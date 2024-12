JetBlue potenzia i voli transatlantici da Boston lanciando nuovi servizi per Madrid ed Edimburgo

JetBlue sta potenziando i viaggi transatlantici con il lancio di due nuove rotte per Madrid ed Edimburgo. “A partire dal 22 maggio 2025, JetBlue introdurrà un servizio stagionale giornaliero non-stop tra Boston Logan International Airport (BOS) e l’Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (MAD), segnando il suo debutto in Spagna ed espandendo la sua presenza europea.

Lo stesso giorno, JetBlue darà il via anche ai voli stagionali giornalieri tra Boston Logan e Edinburgh Airport (EDI) in Scozia. Questa nuova rotta si unirà al popolare summer seasonal service di JetBlue tra New York JFK Airport ed Edimburgo, offrendo ai viaggiatori ancora più modi per vivere il fascino della capitale storica della Scozia. Entrambe le rotte, insieme a tutte le destinazioni europee di JetBlue, sono ora disponibili per la prenotazione”, afferma JetBlue Airways.

“Madrid ed Edimburgo rappresentano due delle destinazioni più emozionanti e popolari d’Europa e siamo lieti di offrire ancora più opzioni di viaggio transatlantico per i nostri clienti da Boston e dal New England”, ha affermato Daniel Shurz, head of revenue, network and enterprise planning at JetBlue. “L’Europa continua a far parte della nostra strategia di rete, poiché i nostri clienti fedeli cercano il servizio esclusivo di JetBlue e le tariffe basse per raggiungere le migliori destinazioni per il tempo libero, anche oltre l’Atlantico”.

“I nuovi voli JetBlue da Boston a Madrid ed Edimburgo supportano la strategia JetForward per costruire il ‘best East Coast leisure network’ e tornare a una redditività sostenuta. Edimburgo e Madrid si uniranno agli attuali transatlantic seasonal services di JetBlue da Boston ad Amsterdam, Dublino e London Gatwick e ai voli tutto l’anno per London Heathrow e Parigi. Nell’estate 2025, JetBlue offrirà 7 voli diretti giornalieri da Boston all’Europa.

Da New York JFK, JetBlue serve Dublino ed Edimburgo stagionalmente, mentre Amsterdam, London Heathrow e Parigi sono servite tutto l’anno. In base alla loro popolarità, le returning routes per Dublino ed Edimburgo sono state estese quest’anno fino alla fine di ottobre, un mese dopo rispetto all’anno precedente”, conclude JetBlue Airways.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)