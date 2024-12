easyJet presenta le basi di Milano Linate e Roma Fiumicino e annuncia 27 nuove rotte dall’Italia nella prossima stagione estiva

easyJet annuncia 27 nuove rotte prenotabili da oggi per volare da e per l’Italia, a partire dal 30 marzo 2025: di queste 16 saranno operate dalla nuova base di Milano Linate e 5 da Roma Fiumicino. Questa espansione arricchisce ulteriormente l’offerta della compagnia, portando a 21 il numero delle rotte disponibili da Linate e a 16 quelle da Fiumicino con un aumento della capacità del +145% e del +35% rispettivamente.

A partire dal 30 marzo, easyJet baserà a Milano Linate 5 aeromobili assumendo da subito circa 120 dipendenti diretti. Le nuove rotte disponibili dal city airport Milanese complementano l’offerta della compagnia dal proprio hub di Milano Malpensa, base principale di easyJet in Europa Continentale, e consentiranno ai passeggeri milanesi di raggiungere a tariffe convenienti alcune delle destinazioni europee attualmente non collegate a Linate. Tra queste, Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenhagen.

Il network estivo da Linate si rafforza anche verso le principali destinazioni estive spagnole: presenti infatti le Isole Baleari e le Canarie grazie al collegamento diretto quotidiano tra Linate e Palma de Maiorca, quello operato 5 volte a settimana con Ibiza, oltre al volo settimanale per l’Isola di Tenerife disponibile già da aprile. Nuovi voli anche verso le spiagge di Figari (Corsica) e Spalato (Croazia).

Al via nuovi collegamenti anche tra Linate e il cuore pulsante dell’Europa con nuove rotte verso Francoforte e Bruxelles.

L’accesso a un numero maggiore di slot e la conseguente ottimizzazione delle operazioni consentiranno inoltre a easyJet di migliorare la propria offerta verso i principali hub europei consentendo anche a chi viaggia per affari di volare a orari in linea con le esigenze lavorative. I collegamenti con Londra Gatwick salgono a 2 giornalieri. Confermati i collegamenti con Amsterdam e Berlino con fino a 3 voli al giorno su entrambe le rotte.

Tra Linate e Parigi (sia Orly che Charles de Gaulle) easyJet opererà fino a 4 voli giornalieri, confermando il proprio ruolo di leadership nei collegamenti tra le due città. Inoltre, easyJet lancia oggi inoltre un nuovo servizio tra Milano Malpensa e il city airport parigino di Orly.

Anche le operazioni basate a Fiumicino saranno inaugurate il 30 marzo con 3 aeromobili e circa 130 dipendenti. Il network di easyJet sale a 16 rotte, grazie ai nuovi collegamenti con Francoforte, Amburgo, Monaco, Zurigo e Bruxelles. Le nuove destinazioni si aggiungono a quelle già operate dalla compagnia dal principale aeroporto romano: le città inglesi Londra, Bristol, Manchester, Glasgow ed Edimburgo, gli aeroporti francesi di Parigi Orly, Nantes, Nizza e Lione, le città della Svizzera Basilea e Ginevra e Berlino.

Come parte del piano di espansione della compagnia in Italia easyJet conferma la centralità del proprio hub di Milano Malpensa lanciando oggi 4 nuove rotte dallo scalo varesino verso Amburgo, Dusseldorf, Parigi Orly ed Evenes – Lofoten. Inoltre, i collegamenti da Malpensa verso il Cairo e Tromsø e quelli da Napoli verso Praga e Alicante, tra le novità della stagione invernale di quest’anno, saranno operati anche durante l’estate.

In totale la compagnia espande di oltre il 50% la propria offerta tra l’Italia e la Germania, con oltre 1 milione di posti in vendita tra i due paesi la prossima estate. Alle rotte da Milano e Roma si aggiungono anche i collegamenti con Monaco già operati dalla base di Napoli e i voli per Berlino da Venezia, Pisa, Catania, Olbia, Napoli.

In vendita da oggi anche due nuovi collegamenti per il Sud con la rotta da Lamezia per Nizza e da Palermo per Bristol.

In totale saranno oltre 14 milioni i posti disponibili nella stagione estiva 2025 di easyJet in Italia, per un totale di oltre 250 rotte da e per 20 aeroporti italiani, di cui quattro basi (Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli) sui cui opereranno 38 aeromobili basati e oltre 1500 dipendenti. Con questo investimento l’Italia diventa il secondo mercato della compagnia dopo il Regno Unito.

“Siamo entusiasti di scrivere un nuovo capitolo della storia di easyJet in Italia lanciando le nuove basi di Milano Linate e Roma Fiumicino, che si aggiungono a Milano Malpensa e Napoli dove continuiamo ad investire e a consolidare la nostra posizione. La nostra offerta continua ad arricchirsi e solo oggi abbiamo messo in vendita ben 27 nuove rotte da e per l’Italia, di cui 21 operate dalle nuove basi, molte delle quali sono novità assolute, aggiungendo oltre un milione e mezzo di posti per la prossima estate per volare verso le principali destinazioni europee a tariffe competitive”, commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia.

I voli sono disponibili da oggi per la prenotazione su easyJet.com e tramite l’app mobile.

Di seguito la tabella delle nuove rotte e delle frequenze:

Milano Linate – Barcellona – Fino a 6 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Birmingham Intl – Fino a 2 frequenze settimanali – Dal31 marzo 2025

Milano Linate – Bruxelles – Fino a 14 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Copenhagen – Fino a 7 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Edimburgo – Fino a 7 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Francoforte – Fino a 14 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Figari (Corsica) – 1 volo settimanale – Dal 28 giugno 2025

Milano Linate – Lisbona – Fino a 6 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Ibiza – Fino a 5 frequenze settimanali – Dal 24 giugno 2025

Milano Linate – Lussemburgo – Fino a 7 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Manchester – Fino a 7 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Oslo – Fino a 6 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Palma di Maiorca – Fino a 9 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Linate – Spalato – Fino a 6 frequenze settimanali – Dal 23 giugno 2025

Milano Linate – Tenerife – 1 volo settimanale – Dal 5 aprile 2025

Milano Linate – Vienna – Fino a 7 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Roma Fiumicino – Bruxelles – Fino a 14 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Roma Fiumicino – Francoforte – Fino a 14 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Roma Fiumicino – Amburgo – Fino a 7 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Roma Fiumicino – Monaco di Baviera – Fino a 14 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Roma Fiumicino – Zurigo – Fino a 14 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Malpensa – Amburgo – Fino a 7 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Malpensa – Düsseldorf – Fino a 12 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Milano Malpensa – Evenes-Lofoten – 1 volo settimanale – Dal 28 giugno 2025

Milano Malpensa – Parigi Orly – Fino a 11 frequenze settimanali – Dal 30 marzo 2025

Palermo – Bristol – Fino a 2 frequenze settimanali – Dal 26 giugno 2025

Lamezia Terme – Nizza – Fino a 2 frequenze settimanali – Dal 23 giugno 2025

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)