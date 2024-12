FAA ed EASA si impegnano a supportare safe and secure civil aviation activities

La Federal Aviation Administration (FAA) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno firmato una dichiarazione di intenti per continuare a promuovere e arricchire la propria partnership, per supportare safe and secure civil aviation activities.

I leader di FAA e EASA hanno discusso del rinnovato impegno all‘International Civil Aviation Organization (ICAO) 80th Anniversary of Chicago Convention.

“La sicurezza e la modernizzazione dell’aviazione sono uno sforzo congiunto che richiede la collaborazione con i nostri partner internazionali”, ha affermato il FAA Administrator, Mike Whitaker. “Le tecnologie emergenti stanno trasformando il global aviation system e richiedono una collaborazione costante per rivalutare e adattare la nostra direzione strategica, man mano che si presentano nuove sfide e opportunità”.

“Basandosi sull’EU-US Agreement on cooperation in the regulation of civil aviation safety, questa Declaration of Intent genererà un nuovo slancio nella nostra relazione EASA-FAA e consentirà un migliore allineamento sulle priorità espresse dall’industria aeronautica globale”, ha affermato Florian Guillermet, Executive Director of EASA.

“In base ai termini della Dichiarazione, FAA ed EASA concordano di condividere conoscenze e best practice su safety data and risk management, cybersecurity e tecnologie emergenti, innovazione, ricerca e sostenibilità, nonché di cercare l’allineamento normativo ove possibile. Entrambe le organizzazioni collaboreranno anche per fornire assistenza tecnica alle regioni di tutto il mondo”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa EASA – FAA)