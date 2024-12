Emirates ottiene diversi riconoscimenti ai World Travel Awards e ai World Travel Tech Awards 2024

Emirates ha ottenuto diversi premi ai World Travel Awards 2024, tra cui ‘World’s Leading Airline – First Class’, ‘World’s Leading Airline – Brand’, ‘World’s Leading Airline – Inflight Entertainment’ e ‘World’s Leading Airline – Rewards Programme’. La compagnia è stata inoltre riconosciuta ‘Best Airline App Worldwide’ e ‘Best Airline App in the Middle East’ ai World Travel Tech Awards 2024.

“Grandi successi quest’anno per la più grande compagnia aerea internazionale, che ha recentemente ricevuto importanti riconoscimenti anche agli ULTRAs 2024, ai Telegraph Travel Awards e ai Forbes Travel Guide’s Air Travel Awards. Inoltre, Emirates è stata nominata 2025 APEX World Class Airline.

La cerimonia di premiazione dei World Travel Awards si è svolta al Savoy Palace di Madeira, dove David Quinto, Country Manager di Emirates in Portogallo, ha ritirato i premi per conto della compagnia. WTA è uno degli eventi più prestigiosi del settore, che riconosce e celebra l’eccellenza in tutti i segmenti del turismo e dei viaggi. I World Travel Tech Awards celebrano invece l’eccellenza nella tecnologia applicata al settore dei viaggi”, afferma Emirates.

“Emirates è costantemente impegnata a fornire il miglior servizio, attraverso investimenti continui per migliorare l’esperienza a bordo e l’introduzione di innovazioni pionieristiche per ampliare l’ecosistema della fidelizzazione, tra questi:

– La modernizzazione di 36 aeromobili completamente rinnovati (26 A380 e 10 B777) con nuovi interni, inclusa la tanto apprezzata Premium Economy, come parte del programma di riammodernamento da miliardi di dollari

– L’esperienza di First Class di Emirates continua ad essere il punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, con suite private completamente chiuse, servizio di ristorazione “on demand” e la Spa con doccia a bordo degli A380. Recentemente, la compagnia ha migliorato l’esperienza enologica a bordo lanciando L’art du vin, un corso su misura per l’equipaggio di cabina, per offrire un servizio ancor più esclusivo attraverso la proposta di vini rinomati e annate rare

– Emirates ha ampliato ulteriormente il suo già vasto catalogo di intrattenimento a bordo, collaborando con Spotify – il servizio di streaming audio più popolare al mondo – per offrire una vasta selezione di podcast e playlist.

– Il programma fedeltà Emirates Skywards, con 33 milioni di soci in tutto il mondo, consente di “guadagnare di più” e “spendere meglio” grazie a oltre 200 partnership con brand di compagnie aeree, hotel, autonoleggi e marchi finanziari, di svago e lifestyle. Skywards attira oltre 120.000 nuovi membri ogni mese, che possono riscattare le loro miglia per guadagnare fantastici premi, tra cui biglietti aerei, upgrade sui voli Emirates, soggiorni in hotel, gift card, esperienze culturali e sportive, tour e molto altro.

– Emirates continua a migliorare le esperienze digitali grazie all’integrazione di nuove tecnologie che rendono il viaggio ancora più fluido per i clienti. Riconosciuta per funzionalità avanzate, esperienza utente e una vasta gamma di opzioni, l’app Emirates offre aggiornamenti in tempo reale sui voli, tracciamento bagagli, una guida interattiva dell’aeroporto, una visualizzazione 3D delle cabine della flotta e la possibilità di creare playlist personalizzate prima del volo. Quest’anno, Emirates.com si è classificato tra i primi 3 siti web di compagnie aeree in un report indipendente di Catchpoint, ed è stato riconosciuto come l’unico sito con un tempo di caricamento totale inferiore ai 5 secondi.

Per maggiori informazioni o per prenotare biglietti, visita emirates.com. I biglietti possono essere prenotati anche tramite l’app Emirates, i negozi Emirates, il centro contatti Emirates o tramite agenti di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)