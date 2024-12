SACBO e l’Aeroporto di Milano Bergamo raggiungono la cerrtificazione ‘Gold’ come aziende Bike Friendly

L’Aeroporto di Milano Bergamo e SACBO S.p.A., rispettivamente primo aeroporto e prima società di gestione aeroportuale ad avere ottenuto a livello europeo la certificazione “Bike Friendly”, rilasciata nel 2021 da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, si confermano aziende virtuose e attente alla ciclabilità riuscendo non soltanto a riconfermare la certificazione SILVER, ma a raggiungere il massimo livello, GOLD.

La certificazione FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta come “Azienda Bike Friendly” (CFE-ITA), basata sul protocollo europeo CFE “Cycle Friendly Employer”, riconosce ufficialmente per l’Italia le aziende che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e favoriscono l’utilizzo della bicicletta. Ideata e promossa da un Consorzio di 16 partners europei, la Certificazione consente di misurarsi con un unico standard europeo con dei criteri univoci.

La cerimonia di consegna della certificazione Azienda BIKE FRIENDLY Livello GOLD si è svolta negli uffici direzionali di SACBO, alla presenza dott. Giovanni Sanga, Presidente di SACBO e di Valeria Lorenzelli – vicepresidente FIAB Italia, responsabile area mobilità quotidiana, e con la partecipazione di Christophe Sanchez, AD di Visit Bergamo.

Il riconoscimento conferma l’impegno della società aeroportuale in politiche di sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, e premia gli sforzi per creare le condizioni affinché l’intera comunità che ruota attorno all’aeroporto possa utilizzare e valorizzare l’uso della bicicletta. L’attenzione di SACBO e dell’Aeroporto che gestisce non è rivolta solo ai dipendenti e lavoratori aeroportuali, ma anche ai turisti, internazionali e non, che sempre più frequentemente sono alla ricerca di infrastrutture e servizi che permettano loro di sfruttare la “mobilità integrata”, in cui i mezzi di trasporto sostenibili, quali la bicicletta, rivestono un ruolo sempre più importante.

Vanno in questa direzione la realizzazione della prima “Bike Room” italiana all’interno di un’aerostazione, dotata di servizi e attrezzature a completa disposizione anche di ciclisti e cicloturisti che transitano dall’aeroporto; ma anche l’imminente completamento di una pista ciclopedonale che percorre l’intero perimetro del sedime aeroportuale collegando l’aerostazione e gli uffici ai Comuni limitrofi e alle più importanti piste ciclabili nazionali e internazionali tra cui la Ciclovia Bergamo-Brescia creata i occasione della Capitale Italiana della Cultura 2023, la Ciclovia Musica nel Vento, la Ciclovia Aida e la Ciclovia del Sole.

Una grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, è stata espressa dal Presidente di SACBO dott. Giovanni Sanga: “SACBO sostiene con grande determinazione tutti gli interventi volti all’intermodalità e all’accoglienza di turisti e viaggiatori interessati a questa modalità di viaggio. Il futuro va in questa direzione e noi lo stiamo sperimentando personalmente con richieste sempre più numerose di turisti alla ricerca di piste ciclabili e servizi specifici dedicati. Il nostro aeroporto ben si collega alle ciclovie principali lombarde e poi nazionali e siamo ben contenti di porre sempre più attenzione a questi temi che sono una grande opportunità di crescita per il Territorio sia dal punto di vista economico sia della valorizzazione naturalistica, culturale e storica. Non va poi sottovalutato il fatto che l’utilizzo della bicicletta, anche nella propria quotidianità, sia un importante fattore che contribuisce alla buona qualità della vita. Motivo per cui SACBO si adopera affinché i suoi dipendenti e l’intera comunità aeroportuale possano, in tutta sicurezza, decidere di recarsi al lavoro utilizzando proprio questo mezzo. Questa certificazione è una conferma del fatto che stiamo operando nella direzione giusta ed è uno stimolo ulteriore per non fermarci, ma anzi per continuare ad investire in progetti dedicati alla mobilità sostenibile”.

La valutazione di FIAB che ha portato al rinnovo della certificazione “Azienda Bike Friendly” per SACBO con promozione a livello GOLD è stata fatta in sei ambiti di azione: informazione, comunicazione e motivazione dei dipendenti; coordinamento e organizzazione; servizi a sostegno della ciclabilità; dotazione di strutture per la ciclabilità; gestione dei parcheggi come misura complementare; afflusso dei clienti.

Tra i dati emersi anche un significativo incremento nell’utilizzo della bicicletta da parte dei dipendenti del gruppo SACBO S.p.A che è passato dallo 0,8% e l’1,8% del 2021 (rispettivamente nel periodo invernale ed estivo) all’attuale 4,7%. Numeri che confermano come la corretta promozione dell’utilizzo della biciletta possa raggiungere risultati concreti, influendo positivamente anche sulla qualità di vita delle persone.

“La sinergia con l’aeroporto di Bergamo rappresenta un’opportunità importante per raggiungere obiettivi fondamentali: promuovere l’uso della bici tra lavoratori e lavoratrici, sostenere il cicloturismo e migliorare l’infrastrutturazione nell’area del capoluogo”, ha dichiarato Valeria Lorenzelli, vicepresidente di FIAB. “Questi traguardi sono al centro dell’impegno di FIAB, recentemente riconosciuta come centro di coordinamento EuroVelo in Italia. Inoltre, la certificazione accompagna un percorso di crescita nelle scelte verso una mobilità più equilibrata. In un contesto complesso come quello aeroportuale, fulcro degli spostamenti nell’area bergamasca, i risultati ottenuti hanno un valore ancora più significativo”.

Alla cerimonia di oggi sono intervenuti anche gli studenti dell’Istituto Majorana di Seriate (BG), nell’ambito dei progetti di SACBO verso le giovani generazioni, che includono durante tutto l’anno momenti di formazione e visite guidate in aeroporto per gli studenti degli indirizzi turistico, linguistico e marketing di diversi istituti Superiori di Bergamo e provincia. La visita alla “bike room” e la presentazione delle iniziative di mobilità attiva portate avanti dalla società aeroportuale, sono un’occasione per i giovani di toccare con mano come azioni tangibili siano in grado di influire positivamente sugli stili di vita delle persone, concorrendo ad innescare un circolo virtuoso in grado di migliorare l’ambiente in cui viviamo.

(Ufficio Stampa SACBO)