EME Aero celebra il suo quinto anniversario

EME Aero, una joint venture al 50% tra MTU Aero Engines e Lufthansa Technik, celebra oggi cinque anni di maintenance repair and overhaul operations per la famiglia di motori Pratt & Whitney GTF. Dall’introduzione del primo motore il 12 dicembre 2019, la struttura ha già completato oltre 500 shop visits sui motori PW1100G-JM, PW1500G e PW1900G.

“Siamo lieti e orgogliosi del successo che EME Aero e i suoi oltre 1.100 dipendenti hanno ottenuto in questi primi cinque anni. Si sono sviluppati rapidamente fino a diventare un membro cruciale, efficiente e affidabile del GTF MRO network”, afferma Jaap Beijer, Senior Vice President Operations, MTU Maintenance. “Entro il 2026, la struttura dovrebbe raggiungere un output di 450 shop visits all’anno. Con la seconda test cell pianificata per il completamento a metà del 2025, sono già state gettate le basi per una crescita e un supporto futuri ancora maggiori per gli operatori e i GTF customers”.

Derrick Siebert, Vice President Operations Engine Services, Lufthansa Technik, aggiunge: “EME Aero rappresenta una pietra angolare della MRO strategy di Lufthansa Technik, poiché è uno degli MRO service centers più grandi e moderni al mondo per la geared turbofan engine family. Ottimizzando costantemente i processi e promuovendo una cultura di apprendimento e collaborazione, EME Aero garantisce un servizio eccezionale per gli operatori dei motori GTF. Voglio estendere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri colleghi di EME Aero per il loro duro lavoro, la passione e la dedizione, che sono stati determinanti nel raggiungimento di queste pietre miliari”.

“EME Aero è uno dei più grandi e moderni service centers per i Pratt & Whitney GTF aircraft engines al mondo. La struttura all’avanguardia di Jasionka, Polonia, esegue lo smontaggio, l’assemblaggio e i test e ha iniziato i primi engine services per il PW1100G-JM a dicembre 2019. Nel 2022 EME Aero ha ampliato il suo portafoglio per includere il motore PW1500G, seguito da un terzo sottotipo, il PW1900G nel 2023″, afferma Lufthansa Technik.

“Quest’anno festeggiamo cinque anni di attività. Da zero, siamo diventati un top MRO shop per la Pratt & Whitney PW1000G engines family, ottenendo la produttività più elevata all’interno della rete. Per continuare la nostra crescita, continuiamo a investire nella nostra struttura. Il nostro secondo test cell construction site sta procedendo bene, nei tempi previsti e nel budget”, afferma Robert Maslach, CEO, Managing Director of Business EME Aero. “Guardando al futuro, il nostro team dedicato e ben preparato non può che crescere sempre di più, affrontando ogni sfida lungo il cammino. Grazie per questo atteggiamento”.

“Cinque anni di eccellenza e performance guidate dalla passione: queste sono le parole che possiamo riassumere con questa breve storia di EME Aero, ma piena di traguardi e crescita costante”, afferma Anneke Troeller, COO, Managing Director of Operations, EME Aero. “Siamo orgogliosi di essere uno dei più grandi e avanzati MRO service centers for GTF aircraft engines. Il notevole viaggio di questa azienda è iniziato a dicembre 2019, con l’introduzione del primo motore. Ora stiamo riparando circa 250 motori all’anno. Crediamo che con un team così eccezionale i prossimi anni saranno pieni di ulteriori successi. Grazie al nostro team dedicato e ai partner commerciali per aver fatto parte di questo viaggio”.

