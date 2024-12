oneworld nominata ‘Best Airline Alliance’ da Global Traveler

oneworld® è stata nominata ‘Best Airline Alliance’ da Global Traveler durante una cerimonia di premiazione ieri sera.

“Questa vittoria segna il 15° anno consecutivo in cui l’alleanza porta a casa il riconoscimento, mentre i clienti di tutto il mondo continuano a elogiare gli alti livelli di servizio e la comodità di oneworld in oltre 900 destinazioni in tutto il mondo.

Il prestigioso riconoscimento, annunciato durante il 21° GT Tested Reader Survey Awards annuale, ha rafforzato la posizione di oneworld come l’alleanza più preferita tra i frequent flyer, mentre l’alleanza giunge alla fine del suo celebrativo 25° anniversario.

La cerimonia di premiazione di ieri, ospitata presso L’Ermitage Beverly Hills, ha visto Maria McKinnon, Head of Global Brand, Marketing and Loyalty di oneworld, ritirare il premio per conto dell’alleanza”, afferma oneworld.

“Le compagnie aeree membri di oneworld sono state elogiate per tutta la serata, vincendo un totale combinato di otto premi.

La compagnia di bandiera britannica, British Airways, è stata nominata ‘Best Trans-Atlantic Airline’, mentre un altro membro fondatore di oneworld, Cathay Pacific, ha portato a casa i trofei ‘Best Airline for International First Class’ and ‘Best Airline for Business Class Seat Design’. La compagnia premium è stata anche nominata ‘Best Trans-Pacific Airline’ per il secondo anno consecutivo.

Japan Airlines ha continuato a salire, vincendo il premio ‘Best Airline to Japan’ per il quarto anno consecutivo, mentre è stata anche incoronata ‘Fastest Growing Airline, Trans-Pacific’. Qatar Airways, con sede a Doha, è stata premiata per ‘Best Airline Cabin Cleanliness’, con Royal Air Maroc premiata come ‘Best Airline in Africa’ per il secondo anno consecutivo”, prosegue oneworld.

Maria McKinnon ha affermato: “Mentre giungiamo alla fine del nostro anno più importante finora, è un onore incredibile essere stati nominati ‘Best Airline Alliance’ dai lettori di Global Traveler. Ricevere questo premio una volta sarebbe un risultato straordinario, ma portarsi a casa il trofeo per 15 anni consecutivi è la testimonianza di tutto il team oneworld e di ogni singola compagnia aerea membro. Vorrei anche cogliere questa opportunità per ringraziare gli oltre 500 milioni di clienti che scelgono di volare con le compagnie aeree membro oneworld ogni anno, perché dobbiamo il nostro successo a loro”.

“Questo risultato significa che oneworld ha portato a casa un trio di premi importanti nel mese scorso, essendo stata anche nominata ‘Best Airline Alliance’ dalle principali riviste di viaggio Business Traveller UK e Business Traveler US.

La serie di vittorie arriva mentre l’alleanza aerea giunge alla fine del suo 25° anno di anniversario, con oneworld che ha continuato ad alzare l’asticella nei viaggi aerei premium aprendo le sue prime lounge brandizzate negli aeroporti Schiphol di Amsterdam e Incheon di Seoul“, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)