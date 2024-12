Eurofighter: nuovo contratto per il fighter pilot helmet più avanzato

BAE Systems si è aggiudicata un contratto da 133 milioni di sterline per sviluppare ulteriormente le capacità dello Striker® II Helmet Mounted-Display (HMD), insieme a un programma di test di volo.

“Lo Striker II HMD è uno dei fighter aircraft helmets più avanzati al mondo. Utilizza le ultime tecnologie per integrare il suo all-digital night vision system e il daylight-readable colour display.

I dati vengono visualizzati direttamente sulla visiera del casco del pilota, fornendogli informazioni critiche per la missione proprio davanti ai suoi occhi.

Il nuovo contratto è stato assegnato dal consorzio Eurofighter di quattro nazioni: Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Gli ingegneri di BAE Systems lavoreranno per sviluppare la capacità del casco”, afferma Eurofighter.

“Eurofighter è sempre stata all’avanguardia nel progresso tecnologico e questo contratto, per sviluppare ulteriormente Striker II, garantirà che i piloti del Typhoon continuino a volare su un world-leading aircraft, indossando un world-leading all-digital helmet. L’aggiudicazione del contratto è anche un’ottima notizia per il programma, poiché l’impegno internazionale per lo sviluppo del casco fornirà sinergie complete tra le nostre Forze aeree”, afferma Giancarlo Mezzanatto, Chief Executive of Eurofighter.

Richard Hamilton, Managing Director – Europe & International, BAE Systems Air, ha affermato: “Lo Striker II helmet mira a dare alla prossima generazione di piloti del Typhoon un vantaggio cruciale in quello che è uno battlespace sempre più congestionato e conteso. Questo investimento continuo da parte delle nazioni Eurofighter garantisce posti di lavoro altamente qualificati e consente ai nostri team di sviluppare ulteriormente le capacità del casco e di avvicinarlo ulteriormente alla produzione”.

Simon Ellard, General Manager of the NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA), ha affermato: “Dato che l’ambiente operativo continua a evolversi, è essenziale che aumentiamo le capacità dell’Eurofighter per far fronte alle minacce attuali e future. Il contratto per sviluppare ulteriormente le capacità dello Striker II garantirà che l’Eurofighter rimanga all’avanguardia dell’innovazione”.

“BAE Systems sta già sviluppando Striker II nell’ambito di un contratto da 40 milioni di sterline annunciato dall’UK Ministry of Defence a settembre 2023, che vedrà il casco sottoposto a prove di volo nei prossimi mesi. L’ultimo investimento finanzierà la fase successiva di sviluppo, assicurando che il casco raggiunga uno standard pronto per la produzione.

Si prevede che il contratto garantirà oltre 200 posti di lavoro altamente qualificati presso la combat air facility dell’azienda a Warton, Lancashire e il suo Electronic Systems site in Rochester, Kent, specializzato nello sviluppo di helmet-mounted displays”, conclude Eurofighter.

(Ufficio Stampa Eurofighter – Photo Credits: Md80.it)