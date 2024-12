KLM introduce tre nuove destinazioni europee

KLM volerà verso tre nuove destinazioni in Europa a partire dalla primavera del 2025: Lubiana (LJU), Exeter (EXT) e Biarritz (BIQ). “Dal 30 marzo, KLM inizierà i voli per Lubiana ed Exeter. A partire dal 19 aprile, KLM volerà anche a Biarritz. Con queste nuove rotte, KLM offre ai propri clienti ancora più opzioni di viaggio all’interno dell’Europa, sia per motivi di lavoro che di svago.

KLM volerà quotidianamente verso le nuove destinazioni di Lubiana ed Exeter per tutto l’anno. Biarritz sarà una destinazione giornaliera durante i mesi estivi. Nei mesi invernali, KLM volerà a Biarritz due volte a settimana. Le nuove destinazioni sono rese possibili da cambiamenti nella rete di rotte europee di KLM“, afferma KLM.

“Dal 30 marzo 2025, KLM introdurrà voli giornalieri tra Amsterdam e Lubiana. Questa rotta sarà operata da un Embraer 190.

KL1989 parte dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) alle 10:15 e arriva all’aeroporto Joze Pucnik di Lubiana (LJU) alle 12:05.

KL1990 parte dall’aeroporto Joze Pucnik di Lubiana alle 12:35 e arriva all’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle 14:25.

Lubiana (LJU) è la capitale e la città più grande della Slovenia. La destinazione è interessante sia per i viaggi d’affari che per il turismo. La Slovenia ha molto da offrire grazie al suo paesaggio molto vario, alla natura bellissima e alla ricca cultura.

Dal 30 marzo 2025, KLM lancerà voli giornalieri tra Amsterdam ed Exeter. Questa rotta sarà operata da un Embraer 175, offrendo un collegamento rapido e facile con il sud-ovest dell’Inghilterra.

KL1101 parte dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) alle 16:15 e arriva all’aeroporto di Exeter (EXT) alle 16:50 ora locale.

KL1102 parte dall’aeroporto di Exeter alle 17:20 ora locale e arriva all’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle 19:50.

Exeter (EXT) si trova nel sud-ovest dell’Inghilterra ed è la porta d’ingresso per Devon e Cornovaglia. La città è a nord-est della città portuale di Plymouth e a sud-ovest di Bristol. La costa (Costa Giurassica – Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO) è conosciuta per le sue ripide scogliere e le sue forme di terra uniche. Exeter è la 18ª destinazione nel Regno Unito. Fino al 2019, c’era una connessione diretta tra Amsterdam ed Exeter, ma dopo il fallimento di FlyBe, questa rotta non era più offerta. Con l’aggiunta di Exeter alla sua rete da parte di KLM, c’è di nuovo un volo diretto tra queste città”, prosegue KLM.

“Dal 19 aprile 2025, KLM inizierà voli stagionali verso Biarritz. Questa rotta sarà operata da un Embraer 190 e offrirà voli giornalieri durante la stagione di punta e due voli a settimana nella bassa stagione.

Dal 19 aprile al 25 ottobre 2025 (sabato e domenica):

KL1485 parte dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) alle 14:20 e arriva all’aeroporto di Biarritz (BIQ) alle 16:20.

KL1486 parte dall’aeroporto di Biarritz alle 16:50 e arriva all’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle 18:50.

Dal 30 giugno al 22 agosto 2025 (da lunedì a venerdì):

KL1485 parte dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) alle 14:20 e arriva all’aeroporto di Biarritz (BIQ) alle 16:20.

KL1486 parte dall’aeroporto di Biarritz alle 16:50 e arriva all’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle 18:50.

Biarritz (BIQ) è una elegante località balneare sulla Baia di Biscaglia nel sud-ovest della Francia. La città è conosciuta come la capitale europea del surf. La regione basca francese è la destinazione ideale per le vacanze con un mix di spiagge, foreste, montagne, città e tipici villaggi baschi.

