Dassault Aviation mette in risalto gli ultimi aeromobili e i Regional Support Services a MEBAA 2024

Dassault Aviation ha esposto il suo nuovo velivolo Falcon 6X extra wide body al Middle East & North Africa Business Aviation Association (MEBAA) Air Show di Dubai, che si è tenuto dal 10 al 12 dicembre.

“L’aereo ha ricevuto la certificazione FAA ed EASA alla fine del 2023 ed è stato recentemente certificato in India e Canada. Il dimostratore esposto ha viaggiato in tutto il mondo da quando è stata completata l’approvazione, visitando 194 destinazioni in 49 paesi e accumulando quasi 1.000 ore in volo.

Il Falcon 6X ha operato con elevata affidabilità, consentendo un aggressive demonstration schedule, e ha ottenuto gli elogi dei clienti per il suo volo confortevole e fluido, gli interni luminosi e silenziosi e l’eccezionale produttività. Esempi del Falcon 6X sono ora operativi con clienti negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente.

L’altezza della cabina di sei piedi e sei pollici e la larghezza di otto piedi e sei pollici superano la cross section di qualsiasi purpose-built business jet e il suo interno ha vinto importanti premi di design. Può trasportare fino a 16 passeggeri con un livello di comfort senza precedenti e coprire distanze fino a 5.500 miglia nautiche, abbastanza a lungo per collegare Dubai a Tokyo o Città del Capo senza scali”, afferma Dassault Aviation.

“Questa settimana è stato esposto anche un Falcon 8X ultra-long-range demonstrator. L’aereo vola per 6.450 miglia nautiche senza scalo, consentendo voli da New York a Dubai o da Dubai a Melbourne, Australia senza scalo. Il Falcon 8X può ospitare fino a 16 persone e, come il Falcon 6X, offre un’efficienza eccezionale, short field capability e una cabina ultra silenziosa.

Entrambi gli aerei sono dotati di advanced digital (fly-by-wire) flight controls, derivati dai front line fighter jets di Dassault, e della più recente flight deck technology dell’azienda, tra cui il new-generation EASy IV flight deck e il FalconEye Combined Vision system. FalconEye offre ai piloti una chiara visuale del terreno in totale oscurità o scarsa visibilità”, prosegue Dassault Aviation.

“L’anno scorso, Dassault ha inaugurato uno dei suoi più grandi e moderni factory service centers al Dubai World Central-Al Maktoum International Airport. La struttura di 163.000 piedi quadrati, parte dell’ExecuJet MRO Services network interamente di proprietà di Dassault, offrirà expanded Falcon service opportunities in tutto il Medio Oriente e sarà in grado di ospitare i più grandi business jets dell’azienda, tra cui il nuovo Falcon 10X ultra wide body ultra long range twin, attualmente in fase di sviluppo.

Negli ultimi cinque anni, Dassault ha raddoppiato le dimensioni del suo global service network, come parte di una strategia volta a rendere disponibile l’assistenza il più vicino possibile ai clienti in ogni angolo del mondo. ExecuJet MRO a Dubai è uno dei 40 factory service centers in tutto il mondo. Il network include anche altri 20 authorized service centers e 15 spares distribution hubs”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation)