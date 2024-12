Delta apre la sua Delta One Lounge a Boston Logan International Airport

Delta continua ad investire in un’esperienza aeroportuale premium per i propri passeggeri con l’apertura della terza Delta One Lounge, situata al Boston Logan International Airport ed inaugurata ieri, 11 dicembre 2024.

“Accessibile attraverso il Delta Sky Club sul Concourse E, questa lounge esclusiva di oltre 620 metri quadri offre agli ospiti un’esperienza culinaria unica nel suo genere, ideata dal celebrato chef Ed Brown e caratterizzata dall’ospitalità e dal servizio tipici di Delta“, afferma Delta.

“Non esistono due Delta One Lounge uguali fra loro: con ogni nuovo spazio ci sforziamo di creare qualcosa di veramente speciale e distintivo per la città ospitante, senza mai scendere a compromessi in termini di servizio o qualità”, ha dichiarato Claude Roussel, Vice President – Delta Sky Club and Lounge Experience. “Sappiamo che i nostri ospiti apprezzano l’esclusività e l’ospitalità dei ristoranti Delta One Lounge. Questa lounge è stata progettata per offrire l’esperienza esclusiva che gli ospiti desiderano, e che trae ispirazione dalla storia e dalle tradizioni culinarie di Boston”.

“Oltre allo spazio premium, i passeggeri Delta One avranno accesso al pluripremiato Delta Sky Club di BOS-E, recentemente nominato da USA Today una delle 10 migliori lounge degli Stati Uniti. Questo include l’uso esclusivo dell’area soggiorno del Club a destra del check-in, che dispone di cabine insonorizzate (incluse opzioni accessibili ai disabili) e di secondi monitor per chi desidera completare il lavoro dell’ultimo minuto. Gli utenti avranno inoltre accesso alle sei suite doccia standard e accessibili anche alle persone con difficoltà motorie situate nel Club, dotate di servizi come asciugamani, accappatoi, pantofole e prodotti Grown Alchemist. Al momento del check-in, i passeggeri Delta One potranno vivere un’esperienza unica, con un’assistenza al volo personalizzata e un’ospitalità di alto livello da parte degli ambasciatori Delta Elite Services“, prosegue Delta.

“Con strutture all’avanguardia, nuove rotte e profondi legami con la comunità, l’impegno di Delta nei confronti del Boston Logan International Airport è più forte che mai.

Delta offre da Boston oltre 160 voli nei giorni di punta per 63 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Parigi, Cancun e, a partire dal 21 dicembre, Liberia, Costa Rica, per un totale di 13 destinazioni internazionali. La prossima estate l’operativo internazionale Delta da Boston sarà il più esteso di sempre, con nuove rotte per Milano (da maggio 2025) e Barcellona. Delta consolida così la sua posizione di vettore globale leader in città.

Le radici di Delta a Boston sono profonde: nel 2023 Delta ha festeggiato i 90 anni di attività nella città. Al di là dell’aeroporto, Delta sostiene istituzioni importanti come il Boston College e organizzazioni non profit importanti, tra cui la Boston Food Bank e la Boston YMCA. A dicembre, Delta ha collaborato con Make-A-Wish e l’ospedale pediatrico di Boston per ospitare l’evento annuale “Holiday in the Hangar””, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)