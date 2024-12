Il Bahrain Ministry of Interior ordina 9 elicotteri Airbus H145

Airbus Helicopters ha firmato un contratto con His Excellency, Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, Minister of Interior of Bahrain, per l’acquisto di nove elicotteri H145. Questi velivoli saranno utilizzati dal Police Aviation Command per missioni di polizia e servizi medici di emergenza nel regno.

“Siamo molto orgogliosi che il Ministero degli Interni del Bahrein abbia scelto di diventare un nuovo membro della H145 worldwide community”, afferma Olivier Michalon, EVP for Global Business of Airbus Helicopters. “Siamo certi che l’H145 diventerà rapidamente una nuova risorsa preziosa per la Bahraini police. In quanto elicottero veramente multiruolo, la versatilità dell’H145 lo rende una risorsa fondamentale per le missioni di sicurezza pubblica in tutto il mondo e nella regione. Oltre 60 H145 sono già in servizio in Medio Oriente e la domanda di questo tipo di elicottero continua a crescere per una vasta gamma di missioni: emergency medical services, operations in the energy sector, law enforcement and utility missions”.

“La nuova versione del best-selling H145 light twin-engine helicopter di Airbus aggiunge un nuovo e innovativo five-bladed rotor al multi-mission aircraft, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design semplifica anche le operazioni di manutenzione, incrementando ulteriormente l’affidabilità di riferimento dell’H145, migliorando al contempo il comfort di volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio”, afferma Airbus.

“In totale, ci sono più di 1.700 elicotteri della famiglia H145 in servizio, che hanno registrato un totale di otto milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e di Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Cara Irina Wagner – Airbus Helicopters)