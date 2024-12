Qatar Airways celebra una doppia pietra miliare, unendo Starlink al lancio di voli per Toronto

Qatar Airways informa: “Qatar Airways sta segnando due traguardi storici: nuovi voli per Toronto, Canada, e più aeromobili abilitati a Starlink che mai. Il volo inaugurale della compagnia aerea per Toronto Pearson International Airport (YYZ), un Boeing 777 abilitato Starlink, è atterrato oggi, segnando ufficialmente il lancio di tre voli diretti settimanali dall’Hamad International Airport (DOH).

Toronto diventa la seconda destinazione di Qatar Airways in Canada, oltre a Montreal, che ha servito oltre 1,6 milioni di passeggeri su voli giornalieri da e per Montréal-Trudeau International Airport (YUL), dal suo lancio nel 2011. Questo segna anche il quattordicesimo gateway della compagnia aerea verso le Americhe.

Il nuovo servizio verso Toronto fornirà ai viaggiatori provenienti dal Canada e da oltreoceano un accesso senza interruzioni alle destinazioni dell’ampia rete globale di Qatar Airways. Arriva anche mentre la compagnia aerea supera il suo obiettivo di adattare a Starlink 12 aeromobili Boeing 777 entro la fine del 2024, con 14 aeromobili aggiornati in meno di 55 giorni, portando il totale a 15″.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Qatar Airways estende un caloroso benvenuto alla vivace e diversificata città di Toronto come ultima destinazione a unirsi alla nostra vasta rete di oltre 170 destinazioni. Come nostro secondo gateway in Canada, questo lancio sottolinea il nostro incrollabile impegno nel presentare ai viaggiatori canadesi un servizio senza pari e una connettività senza interruzioni. Toronto Pearson funge da hub essenziale per i viaggi globali e il suo ruolo di gateway per affari, cultura e turismo lo rende un’aggiunta adatta alla nostra rete. Siamo orgogliosi di portare il nostro world-class service e la nostra pluripremiata ospitalità in questa città dinamica”.

“Come più grande compagnia aerea globale a offrire Starlink gratuito a bordo, Qatar Airways è anche la prima compagnia aerea al mondo a operare aeromobili Boeing 777 dotati di Starlink. Ciò significa che i passeggeri possono ora rimanere connessi durante il loro viaggio, guardando in streaming i loro programmi preferiti e gli sport in diretta, divertendosi con i giochi online o lavorando senza interruzioni a 35.000 piedi.

Mentre volano a bordo di uno dei 15 aeromobili abilitati Starlink di Qatar Airways, i passeggeri potranno anche godere di un servizio senza pari, che si tratti di Business Class à la carte o di snack e bevande illimitati in classe economica, godendo di 8.000 opzioni di intrattenimento”, prosegue Qatar Airways.

Il Toronto Pearson Chief Executive Officer and President, Ms. Deborah Flint, ha affermato: “Siamo entusiasti che Qatar Airways inizi il servizio a Toronto Pearson. Questa rotta molto attesa apre una gamma entusiasmante di destinazioni per i passeggeri che desiderano volare in Medio Oriente, Asia e Africa. La connettività globale è di importanza strategica per il Canada e per Pearson, poiché la domanda di viaggi internazionali cresce rapidamente e questa rotta si aggiunge alla varietà di opzioni di volo convenienti e accessibili per i nostri passeggeri”.

“Toronto Pearson è l’aeroporto più grande del Canada per traffico passeggeri totale e offre il maggior numero di destinazioni internazionali di qualsiasi aeroporto del Nord America, il che lo rende un hub chiave per i viaggiatori.

Orario dei voli per Toronto:

Ogni mercoledì, venerdì e domenica (tutti gli orari locali)

Da Doha (DOH) a Toronto (YYZ) – QR767: Partenza 08:10; Arrivo 14:15

Toronto (YYZ) a Doha (DOH) – QR768: Partenza 20:00; Arrivo 16:30

Per maggiori informazioni e per prenotare i voli, visitare www.qatarairways.com o scarica l’applicazione mobile”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)