioni. Che tu stia cercando una comoda fuga invernale o una fuga verso lidi più caldi, ora è il momento perfetto per prenotare il tuo prossimo viaggio. Con il 20% di sconto sui viaggi per tutto gennaio e febbraio, non c’è mai stato un momento migliore per prenotare il tuo primo viaggio dell’anno. Prenota ora su ryanair.com fino alla mezzanotte dell’11 dicembre”.

QATAR AIRWAYS: ALLA SCOPERTA DELL’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT DI DOHA – Qatar Airways informa: “Spesso i passeggeri che volano verso una destinazione a lungo raggio temono lo scalo, soprattutto se superiore a un’ora o due. Ma viaggiare con la Migliore Compagnia Aerea del Mondo secondo Skytrax, Qatar Airways, significa sperimentare il meglio del comfort e dei servizi a bordo. Volare all’Hamad International Airport di Doha, anch’esso premiato da Skytrax come il Migliore Aeroporto del Mondo, il quale si trova a sei ore di volo dall’80% della popolazione mondiale, significa non dover più ‘ingannare’ il tempo durante il transito, poiché l’hub mediorientale è diventato una vera e propria destinazione a sé stante con proposte interessanti per tutti. Qatar Airways ha registrato un notevole aumento del traffico dall’Europa tramite l’Hamad International Airport, con un 27% in più di passeggeri rispetto al 2023. Non sorprende quindi che siano aumentate anche le opzioni di intrattenimento e i modi per rilassarsi durante il transito. Per maggiori informazioni, visitare il sito: https://www.qatarairways.com/it-it/hia-hamad-international-airport.html“.

EMBRAER RICEVE IL RATING INVESTMENT GRADE DALLA TERZA RATING AGENCY – Embraer ha ricevuto un ulteriore rating Investment Grade, questa volta da Moody’s. L’agenzia ha aumentato il credit rating della società da Ba1 a Baa3, con un outlook positivo. Questa è la terza agenzia a concedere la classificazione a Embraer quest’anno, dopo S&P Global Ratings a febbraio e Fitch Ratings a settembre. Nel suo report, Moody’s evidenzia il continuo miglioramento delle metriche di credito, della politica finanziaria e della liquidità come ragioni per il raggiungimento dello status di Investment Grade da parte della società. Questi fattori sono correlati alla graduale ripresa delle consegne, a un aumento del backlog e delle performance operative. Inoltre, la riduzione del debito, guidata dalla forte generazione di free cash flow, ha rafforzato la posizione della società. “La nostra attenzione all’efficienza e alla disciplina finanziaria sono importanti fattori di differenziazione, insieme al nostro portafoglio moderno e competitivo. Questi attributi assicurano il successo della nostra strategia e una crescita aziendale sostenibile, oltre al forte coinvolgimento dei nostri dipendenti”, afferma il CFO di Embraer, Antonio Carlos Garcia. Leader nella produzione di commercial jets fino a 150 posti e più grande esportatore di alta tecnologia in Brasile, l’azienda è ben posizionata in tutti i suoi segmenti: Commercial Aviation, Executive Aviation, Defense & Security, Services & Support. Con un backlog al suo livello più alto in nove anni, pari a 22,7 miliardi di dollari USA nel terzo trimestre, si prevede che l’azienda chiuderà il 2024 con un fatturato compreso tra 6,0 miliardi di dollari USA e 6,4 miliardi di dollari USA e un adjusted EBIT margin compreso tra il 9,0% e il 10,0%.

DELTA APRE LA DELTA ONE LOUNGE A BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT – Delta continua a migliorare l’esperienza premium a terra con l’apertura della terza Delta One Lounge, situata al Boston Logan International Airport. Accessibile tramite il Delta Sky Club nel Concourse E, questa esclusiva dining lounge di 6.700 piedi quadrati offrirà agli ospiti un’esperienza culinaria unica nel suo genere, sviluppata dall’acclamato e decorato chef Ed Brown e caratterizzata dall’ospitalità e dal servizio distintivi di Delta. “Non esistono due Delta One Lounge uguali: con ogni nuovo spazio, ci impegniamo a creare qualcosa di veramente speciale e distintivo per la città ospitante, senza mai scendere a compromessi in termini di servizio o qualità”, ha affermato Claude Roussel, Vice President – Delta Sky Club and Lounge Experience. “Sappiamo che i nostri ospiti apprezzano l’esclusività e l’ospitalità di cenare in una Delta One Lounge. Questa lounge è progettata per offrire l’esperienza VIP di alto livello che gli ospiti desiderano, un’esperienza che trae ispirazione dalla storia e dalle tradizioni culinarie di Boston”. Oltre allo spazio premium, gli ospiti Delta One avranno accesso al pluripremiato BOS-E Delta Sky Club, recentemente nominata una delle 10 migliori lounge negli Stati Uniti da USA Today. Simile all’adiacente BOS-E Sky Club, l’aspetto e l’atmosfera della Delta One Lounge rendono omaggio al patrimonio marittimo di Boston, con caratteristiche distintive come un soffitto a vela progettato su misura. Per completare l’atmosfera, la lounge si affaccia sul porto di Boston e sull’iconico skyline della città. Gli ospiti possono ricevere un pasto di tre portate in meno di un’ora, con piatti di pesce di qualità. La selezione giornaliera di pesce locale dello chef verrà servita alla plancha. Delta offre oltre 160 partenze nei giorni di punta verso 63 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Parigi, Cancun e, a partire dal 21 dicembre, Liberia, Costa Rica, per un totale di 13 destinazioni internazionali. La prossima estate, Delta amplierà il suo programma internazionale da Boston al più grande di sempre, con nuove rotte per Barcellona e Milano, mentre Delta consolida la sua posizione di principale compagnia aerea globale della città.

EMIRATES E IL COLLINGTON FOOTBALL CLUB ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP PER ALTRI 5 ANNI – Emirates e il Collingwood Football Club estenderanno la loro 25-year partnership per altri cinque anni, consentendo alla compagnia aerea di continuare a essere Premier Partner del Collingwood fino al 2029. Il rinnovo della partnership riflette l’impegno continuo di Emirates e del Collingwood Football Club nel rafforzare il loro legame con le comunità attraverso lo sport. Barry Brown, Emirates Divisional Vice President for Australasia, ha affermato: “La nostra partnership con il Collingwood Football Club si estende quasi quanto la nostra presenza in Australia e riflette il nostro fermo impegno nei confronti di Melbourne, una città che condivide il nostro entusiasmo e la nostra passione per lo sport. Emirates e il Collingwood Football Club sono entrambi riconosciuti per la loro eccellenza, creando una potente sinergia che si estende ai settori dello sport e dell’aviazione, con la lunga storia di vittorie e successi che si allineano perfettamente con la miriade di riconoscimenti di Emirates. Siamo orgogliosi di questa partnership e siamo entusiasti di ciò che porterà il prossimo capitolo”. Craig Kelly, CEO del Collingwood Football Club, ha affermato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con il nostro Premier Partner Emirates per altri cinque anni. Dalla partnership del 1999, l’unità tra Collingwood ed Emirates è cresciuta sempre di più e si è sviluppata in una delle partnership più forti nello sport australiano. 30 anni di partnership sono un enorme risultato e ne siamo estremamente orgogliosi. Ringraziamo l’intera famiglia Emirates per il loro impegno e supporto e non vediamo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro a questa partnership nei prossimi cinque anni”. “Il logo Emirates continuerà a comparire sulle magliette e sui pantaloncini del Collingwood Football Club e la compagnia aerea continuerà a offrire ai Collingwood Members sconti tutto l’anno sulle tariffe Economy e Business Class per oltre 140 destinazioni nel network globale. La partnership di Emirates con il Collingwood Football Club fa parte dell’ampio portafoglio di sponsorizzazioni della compagnia aerea. Emirates serve l’Australia da oltre 28 anni, trasportando oltre 40 milioni di passeggeri da e per l’Australia tramite il suo hub di Dubai. La compagnia aerea attualmente opera 77 servizi settimanali da Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide, collegando i passeggeri con oltre 140 destinazioni, con la capacità di trasportare 68.000 passeggeri a settimana da e per l’Australia. Il 1° dicembre Emirates ha ripristinato il suo secondo servizio giornaliero per Perth, tornando alla sua capacità pre-pandemia, e introdurrà un terzo servizio non-stop tra Dubai e Melbourne, a partire dal 30 marzo 2025”, conclude Emirates.

SITA E RED SEA INTERNATIONAL AIRPORT ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA PER L’EDIFICIO PRINCIPALE DEI TERMINAL – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato oggi una partnership strategica con il Red Sea International Airport (RSI) in Arabia Saudita, diventando uno dei fornitori di Sistemi Aeroportuali Specializzati (SAS) per l’edificio principale dei terminal. Questo accordo è una pietra miliare nella crescente collaborazione tra RSI e SITA, dopo il lavoro svolto da SITA per l’implementazione dell’Air Taxi Terminal dell’aeroporto. RSI è un aeroporto cruciale di “The Red Sea destination”, sviluppato da Red Sea Global. Entro il 2030, si stima che l’aeroporto servirà un milione di passeggeri all’anno, con una capacità di picco di 900 passeggeri all’ora. Un viaggio dei passeggeri gestito digitalmente sarà essenziale per affrontare questo livello di traffico, evitando congestioni e mantenendo il flusso dei passeggeri fluido e piacevole. Nell’ambito di questo nuovo accordo, SITA fornirà soluzioni intelligenti che spazieranno dall’elaborazione dei passeggeri alla riconciliazione dei bagagli, fino alle operazioni aeroportuali e oltre. SITA Flex e il sistema di controllo delle partenze SITA Maestro, insieme, automatizzeranno i processi di check-in e di partenza e consentiranno ai passeggeri di utilizzare il proprio cellulare come telecomando per il viaggio.

AIRJAPAN: DISPONIBILE PER LA VENDITA IL 2025 SUMMER FLIGHT SCHEDULE – AirJapan ha iniziato la vendita dei biglietti aerei per il 2025 summer flight schedule (dal 30 marzo 2025 al 31 luglio 2025). A partire dal 10 dicembre 2024, AirJapan inizierà le vendite della rotte Seoul (Incheon) – Tokyo (Narita) per il 2025 summer flight schedule, fino al 31 luglio. La rotta è operata con aeromobili Boeing 787-8. I biglietti e i servizi aggiuntivi possono essere acquistati sul sito web di AirJapan.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER IL GIRAFFE 4A RADAR A SUPPORTO DELLE U.S. AIR FORCES IN EUROPA – Saab ha ricevuto un ordine da BAE Systems a supporto delle U.S. Air Forces in Europa per multiple Giraffe 4A radar systems. Il valore del contratto è di circa 48 milioni di $ (525 MSEK). Le consegne inizieranno nel 2027. Giraffe 4A fornirà long range surveillance and Air Base Air Defence in un highly mobile package per le U.S. Air Forces in Europa. “Giraffe 4A è un multi-function radar che fornisce agli utenti una gamma di capacità di sorveglianza a supporto di una difesa aerea completa”, afferma Erik Smith, Erik Smith, President and CEO of Saab in the U.S. “Questo sistema modernizzerà le U.S. Air Force expeditionary combat airfield surveillance operations e rafforzerà le capacità di rilevamento, rispondendo a un’esigenza critica all’estero”. Giraffe 4A è un digital multi-channel system dotato della più recente Active Electronically Scanned Array (AESA) technology e verrà consegnato da Saab negli Stati Uniti e in Svezia. BAE Systems Technical Solutions & Services Inc. è il prime contractor, a supporto delle U.S. Air Forces in Europa.

EASA: 2024 CEF TRANSPORT CALLS FOR PROPOSAL APERTI FINO A GENNAIO 2025 – EASA informa: “I 2024 Connecting Europe Facility (CEF) Transport Calls for Proposals sono stati lanciati nell’ottobre 2025, offrendo 2,5 miliardi di euro per modernizzare e costruire infrastrutture di trasporto sostenibili in tutta Europa.Una parte fondamentale di questa iniziativa è il bando Smart and Interoperable Mobility (SIMOBGEN), con un budget di 640 milioni di euro. Questo bando include alcuni SESAR related projects con focus su Urban Air Mobility, Drone Operations and U-space Services: Digital Sky Demonstrators (DSD); Common Project One (CP); Other ATM Projects (OP). La scadenza per la presentazione delle proposte è il 21 gennaio 2025”.

RTX BBN TECHNOLOGIES SUPPORTERA’ GLI SFORZI DI VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITA’ DEI CHATBOT MEDICI BASATI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – RTX BBN Technologies ha ricevuto un contratto per supportare l’Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) Chatbot Accuracy and Reliability Evaluation (CARE) Exploration Topic, nell’ambito di un altro accordo di transazione. CARE mira a sviluppare strumenti e tecnologie avanzati per la valutazione dei chatbot medici nelle applicazioni rivolte ai pazienti, rispondendo all’esigenza critica di informazioni sanitarie affidabili in situazioni in cui l’accuratezza può influenzare i risultati dei pazienti. Il team guidato da BBN include la Johns Hopkins University (Prof. Mark Dredze), la Johns Hopkins University School of Medicine e l’Howard University Hospital. Il lavoro su questo sforzo è in corso a Cambridge, Massachusetts; Washington, D.C.; e Baltimora, Maryland. Questa ricerca è stata, in parte, finanziata dall’Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H).

COLLINS AEROSPACE DIMOSTRA UNA CROSS-DOMAIN NETWORKING CAPABILITY – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha dimostrato con successo una nuova cross-domain networking capability per migliorare la situational awareness per le forze nelle fasi iniziali di un conflitto. Collins ha abilitato la trasmissione di dati non classificati da non-traditional sensors in un fires network, a supporto dei Marine Corps Command and Control objectives durante l’exercise Keen Sword, ospitata dalla III Marine Expeditionary Force.

TEXTRON SYSTEMS SI AGGIUDICA CONTRATTO PER I MINE SWEEPING PAYLOAD DELIVERY SYSTEMS – Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto del valore fino a 106 milioni di dollari per i Mine Sweeping Payload Delivery Systems (PDS) della U.S. Navy. Il contratto supporta Mine Countermeasure Mission Package (MCMMP) PDS production, spares and engineering services.

LOCKHEED MARTIN E MDA DIMOSTRANO CON SUCCESSO LA FEM-02 MISSION – Lockheed Martin e Missile Defense Agency (MDA), a supporto dell’United States Indo-Pacific Command and the Department of Defense (DoD), hanno completato con successo la Flight Experiment Mission (FEM)-02. Il completamento di FEM-02 dimostra una significativa capacità regionale con una live exo-atmospheric intercept di un Medium-Range Ballistic Missile (MRBM) target utilizzando l’Aegis Guam System (AGS) dall’isola di Guam. In collaborazione con MDA, Lockheed Martin è passata dall’assegnazione del contratto al test di volo di intercettazione in meno di due anni.

LOCKHEED MARTIN ESPLORERA’ TECNOLOGIE E CAPACITA’ AVANZATE CON L’INDUSTRIA NORVEGESE – Lockheed Martin collaborerà con aziende norvegesi su tecnologie avanzate volte a portare nuove capacità ai settori dell’aviazione e della difesa in Norvegia. Ognuna delle cinque aziende contrattuali assume una funzione fondamentale nell’impegno di Lockheed Martin di portare soluzioni innovative ed economicamente sostenibili sviluppate da piccole e medie imprese a un mercato globale. Le partnership si concentreranno sullo sviluppo di Empact – Un meccanismo per i manutentori sul campo per fotografare i danni riscontrati su un veicolo aereo; ModeSensors – Test, valutazione, miglioramento e dimostrazione dell’interfaccia dei sistemi di simulazione del cockpit e della precisione e usabilità del sensore di idratazione del pilota; Jotne – Una piattaforma di gestione per la collaborazione business-to-business e l’archiviazione a lungo termine; Alva Industries – Una nuova linea di piccoli veicoli aerei senza pilota per migliorare le capacità offrendo una varietà di eliche specializzate con proprietà ottimizzate che possono essere intercambiate per diverse missioni; UBIQ Aerospace – Una soluzione di protezione dal ghiaccio per velivoli rotanti che richiede una manutenzione minima e adatta le soluzioni D*ICE™ di UBIQ ai futuri concetti di sistemi aerei senza pilota. Il valore totale dei contratti è di 8 milioni di dollari con lavori eseguiti in 24 mesi insieme a Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN: TEST SUL PRIMO OPIR GEO SATELLITE, PRIMA DEL LANCIO PREVISTO NEL 2025 – Lockheed Martin ha completamente assemblato il primo U.S. Space Force Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR) Geosynchronous Earth Orbit (GEO) Block 0 satellite, per i test a livello di sistema presso il suo stabilimento di produzione a Sunnyvale, California. Questo satellite OPIR di nuova generazione è uno dei due satelliti che fungeranno da componente GEO della Space Force planned multi-orbit, multi-layer missile warning and tracking architecture per proteggere dalle crescenti minacce di missili balistici, ipersonici e altre minacce emergenti.

LOCKHEED MARTIN: LA TECHNOLOGY DEMONSTRATION TACSAT E’ PRONTA AL LANCIO NEL 2025 – La più recente dimostrazione tecnologica di Lockheed Martin, chiamata Tactical Satellite (TacSat), è completa e pronta per il lancio nel 2025 a bordo di un razzo Firefly Aerospace Alpha. TacSat è un intelligence, surveillance and reconnaissance spacecraft con la missione di dimostrare capacità di rilevamento e comunicazione specializzate in orbita. Il satellite parteciperà alle esercitazioni del prossimo anno che metteranno in evidenza la cross-domain kill-web connectivity, consentendo l’esecuzione tempestiva di tactical space missions. “Questa area di interesse è particolarmente importante per il futuro dello spazio, poiché sta diventando un ambiente più conteso”, ha affermato Paul Koether, director of tactical space at Lockheed Martin. “Siamo entusiasti di essere un passo più vicini alla visualizzazione di game-changing communications and sensing nel punto più elevato”. Lo Space-enhanced Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2) consentirà la connessione globale delle risorse militari. Una volta operativo in orbita, TacSat sarà disponibile per esercitazioni dei clienti, compresi gli sforzi di apprendimento relativi alle Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess (F2T2EA) missions.