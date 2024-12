Qatar Airways: in vendita da oggi i Virgin Australia Flights verso Doha

Una nuova era di viaggi internazionali è pronta a decollare, con la partnership tra Virgin Australia e Qatar Airways destinata a offrire più valore e scelta agli australiani, offrendo opportunità di viaggiare verso oltre 100 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa.

“A partire da oggi, gli australiani possono prenotare i nuovi servizi di Virgin Australia per volare direttamente da Sydney, Brisbane e Perth a Doha per viaggi da giugno 2025, con Melbourne destinata a unirsi più avanti nello stesso anno. Questi voli saranno operati da Virgin Australia utilizzando gli spaziosi Boeing 777 di Qatar Airways, rinomati per la loro Business Class Qsuite. Qatar Airways è stata votata come la migliore compagnia aerea al mondo otto volte, incluso quest’anno, stabilendo il punto di riferimento per la migliore esperienza di viaggio al mondo.

La partnership tra Virgin Australia e Qatar Airways, in attesa dell’approvazione normativa finale, posiziona Virgin Australia in una posizione tale da competere con forza nel mercato dei viaggi internazionali, migliorando al contempo la sua posizione strategica domestica, offrendo maggiore concorrenza, connettività migliorata e una scelta più ampia per i clienti.

I nuovi voli Virgin Australia danno impulso anche al turismo, ai posti di lavoro e alle attività commerciali australiane. Si prevede che nei prossimi cinque anni saranno immessi nell’economia oltre 3 miliardi di dollari dall’aumento dei visitatori, creando posti di lavoro e maggiori opportunità lungo il percorso”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato che, se approvato, l’investimento sosterrà un’ambizione collettiva tra le due compagnie aeree per offrire il miglior servizio e valore ai clienti australiani: “Siamo orgogliosi di supportare Virgin Australia nella sua ambizione di tornare ai voli internazionali a lungo raggio, un passo successivo cruciale nel loro programma di trasformazione di successo”.

Jayne Hrdlicka, CEO di Virgin Australia Group, ha affermato che la nuova partnership aerea è un punto di svolta, che porta vantaggi ai consumatori, all’economia e all’aviazione australiana. “Questa è una grande vittoria per i viaggiatori australiani che porta più valore e scelta ai passeggeri che desiderano volare a livello internazionale. Grazie a questa partnership, Virgin Australia diventa più forte, migliorando la nostra capacità di competere a livello domestico, il che è una grande notizia per Virgin Australia, la nostra gente e i consumatori.

Collaborare con Qatar Airways significa offrire il gold standard nei viaggi globali, con collegamenti senza interruzioni e servizi di prima classe, e aumentare la concorrenza di mercato per offrire prezzi e valore migliori. Esplorare il mondo non è mai stato così accessibile.

Questa partnership è un elemento fondamentale nella strategia a lungo termine di Virgin Australia e un enorme voto di fiducia nell’aviazione australiana, rafforzando ulteriormente la competitività a lungo termine di Virgin Australia nel settore dell’aviazione in Australia”.

I voli Virgin Australia da Brisbane a Doha sono supportati dall’Attracting Aviation Investment Fund del Queensland.

Il Brisbane Airport CEO, Gert-Jan de Graaff, ha affermato: “Siamo entusiasti di far parte del ritorno di Virgin Australia ai voli a lungo raggio. Questa è una notizia fantastica per la compagnia aerea con sede a Brisbane e una notizia ancora migliore per l’economia guidata dal turismo del Queensland. È una grande vittoria per i posti di lavoro locali e per collegare Brisbane al mondo”.

Le tariffe di lancio speciali e le promozioni sono ora attive sui siti web di Qatar Airways e Virgin Australia.

