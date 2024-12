News Brevi – 11.12.2024

LOT POLISH AIRLINES VOLA IN ISLANDA – LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, volerà verso un’altra nuova destinazione dal 12 aprile 2025: l’Islanda. Quattro volte a settimana, la compagnia aerea polacca collegherà il suo hub globale di Varsavia con Keflavik Airport, alla periferia della capitale islandese Reykjavik. L’orario di partenza è ogni martedì, giovedì e sabato alle 21:35, con arrivo a Reykjavik dopo un volo di 4:20 ore alle 23:55 ora locale. La domenica, il volo parte da Varsavia alle 21:50 (arrivo a Reykjavik alle 0:10). Nella stagione invernale 2025/2026, LOT Polish Airlines volerà in Islanda tre volte a settimana: ogni martedì, giovedì e domenica con partenza da Varsavia alle 21:50 e arrivo a Keflavik alle 1:25 ora locale. Sui voli per l’Islanda, LOT Polish Airlines opererà aeromobili Boeing 737 con due classi di servizio: LOT Business Class e LOT Economy Class. I nuovi voli tra Varsavia e Reykjavik possono ora essere prenotati tramite tutti i canali di vendita.

QANOT SHARQ AIRLINES ANNUNCIA IL COLLEGAMENTO TRA MILANO E L’UZBEKISTAN – Qanot Sharq Airlines, rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, annuncia un nuovo collegamento settimanale tra Milano e l’Uzbekistan, con tratte che collegano Milano a Urgench e il rientro da Tashkent a Milano. “A partire dal 5 aprile 2025, i passeggeri potranno volare ogni sabato verso il cuore dell’Asia Centrale, usufruendo di un servizio che combina comfort, qualità e orari pensati per rispondere alle esigenze di turisti e viaggiatori d’affari. Il volo sarà operato dal nuovo Airbus A321neo, un aeromobile all’avanguardia che offre 12 posti in Business Class e 190 posti in Economy, garantendo un’esperienza di viaggio superiore e all’insegna della modernità. Periodo operativo: 5 aprile 2025 – 21 giugno 2025 e 9 agosto 2025 – 25 ottobre 2025 Con l’introduzione di questa nuova rotta, Qanot Sharq Airlines punta a consolidarsi come vettore di riferimento per i collegamenti con l’Uzbekistan, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo che unisce affidabilità, comfort e attenzione ai dettagli”, afferma il comunicato. Il VP Commercial di DISTAL GSA ITALIA, Francesco Veneziano, ha dichiarato: “L’Uzbekistan è una splendida destinazione sempre più richiesta dai turisti italiani e quindi di grande interesse per i nostri Tour Operator e le agenzie di viaggio grazie. Viaggiatori che ne sono incuriositi crescono ogni anno e l’ingresso di un nuovo vettore aereo con collegamenti diretti sosterrà la crescente domanda”.

EUROWINGS BLIND BOOKING – Eurowings informa: “Da ora in poi, i clienti ALDI SÜD possono prenotare la loro prossima vacanza verso una destinazione a sorpresa con Eurowings e scoprire subito dove stanno andando dopo aver completato la prenotazione. Il principio alla base della popolare blind booking flight di Eurowings è semplice: i viaggiatori selezionano prima l’aeroporto di partenza. I clienti ALDI SÜD possono scegliere tra Berlino (BER), Düsseldorf (DUS), Colonia/Bonn (CGN), Amburgo (HAM), Stoccarda (STR) e Prague International Airport (PRG). Inseriscono quindi il periodo di viaggio desiderato e il tema del viaggio “Original ALDI Price!”. L’esclusiva offerta Blind Booking in collaborazione con ALDI SÜD parte da 79,99€ per un volo di andata e ritorno e include un totale di 38 attraenti destinazioni a sorpresa in tutta Europa. I viaggiatori possono anche escludere le destinazioni in anticipo, ad esempio se le hanno già visitate. In genere, più flessibili sono i prenotatori, più economici sono i voli. L’offerta Blind Booking in collaborazione con ALDI SÜD è valida fino al 29 dicembre 2024”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA 133° SQUADRIGLIA RADAR REMOTA – Giovedì 5 dicembre, presso la sede della 133ª Squadriglia Radar Remota nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Capitano Alessandro Cardin, Comandante uscente, e il Capitano Pasquale Lettieri, Comandante subentrante. All’evento, presieduto dal Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Comandante la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT), hanno partecipato autorità civili e militari del territorio. La 133ª Squadriglia Radar Remota, costituita il 1° giugno 1998 a seguito della soppressione del 33° Gruppo Radar Aeronautica Militare di Pescara, venne inquadrata alle dipendenze della Brigata Spazio Aereo, per poi transitare, a fine 2006, all’interno del Comando Logistico sotto l’attuale 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT) e la 3ª Divisione. La Squadriglia garantisce l’avvistamento ed il riporto al sito master del traffico aereo rilevato e assicura le comunicazioni terra-bordo-terra nell’area di competenza attraverso la manutenzione degli apparati di telecomunicazione, difesa aerea e assistenza al volo in dotazione. Il sistema d’arma Radar AN/FPS-117 e gli apparati TLC in dotazione all’ente consentono la completa gestione in remoto delle informazioni relative alla situazione dello spazio aereo di competenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI (ONFA): CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI STUDIO AI GIOVANI STUDENTI PIU’ MERITEVOLI – Si è svolta martedì 10 dicembre a Palazzo Aeronautica a Roma, l’annuale cerimonia di premiazione delle ragazze e dei ragazzi più meritevoli sostenuti dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) che si sono distinti nell’anno scolastico 2023/2024. Ad essere premiati nell’occasione solo i 24 giovani residenti nel Lazio, in rappresentanza di tutti gli studenti delle altre Regioni che verranno premiati presso i Comandi periferici. Sono più di 100 infatti i ragazzi che si sono distinti nell’ultimo anno scolastico negli studi di scuola media inferiore, superiore e a livello universitario. Prima della premiazione, i 24 giovani premiandi hanno preso parte alla solenne celebrazione eucaristica dell’Aeronautica Militare in omaggio alla Vergine Lauretana, Santa Patrona degli Aeronauti, tenutasi presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri e officiata dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Santo Marcianò. Una data importante quella del 10 dicembre, scelta quest’anno proprio a sottolineare il forte legame che unisce l’ONFA e l’Aeronautica Militare alla Vergine Lauretana. Nel 1920 infatti, in occasione della proclamazione da parte di Papa Benedetto XV della Madonna di Loreto quale “Celeste Patrona degli Aeronauti”, venne costituito anche il “Comitato Promotore per l’aiuto alle Vedove ed agli Orfani degli Aeronauti”, divenuta poi “Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori” nel 1937. Terminata la funzione religiosa, i 24 ragazzi si sono recati con i propri familiari presso la “Sala della Madonna di Loreto”, una delle sale storiche di Palazzo Aeronautica che ospita il dipinto dedicato alla Vergine da Carlo Maratta e che ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna dei Premi. A presentare l’evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, la giornalista RAI Christiana Ruggieri, che ha dato il via alle premiazioni subito dopo le note del brano “Over the Raimbow”, cantato dall’artista Cinzia Tedesco, la cui nobile voce ha contribuito a rendere il momento ancora più suggestivo e ricco di emozioni. La missione dell’ONFA è assistere gli orfani del personale militare dell’Aeronautica Militare per supportare l’educazione morale, intellettuale, culturale, fisica cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro personalità. Attualmente l’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori assiste i ragazzi in famiglia con contributi scolastici di importo crescente dalla Scuola Materna all’Università e fornisce inoltre sussidi alle famiglie più bisognose. L’ONFA è un ente pubblico che non riceve contributi dallo Stato ma si sostiene principalmente con le donazioni volontarie del personale della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

F-35: INTEGRAZIONE CON UNCREWED AIRCRAFT E AI – F-35 informa: “I piloted fighter jets come l’F-35 rimangono essenziali per mantenere la superiorità aerea, condividendo informazioni e collegando risorse in battlespace complessi. Il dibattito se l’ U.S. Air Force debba passare a autonomous drones invece che a piloted fighter jets come l’F-35 è in corso. La crescente complessità del battlespace richiede un approccio onnicomprensivo. Sono necessari F-35, uncrewed aircraft, artificial intelligence (AI) e altro ancora. Con l’evoluzione di AI and uncrewed aircraft, le piattaforme pilotate da esseri umani come l’F-35 sono essenziali per scoraggiare complesse sfide alla sicurezza. Infatti, l’F-35 continua a dimostrare di svolgere un ruolo essenziale nel dissuadere le minacce alla sicurezza globale oggi. L’F-35 offre interoperabilità critica e una condivisione di informazioni senza precedenti agli operatori. Una recente esercitazione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha mostrato come l’F-35 può connettersi a unmanned platforms. Per anni, l’F-35 ha dimostrato più volte come può fungere da sensore elevato che porta una maggiore situational awareness”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR AIRCREW – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011). “Questa revisione di dicembre 2024 introduce: i requisiti per il rilascio di type ratings for manned aircraft con vertical take-off and landing capability ai titolari di una commercial pilot licence for aeroplanes or helicopters (Regulation (EU) 2024/1111); modifiche ai requisiti per i cruise relief co-pilots, regular updates of flight crew licensing and aero-medical requirements, semplificazione dei flight crew licensing requirements for general aviation (Regulation (EU) 2024/2076). In seguito all’adozione da parte della Commissione europea di un pacchetto normativo completo per i droni e gli aeromobili con vertical take-off and landing (VTOL)-capable aircraft (VCA), questa pubblicazione incorpora nell’EAR for Aircrew le modifiche di tale pacchetto relative all’Aircrew, come introdotte dal regolamento (UE) 2024/1111. Poiché la pubblicazione viene generata tramite la piattaforma eRules, verrà aggiornata regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto”, afferma EASA.

IBERIA LANCIA IL SITO WEB ‘MARIDAE’ – Iberia ha appena lanciato Maridae, un sito web pensato per gli amanti del vino e della gastronomia che offre ai clienti la possibilità di acquistare una selezione esclusiva di vini, tra cui quelli disponibili dalla compagnia aerea nella classe Business dei suoi voli e nelle Premium Lounge dell’aeroporto di Madrid, oltre a liquori e prodotti della gastronomia spagnola. “Maridae, precedentemente noto come Club del Vino, dispone di più di 50 marchi di vino provenienti da rinomate cantine e regioni vinicole di tutta la Spagna, oltre a referenze di vini mondiali a prezzi esclusivi. I clienti hanno inoltre a disposizione 400 referenze di liquori provenienti da dieci paesi. Oltre alle bevande, la piattaforma offre un catalogo gourmet con prodotti gastronomici come salumi, conserve, dolci e oli provenienti dalla Spagna, dall’Italia e da altri paesi. I clienti possono condividere le recensioni dei propri prodotti direttamente sul Web, aiutando altri utenti a prendere decisioni informate. Tutti i prodotti sono disponibili per l’acquisto su maridae.iberia.com, con spedizione in Francia, Germania, Italia e Portogallo. Questi acquisti si sommano agli Avios, i punti del programma Iberia Plus. Per ogni euro speso al Wine Club guadagni 3 Avios che potrai poi scambiare con voli, altri servizi o anche con acquisti sul sito stesso. Per facilitare lo shopping natalizio, dal 12 al 18 dicembre, i clienti Iberia Plus beneficiano di uno sconto del 20% su tutti i prodotti se effettuano i pagamenti con Avios”, afferma Iberia. “Maridae ha creato Club 50, un club esclusivo di cantine che promuovono il prestigio del marchio spagnolo nel mondo. Ha lo scopo di offrire un’esperienza differenziante per i clienti, riunendo quelle cantine che, grazie all’innovazione, alla qualità e al track record, sono in grado di portare il prestigio e l’eccellenza del settore vinicolo spagnolo in tutto il mondo. I membri di questo Club selezionato hanno accesso esclusivo a eventi, degustazioni private e prodotti unici dei 50 migliori marchi”, conclude Iberia

ETHIOPIAN AIRLINES POTENZIA I VOLI DA ROMA – Ethiopian Airlines, rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, intensifica le sue operazioni da Roma. “A partire dal 1°dicembre, la compagnia aerea, leader in Africa, ha aumentato le sue operazioni dalla capitale italiana, passando da 7 a 10 frequenze settimanali. L’espansione delle operazioni avviene in un momento strategico, nel pieno delle festività natalizie, offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità per pianificare i propri viaggi. Che si tratti di tornare a casa, partire per una vacanza o intraprendere viaggi d’affari, Ethiopian offre ora più opzioni di volo per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti”, afferma Ethiopian Airlines. “L’aumento a 10 frequenze settimanali rafforza il nostro rapporto di oltre 60 anni con Roma, Fiumicino. I nostri voli, aumentati durante la stagione invernale, rispondono alla domanda dei nostri passeggeri sia in arrivo che in partenza, offrendo un servizio di eccellenza” dichiara Yemesrach Alemayehu, Area Manager Italy and Southern Europe. “I nuovi voli rafforzano anche le connessioni con destinazioni chiave in Africa, tra cui Accra, Entebbe, Gibuti, Hargeisa, Johannesburg, Juba, Kigali, Mogadiscio e Mombasa. Dall’Italia Ethiopian opera voli giornalieri anche da Milano, garantendo ai passeggeri un ampio accesso alla propria rete globale. Tutte le rotte sono gestite con una delle flotte più giovani e moderne del settore, sinonimo di efficienza e comfort. Con una rete globale che conta oltre 150 destinazioni, Ethiopian Airlines conferma il proprio impegno a rispondere alla crescente domanda di viaggi tra Europa e Africa, consolidando il ruolo di ponte tra i due continenti”, conclude Ethiopian Airlines.

AEROPORTO DI CATANIA: AL VIA GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA VIP LOUNGE SAC – L’Aeroporto di Catania informa: “Prosegue l’ambizioso percorso di sviluppo dell’Aeroporto di Catania con l’avvio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della VIP Lounge SAC, che rimarrà chiusa a partire dal 9 dicembre 2024 fino a maggio 2025. Questo intervento si inserisce nel più ampio piano strategico di sviluppo intrapreso dalla società di gestione, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a consolidare lo scalo come infrastruttura di eccellenza al servizio del territorio. Durante il periodo dei lavori, il servizio di Fast Track continuerà a essere disponibile per i passeggeri delle compagnie aeree che ne usufruiscono, garantendo un accesso prioritario ai controlli di sicurezza. Inoltre, i possessori della vip card potranno utilizzare la Sala ITA. Al termine degli interventi, la nuova VIP Lounge SAC sarà completamente rinnovata e significativamente ampliata, passando dagli attuali 70 mq a 400 mq e con 200 nuove sedute complessive. Gli spazi saranno progettati per offrire un ambiente moderno, accogliente e funzionale, con aree dedicate al comfort, al relax e al benessere dei viaggiatori”. “Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento della VIP Lounge SAC rappresentano un tassello fondamentale nel nostro piano di sviluppo, mirato a rendere lo scalo sempre più competitivo e attrattivo”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Investire in infrastrutture moderne e funzionali è una scelta strategica per migliorare l’esperienza dei passeggeri e consolidare il ruolo centrale che l’Aeroporto di Catania svolge come motore di crescita economica, turistica e sociale per la Sicilia”. “Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione dell’Aeroporto di Catania, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti e a rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze di una clientela nazionale e internazionale. La ristrutturazione della VIP Lounge SAC conferma l’impegno della SAC a investire nella modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio e rafforzando il ruolo dello scalo come porta d’accesso privilegiata alla Sicilia”, conclude l’Aeroporto di Catania.

EASYJET: NUOVE ROTTE DAL REGNO UNITO – easyJet ha annunciato oggi che lancerà sei nuove rotte da quattro aeroporti del Regno Unito quest’estate e sta ampliando la sua flotta britannica con un ulteriore aeromobile A320 Family nella sua base di Bristol, supportando circa 400 posti di lavoro. I nuovi servizi destinati a decollare quest’estate includono voli per Milano Linate da Manchester ed Edimburgo e due nuove rotte da Birmingham a Gibilterra e Bordeaux. L’aereo aggiuntivo a Bristol supporterà il lancio di due nuove rotte per Palermo in Italia e Almeria in Spagna. Le nuove rotte per Milano Linate sono state abilitate dall’apertura di una base con cinque aeromobili a Linate la prossima primavera, in seguito all’approvazione da parte della Commissione Europea di easyJet come short haul remedy taker per slot a Milano Linate e Roma Fiumicino, come parte della transazione tra ITA Airways e Lufthansa. Di conseguenza, la compagnia aerea aprirà anche una base con tre aeromobili a Roma Fiumicino dal 30 marzo 2025, unendosi alle basi esistenti di Milano Malpensa e Napoli, offrendo una scelta ancora più ampia e tariffe convenienti dal Regno Unito alle principali città italiane. I voli per Linate da Manchester ed Edimburgo decolleranno per la prima volta il 30 marzo 2025, con voli fino a sette giorni alla settimana durante tutto l’anno, integrando i servizi easyJet esistenti per Milano Malpensa e offrendo più scelta e connettività alla seconda città più grande d’Italia. La compagnia aerea aumenterà anche le frequenze da Londra Gatwick a Milano Linate da una a due partenze giornaliere. Da Birmingham, i voli per Bordeaux partiranno dal 1° maggio e per Gibilterra dal 1° giugno 2025, con partenze bisettimanali il giovedì e la domenica, per tutta l’estate per Bordeaux e con voli tutto l’anno per Gibilterra. I nuovi voli da Bristol ad Almeria in Spagna partiranno il 24 giugno 2025 e saranno operativi due volte alla settimana il martedì e il sabato per tutto l’anno, mentre una nuova rotta estiva per Palermo partirà il 26 giugno 2025, con partenze bisettimanali il giovedì e la domenica. Ali Gayward, Country Manager di easyJet UK, ha affermato: “Dopo un’altra estate da record consecutiva, easyJet continuerà a crescere nel Regno Unito il prossimo anno con più aeromobili, consentendoci di offrire una scelta ancora più ampia di voli e pacchetti vacanze per i nostri clienti in tutto il paese. Il nostro investimento in due nuove basi in Italia andrà a vantaggio anche dei nostri clienti nel Regno Unito, offrendo un ottimo valore e una comoda connettività alle principali città europee, sia che viaggino per piacere o per lavoro, e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”. easyJet serve 21 aeroporti del Regno Unito, offrendo 585 rotte verso 136 destinazioni dal Regno Unito all’Europa e oltre.

THE DONKEY SANCTUARY ED EMIRATES UNISCONO LE FORZE PER CONTRASTARE IL TRAFFICO DI DONKEY SKINS – Emirates informa: “L’ente benefico internazionale per il benessere degli animali, The Donkey Sanctuary, ha unito le forze con Emirates, per evidenziare i rischi posti dal trasporto di donkey skins nell’air cargo. Lavorando insieme, The Donkey Sanctuary ed Emirates hanno co-creato la Aviation Risk and Threat Assessment operational guide per evidenziare i rischi posti dal donkey skin trade e la sua associazione con attività criminali. Secondo le ultime cifre di The Donkey Sanctuary, ogni anno vengono uccisi sei milioni di asini per le loro pelli, la maggior parte in Africa. Queste pelli vengono poi esportate in tutto il mondo, via nave e via aereo, prima di essere utilizzate per realizzare medicine e rimedi tradizionali. Nella ricerca condotta da The Donkey Sanctuary, dalla Saïd Business School e dalla Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU) dell’Università di Oxford, prove significative hanno evidenziato il legame tra il trasporto di donkey skins e altri traffici illegali. Il commercio di pelli non regolamentato e non igienico rappresenta inoltre una seria minaccia per la biosicurezza globale. Emirates ha già implementato un divieto sul trasporto di donkey hides. A febbraio di quest’anno, i capi di stato africani hanno approvato una moratoria continentale al 37th African Union (AU) Summit. A pochi giorni dalla decisione dell’UA, Emirates ha esteso la sua politica di tolleranza zero sul trasporto di specie vietate, trofei di caccia e altri prodotti associati, per includere donkey hides and parts. La compagnia aerea ha stabilito rigidi protocolli tra cui screening, controlli a campione durante il transito, verifica approfondita dei documenti e conferma dell’autenticità dei permessi, oltre a fornire istruzione e formazione ai propri dipendenti nelle operazioni cargo e passeggeri per identificare e segnalare la fauna selvatica di contrabbando. La scheda informativa co-creata fornirà al più ampio settore dell’aviazione conoscenze fondamentali. Le linee guida operative spiegano il rischio di biosicurezza del contrabbando di donkey skins lavorate in modo inadeguato. Evidenziando i rischi associati e offrendo consigli pratici, The Donkey Sanctuary ed Emirates sperano che altre compagnie aeree saranno incoraggiate a rafforzare i propri sforzi di rilevamento e applicazione”. Robert Fordree, Senior Vice President of Cargo Operations Worldwide, Emirates SkyCargo, ha affermato: “Siamo orgogliosi di portare la nostra competenza sia nella logistica aerea che nella lotta contro il traffico illegale di animali selvatici alla preparazione di queste linee guida. La nostra speranza è che, lavorando con partner che condividono le nostre stesse idee, possiamo proteggere la biodiversità mondiale per le generazioni future”.

RAYTHEON: TEST IN UK DELL’HELWS SYSTEM – Raytheon UK, parte del Raytheon business di RTX, ha annunciato che il suo High-Energy Laser Weapon System (HELWS) ha completato con successo un test con l’esercito britannico diretto, contro bersagli aerei in movimento. La prova, condotta presso un poligono militare in Galles, è l’ultima fase del Land Laser Directed Energy Weapon (LDEW) demonstrator programme del Ministero della Difesa. “Il nostro High-Energy Laser Weapon System è stato utilizzato in operazioni a livello globale e ora l’esercito britannico sta sperimentando questa capacità rivoluzionaria”, ha affermato James Gray, chief executive and managing director of Raytheon UK.

TECNAM ANNUNCIA L’INTERRUZIONE DELLA PARTNERSHIP CON ALTISKY – Tecnam informa: “Tecnam annuncia che da novembre 2024, Altisky non fa più parte del nostro official dealer network. La partnership con Altisky è terminata come da termine contrattuale e non è stata rinnovata. Questa decisione è in linea con l’impegno di Tecnam a mantenere i più elevati standard di servizio, qualità e soddisfazione del cliente. Sebbene Altisky non sarà più autorizzata a rappresentare Tecnam, vogliamo rassicurare i nostri clienti che il vasto network di authorized dealers and service providers rimane impegnato a fornire l’esperienza e i prodotti che vi aspettate. I clienti sono invitati a visitare il sito web www.tecnam.com/locator per individuare l’authorized dealer più vicino o a contattare il nostro customer support team all’indirizzo info@tecnam.com per assistenza. In Tecnam, diamo valore alla fiducia dei nostri clienti e ci impegniamo a garantire la loro fiducia nei nostri prodotti e servizi”.

IATA LANCIA L’AIR CARGO DEVICE ASSESMENT PROGRAM – L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato lo IATA Air Cargo Device Assessment Program per convalidare air cargo tracking devices, data loggers and sensor-equipped devices per la conformità ai rigorosi standard di sicurezza del settore. “I segmenti in più rapida crescita del trasporto aereo sono i prodotti farmaceutici, i prodotti deperibili, l’elettronica e i beni di valore elevato. Gli spedizionieri si affidano a vari dispositivi elettronici alimentati a batteria per monitorare queste spedizioni sensibili e garantirne l’integrità. Lo IATA Air Cargo Device Assessment confermerà che questi dispositivi sono conformi ai rigorosi standard di sicurezza del settore”, ha affermato Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo. La IATA Air Cargo Device Assessment convalida la conformità alla Recommended Practice 1693 di IATA, che fornisce indicazioni di sicurezza fondamentali per la compatibilità elettromagnetica e la sicurezza delle batterie. I dati di convalida saranno accessibili tramite ONE Source, che fornisce un unico punto di accesso alle parti interessate alla ricerca di dispositivi di tracciamento approvati. THE BOX, una reusable packing solution by LivingPackets Group, è il primo prodotto validato dall’Air Cargo Device Assessment program. “La IATA validation è fondamentale per THE BOX perché i nostri clienti vogliono sapere che il nostro prodotto è conforme agli standard globali. Far convalidare la conformità IATA ai suoi rigorosi standard di sicurezza rende il nostro prodotto universalmente accettabile per l’uso nell’air cargo. Ciò è particolarmente importante per un’innovazione come THE BOX in quanto è il primo smart reusable packing per l’uso nell’air cargo. L’Air Cargo Device Assessment gli conferisce un riconoscimento globale immediato”, ha affermato Denis Mourrain, COO di LivingPackets Group. L’Air Cargo Device Assessment IATA offre vantaggi significativi in tutta l’air cargo industry. Per i produttori di dispositivi, semplifica il processo di convalida eliminando i requisiti di documentazione ripetitivi, facilita l’accesso ai contatti delle compagnie aeree per l’autorizzazione dei dispositivi e migliora la visibilità nel mercato globale. Le compagnie aeree beneficiano di operazioni più sicure con meno dispositivi non dichiarati, processi di approvazione interna semplificati e un archivio consolidato di dispositivi approvati. Gli spedizionieri ottengono un accesso centralizzato alle informazioni sui dispositivi approvati, consentendo una migliore pianificazione del routing. Il successo complessivo del programma renderà più efficace la consegna delle spedizioni sensibili al tempo e alla temperatura, riducendo gli sprechi e preservando l’integrità delle spedizioni.

AIR CANADA LANCIA IL NUOVO SPOT NATALIZIO ‘THE POND’ – Air Canada ha presentato oggi “The Pond”, il suo ultimo spot natalizio. Il filmato di 90 secondi cattura la bellezza della stagione delle feste, trasportando gli spettatori in un luogo in cui i desideri delle feste diventano realtà. “Siamo orgogliosi di intrecciare la meraviglia nelle nostre storie natalizie, avvicinando famiglie e amici come parte di una tradizione amata da tutti noi di Air Canada”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. “‘The Pond’ non riflette solo la nostra passione per l’hockey, ma anche il nostro impegno continuo nel sostenere l’uguaglianza di genere sia nello sport che nell’aviazione”. Questo spot prosegue la lunga tradizione di Air Canada di narrazione emozionale del brand durante le festività, rafforzando l’impegno più ampio della compagnia aerea nel sostenere l’uguaglianza di genere e le donne nello sport. Attraverso l’emozione dell’hockey, Air Canada sta evidenziando il potere dello sport di unire le persone, indipendentemente dall’età o dal sesso, e celebrando il suo impegno nell’emancipare le donne nell’hockey e oltre.

RAYTHEON: IL LTAMDS PROSEGUE CON SUCCESSO I TEST – Raytheon, un’azienda RTX, ha annunciato che l’U.S. Army air defense ha utilizzato con successo il Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, o LTAMDS, per guidare un Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) interceptors, contrastando cruise and ballistic missile surrogates. “LTAMDS continua a superare con successo ogni ostacolo del rigoroso programma di test dell’esercito americano, dimostrando la sua prontezza per l’impiego iniziale”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “In questo ultimo test, i soldati americani hanno utilizzato LTAMDS per rilevare, tracciare e supportare con successo l’impegno di una serie complessa di minacce”.

SIKORSKY DIMOSTRA LA FLIGHT AUTONOMY ALL’U.S. MARINE CORPS – Sikorsky, una società Lockheed Martin, è stata selezionata dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti per dimostrare la maturità e la capacità del MATRIX™ flight autonomy system. I voli dimostrativi operativamente rilevanti nel corso del 2025 utilizzando l’Optionally Piloted UH-60 Black Hawk® helicopter di Sikorsky informeranno l’Aerial Logistics Connector program su come gli autonomous aircraft possono rifornire e sostenere i Marines in un battlespace conteso. “Gli aircraft con MATRIX autonomy possono svolgere in modo sicuro e affidabile una varietà di missioni complesse, tra cui il trasporto di merci interne ed esterne senza nessuno a bordo”, ha affermato Rich Benton, vice president and general manager of Sikorsky. “Con il Corpo dei Marines, esploreremo come una autonomy-based fleet of uncrewed aerial systems, rotary and fixed wing aircraft possa sostenere l’expeditionary force con rifornimenti di precisione durante operazioni distribuite e ad alto ritmo”. Le dimostrazioni del MATRIX flight system sono finanziate nell’ambito di un recente Phase 1 Aerial Logistics Connector agreement tramite un Other Transaction Agreement nell’ambito del Naval Aviation Systems Consortium.