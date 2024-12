SAS amplia l’hub di Copenhagen con nuove destinazioni e rotte estive per il tempo libero

SAS continua a sviluppare il suo hub globale all’aeroporto di Copenhagen aggiungendo due nuove destinazioni, Wroclaw e Bilbao, come parte di una strategia per rafforzare la connettività scandinava. Guardando alla peak summer season del 2025, SAS introdurrà cinque nuove rotte leisure, offrendo ai viaggiatori una selezione ancora più ampia di destinazioni per le vacanze e consolidando la posizione di Copenhagen come hub di viaggio chiave nell’Europa settentrionale.

“SAS continua ad ampliare l’hub di Copenhagen con due nuove destinazioni nel programma estivo 2025: la storica città di Wroclaw nella Polonia sud-occidentale e Bilbao nella Spagna settentrionale. Queste nuove rotte seguono il recente lancio dei voli per Seoul, portando il numero totale di nuove rotte da Copenhagen a 19 per la prossima stagione estiva.

Questa espansione rafforza il ruolo di Copenhagen come hub globale, offrendo ai viaggiatori collegamenti senza interruzioni tra i paesi nordici, l’Europa e le destinazioni a lungo raggio”, afferma SAS.

“Con l’aggiunta di Wroclaw e Bilbao, insieme al lancio di 19 nuove rotte da Copenhagen, rimaniamo impegnati a migliorare la connettività e a soddisfare le diverse preferenze di viaggio dei nostri clienti. Copenhagen continua a fungere da fondamentale porta di accesso internazionale da e per la Scandinavia e l’Europa settentrionale”, afferma Henrik Winell, Vice President Network at SAS.

“Insieme agli sviluppi dell’hub, SAS sta potenziando il peak summer schedule con cinque nuove rotte leisure, offrendo ai viaggiatori un accesso ancora maggiore alle destinazioni turistiche più gettonate. Da Copenhagen, saranno introdotte due nuove rotte leisure: Cagliari, capoluogo della Sardegna, e Varna sulla costa bulgara del Mar Nero.

Oslo otterrà voli diretti per l’isola greca di Rodi, mentre Bergen si collegherà direttamente a Malaga-Costa del Sol in Spagna. Stoccolma introdurrà una nuova rotta per Bodø, una porta di accesso alle avventure all’aria aperta nella Norvegia settentrionale.

Con queste aggiunte, il summer network di SAS comprenderà 240 rotte, tra cui 108 da Copenhagen, 63 da Stoccolma e 50 da Oslo, insieme a rotte aggiuntive da Goteborg, Bergen, Stavanger, Trondheim e Kristiansand.

Questi sviluppi sottolineano l’impegno di SAS nell’adattare la rete alle diverse esigenze di viaggio. Ampliando la base di Copenhagen e introducendo nuove destinazioni leisure, SAS mira a fornire una rete flessibile e completa per la prossima stagione estiva”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)