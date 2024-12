Iberia Maintenance ottiene la A321XLR wheel and brakes capability

Iberia Maintenance ha appena aggiunto alle sue capacità la manutenzione di wheels and brakes dell’A321XLR, un aeromobile che Iberia ha incorporato nella sua flotta a novembre 2024, essendo la compagnia aerea che ha lanciato questo nuovo modello a livello mondiale. Queste nuove capacità si aggiungono alle oltre 4.400 che l’azienda spagnola ha già nell’aeronautical maintenance components department, che coprono diverse tecnologie all’interno dei workshops per tyres, hydraulics, Nacelles, IDGs, electricity, salvage and engine accessories.

L’Iberia Maintenance components workshop è così diventato uno dei pochi workshops al mondo ad essere qualificato per certificare la manutenzione di wheels and brakes di questo moderno narrow-body, single-aisle aircraft, in grado di raggiungere una distanza di 7.500 chilometri. Ciò rende la compagnia aerea spagnola un leader mondiale nel settore della manutenzione aeronautica e le consente di offrire un servizio completo agli operatori di questo aeromobile.

“Questi risultati rafforzano la nostra visione per il futuro di Iberia Maintenance, dove stiamo facendo grandi passi avanti verso la modernizzazione e lo sviluppo sostenibile del business MRO, riaffermando al contempo il nostro impegno a rimanere il centro di riferimento nella manutenzione aeronautica nell’Europa meridionale”, spiega Jose Maria Merino, Senior Manager of Components, Iberia Maintenance.

In totale, il components workshop di Iberia Maintenance copre un’area di 20.000 m2 e conta più di dieci linee di produzione specializzate nella riparazione e revisione di componenti e accessori aeronautici, principalmente per le flotte Airbus. Per offrire tutti questi servizi, Iberia Maintenance ha investito più di 10 milioni di euro di inventario dedicato a high rotation elements, come ruote, freni e batterie, per garantire le operazioni continue delle principali compagnie aeree dell’Europa meridionale. Nel 2024, l’azienda spagnola certificherà più di 29.000 componenti a La Muñoza, Madrid, dove si trovano le sue strutture di manutenzione.

Iberia Maintenance, tramite il suo Training Center, seguendo un train-the-trainer process con il produttore Airbus, ha sviluppato un training course sulle differenze tra l’A321neo e il nuovo A321XLR. Questo corso, incentrato sulle innovazioni progettate per estendere l’autonomia dell’aeromobile, non solo ha soddisfatto il suo obiettivo tecnico, ma ha già ricevuto una domanda esterna dal settore. Sebbene l’A321XLR abbia lo stesso type rating dell’A321 LEAP, incorpora numerose nuove funzionalità in vari sistemi, tanto che la Spanish Aviation Safety Agency (AESA) ha incluso questa formazione come obbligatoria per il suo elevato valore aggiunto. British Airways MRO ha già condotto questo corso per formare i suoi team tecnici.

L’A321XLR non solo incorpora nuove funzionalità relative al fuel system, da cui deriva la sua lunga autonomia, ma anche nel flight control system, come l’incorporazione dell’electronic tail rudder per la prima volta nell’A320 Family o la laminated fibre-metal structure (fibreglass-aluminium).

Questo corso non solo rafforza la capacità tecnica dell’azienda e del gruppo di servire flotte a lungo raggio, ma evidenzia anche l’impegno di Iberia Maintenance per l’innovazione e la leadership.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)