La Slovacchia indica l’Embraer C-390 Millennium come la migliore opzione per il suo future military transport aircraft

Lo Slovak Ministry of Defense ha firmato oggi una lettera di intenti con il Brazilian Ministry of Defense, aprendo la strada a una più profonda cooperazione industriale tra i due paesi.

“Durante questa visita in Brasile, lo Slovak Minister of Defense ha riconosciuto che l’Embraer C-390 è l’opzione che meglio si adatta ai futuri military transport requirements della Slovacchia. È stata anche menzionata l’importanza dei paesi confinanti che hanno già acquisito il C-390, consentendo sinergie in termini di addestramento, logistica e cooperazione nelle future capacità e crescita delle loro flotte. Il Ministero della Difesa slovacco avvierà i passaggi formali verso l’acquisto di tre C-390 a gennaio 2025″, afferma Embraer.

“Il C-390 è attualmente il miglior aereo nella sua categoria grazie alla sua efficienza in termini di costi, versatilità e affidabilità, essendo in grado di svolgere le missioni più impegnative sempre e ovunque. Siamo certi che il C-390 sia il velivolo più adatto a soddisfare le esigenze della Slovak Air Force”, afferma Bosco da Costa Junior, President & CEO of Embraer Defense & Security.

“L’Embraer C-390 Millennium multi-mission airlift sta rapidamente diventando l’aereo preferito dagli EU/NATO (North Atlantic Treaty Organization) members e dai loro alleati in Europa, contribuendo alla modernizzazione delle loro forze armate, aggiungendo nuove capacità e migliorando l’interoperabilità con le forze alleate. Il C-390 è già operativo con Portogallo e Ungheria ed è già stato ordinato da Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca, oltre alla Svezia, che ha recentemente selezionato l’aereo. Brasile e Corea del Sud completano la crescente lista di nazioni che hanno optato per il C-390“, prosegue Embraer.

“Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019 e con la Portuguese Air Force nel 2023, la flotta ha accumulato più di 15.500 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)