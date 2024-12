KLM: primo passenger flight con Taxibot

Ad Amsterdam Schiphol, un primo passeggeri flight di KLM, operato con un Boeing 737, è stato trainato con successo dal gate alla Polderbaan runway da un Taxibot, per poi partire da lì verso la sua destinazione.

“Grazie al Taxibot, i motori dell’aereo sono rimasti spenti fino alla Polderbaan. Ciò significa che l’aereo emette meno CO2, NOx e particelle ultrafini durante il rullaggio verso la pista.

A prima vista, il Taxibot assomiglia a uno standard tow vehicle. La differenza è che il Taxibot è controllato dal pilota dell’aereo durante il rullaggio e non dal conducente del trattore. Quest’ultimo si occupa solo dell’accoppiamento e del pushback al gate e riporta il Taxibot dalla pista al gate. Il Taxibot si sgancia e il pilota avvia i motori dell’aereo per il decollo dalla pista. Il Taxibot è attualmente ancora alimentato da un motore (in parte elettrico/in parte fossile). Il nostro obiettivo futuro è di far rullare gli aerei fino alla piazzola in pista utilizzando un Taxibot alimentato elettricamente”, afferma KLM.

“L’introduzione del Taxibot nell’operazione è una collaborazione tra Schiphol e KLM, LVNL, Transavia, TUI, Swissport, easyJet e gli handlers Menzies, VIGGO, dnata e KLM Ground Services. Inizialmente, il progetto si concentrerà sulla flotta narrowbody: prima il Boeing 737, in seguito anche il nuovo A321neo e l’Embraer.

KLM mira ad espandere il rullaggio con Taxibot a Schiphol nei prossimi anni. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari cambiamenti radicali e importanti all’infrastruttura, ai processi e alla tecnologia. È inoltre importante determinare attraverso prove come il Taxibot può essere integrato nelle operazioni quotidiane e tutti i piloti devono essere formati per utilizzare il Taxibot“, conclude KLM.

KLM mette in funzione il Goldhofer Sherpa elettrico

KLM informa: “Un altro momento speciale per KLM a Schiphol: è stato messo in funzione il primo dei 29 electric equipment tow tractors, il “Goldhofer Sherpa”. Con l’arrivo dei Goldhofer Sherpa, metà degli equipment tow tractors di KLM sulla piattaforma sono stati elettrificati. Come risultato di questa espansione, KLM ha ora elettrificato poco più del 70% delle sue operazioni a terra. L’obiettivo è la movimentazione a terra a zero emissioni entro il 2030″.

“Sono estremamente orgoglioso del team che ha lavorato duramente per raggiungere questo traguardo. È fondamentale che continuiamo a innovare per migliorare ulteriormente le nostre operazioni a terra. Non vedo l’ora di realizzare altri sviluppi come questo e di raggiungere le nostre ambizioni”, afferma Thijs Komen, VP Apron Services.

“Gli equipment tow tractors svolgono un ruolo cruciale sulla piattaforma di Schiphol. Trasportano attrezzature essenziali come containers, freight stairs and ground power units, necessari per la gestione dei voli”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)